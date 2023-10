Mnoge domaćice kupuju meso i čuvaju ga u zamrzivaču. Pitanje je koliko dugo meso može tako ostati zamrznuto, piše Srbija danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Jesu li meso i riba koji se pumpaju aditivima opasni za zdravlje? Odnijeli smo nekolicinu na analizu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema svaki komad mesa isti rok trajanja, kao ni svaka vrsta mesa.

Piletina i puretina

Cijeli pilići i purice mogu se držati u zamrzivaču do godinu dana. A ako zamrznete njihove komade prsa, bataka, karabataka i krilaca, trebalo bi ih iskoristiti u roku od devet mjeseci, dok iznutrice ne smiju biti zamrznute dulje od tri do četiri mjeseca.

Govedina, teletina i janjetina

Kad je riječ o svježem mesu, ono može trajati i nekoliko mjeseci, ovisno o vrsti mesa. Sirovi odresci mogu se čuvati u zamrzivaču od šest do 12 mjeseci. Kotleti, međutim, traju kraće zbog kostiju, od četiri do šest mjeseci. Pečeno meso može biti zamrznuto između četiri mjeseca i godinu dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svinjetina

Sirova svinjetina smrzava se slično kao govedina i drugo meso. Ako svinjetinu narežete na kockice i zamrznete, tako može stajati četiri do šest mjeseci, a pečena četiri do 12 mjeseci. Prerađeno svinjsko meso, poput slanine, kobasica, hrenovki, šunke i slično, može biti u zamrzivaču jedan do dva mjeseca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mljeveno meso

Bez obzira o kojoj se vrsti sirovog mljevenog mesa radi, ono se ne smije držati u zamrzivaču duže od tri do četiri mjeseca.

Rok čuvanja mesa u zamrzivaču po vrstama:

Svinjetina s kostima - četiri do šest mjeseci,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svinjetina bez kostiju - četiri do 12 mjeseci,

Janjetina i teletina - devet mjeseci,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govedina s kostima - četiri do šest mjeseci,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govedina bez kostiju - do 12 mjeseci,

Cijelo pile ili purica - 12 mjeseci,

Komadi piletine ili puretine - devet mjeseci,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mljevena puretina ili svinjetina - tri do četiri mjeseca,

Iznutrice - tri do četiri mjeseca,

Slanina - mjesec dana,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kobasice - jedan do dva mjeseca,

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrenovke - jedan do dva mjeseca.