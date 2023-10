Ako mislite da postoje trendovi vezani samo za modu, varate se! Promjene se događaju iz godine u godinu i na području prehrane. Globalna potražnja, nestašica, sankcije, skok cijena, klimatske promjene - sve to utječe na povećanu prodaju i potražnju, ali i dostupnost određene hrane.

Trendovi vezani za hranu obično se zadržavaju od pet do deset godina. Jedna od vodećih europskih stručnjaka za hranu, Honey Ruckler, objavila je svoj izvještaj hrane za 2024. godinu. U njemu su najvažniji trendovi u hrani, kao i najveće promjene koje se očekuju u prehrambenoj industriji.

Postavlja se pitanje zašto je važno da danas znamo što ćemo sutra jesti? Odgovor na to pitanje krije se u održivosti i zaštiti životne sredine. A ove namirnice će, po svemu sudeći - biti i više nego tražene u 2024. godini.

Gljive

Prošle godine je The New York Times proglasio gljive namirnicom godine, a ove godine i dalje zauzimaju visoko mjesto na listi kulinarskih trendova. Uz pogodnosti gljiva za životnu sredinu, one su također dobre i za zdravlje ljudi. Pečurke predstavljaju važan dio ekosustava i kruženja tvari u prirodi.

Upravo gljive pomažu u rješavanju globalnih izazova, među kojima su i klimatske promjene. Zaslužne su za ciklus kruženja ugljika i hranljivih tvari. Njegovo povećano uzgajanje doprinosi tome.

Morske alge

Umami je ukus koji obično povezujemo s mesom, ali ne mora uvijek dolaziti iz mesa. U posljednje vrijeme, popularan način za postizanje umamija u raznim jelima je korištenje morskih algi.

Umami predstavlja peti okus, uz slatki, slani, kiseli i gorki te je drugačiji od drugih.

Indijski oraščići

Orašasti plodovi, posebno indijski oraščići, sve su popularniji u kulinarskom svijetu. Osim što se koriste u tradicionalnim umacima poput onih od kikirikija i rajčice, indijski oraščići postali su ključni sastojak u brojnim novim receptima. Brojne studije ističu njihove zdravstvene prednosti, poput snižavanja kolesterola, jačanja imuniteta i potpore mišićima i živčanom sustavu.

Grah

U kontekstu klimatskih promjena, sve više ljudi donosi odluke o prehrani u skladu s time. U tom smislu, grah se smatra vrlo održivom namirnicom. Ima pozitivan utjecaj na okolinu jer u tlo veže više ugljika nego što ga ispušta. Osim toga, sve vrste graha su nutritivno bogate, sadrže malo masti, a obiluju vitaminima. Samo 100 grama pruža devet grama bjelančevina i devet grama vlakana.

Prema predviđanjima Washington Posta, grah će postati sve popularnija namirnica zbog održivog uzgoja i brojnih zdravstvenih prednosti.

