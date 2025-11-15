Od ostataka hrane možete napraviti kocke za razna jela: 'Sve je s tim puno ukusnije'

Jedan korisnik društvenih mreža podijelio je jednostavan, ali iznimno učinkovit savjet za smanjenje bacanja hrane i poboljšanje okusa gotovo svakog jela. Trik se temelji na zamrzavanju ostataka od kuhanja u "kocke za juhu" koje se kasnije mogu dodati jelima za bogatiji okus. "Sada sve što kuham ima puno bolji okus, a ne košta me praktički ništa", istaknuo je autor objave.

Od otpada do temelja za savršen okus

Korisnik je objasnio kako je donedavno bacao sve ostatke povrća i vodu u kojoj je kuhao tjesteninu ili grah. Njegova se navika promijenila nakon što je naišao na ideju o zamrzavanju temeljca u kalupima za muffine.

"Kuham jeftino, uglavnom ono što je na akciji i ono što treba potrošiti iz hladnjaka. Donedavno sam bacao sve ostatke povrća i vodu od kuhanja tjestenine ili graha ravno u odvod", napisao je.

Odlučio je isprobati novi pristup. Uzeo je veliku vrećicu za zamrzavanje i tjedan dana u nju spremao sve ostatke povrća: krajeve luka, lišće celera, kore mrkve, stabljike gljiva i začinskog bilja. Uz to, sačuvao je i škrobnu vodu od kuhanja tjestenine i graha.

Recept za domeće kocke za jela

Kada se vrećica napunila, slijedio je jednostavan proces:

Kuhanje: Sav sadržaj iz vrećice prebacio je u lonac, prekrio ga vodom, dodao prstohvat soli i nekoliko zrna papra. Pustio je da se sve lagano kuha oko sat vremena. Cijeđenje: Nakon kuhanja, procijedio je tekućinu kako bi odvojio krute ostatke. Zamrzavanje: Dobiveni temeljac ulio je u kalup za muffine i ostavio u zamrzivaču preko noći. Skladištenje: Idući dan, smrznute "kockice" temeljca izvadio je iz kalupa i spremio u vrećicu za lakše korištenje.

Autor ističe kako dodavanje samo jedne ovakve kocke u jela poput juha, rižota, variva od leće ili pirjanog povrća potpuno mijenja stvar. "Odjednom jelo ima okus kao da sam se zaista potrudio oko njega", kaže.

"Čak i instant rezanci imaju dublji i bogatiji okus, umjesto da su samo slana voda", dodao je. "Najbolji dio je što me to ne košta apsolutno ništa, jer je riječ o stvarima koje sam prije bacao. Najčudnije što sam ubacio, a ispalo je fantastično, bili su ostaci klipa kukuruza i nekoliko tužnih stabljika peršina."

Zajednica oduševljena idejom

Njegov savjet izazvao je lavinu pozitivnih komentara, a drugi korisnici podijelili su i vlastite inačice ovog trika, prenosi Mirror.

Jedna je korisnica napisala: "Imam jednu vrećicu za proteinske ostatke (kosti, masnoća, koža) i jednu za povrće. Kad se napune, sve odmrznem, ispečem u pećnici, a zatim skuham temeljac koji dugo krčkam. Zamrznem ga u silikonskim kalupima za kolače. Bolje je od kupovnih kocki".

Drugi su se složili da je pečenje ostataka prije kuhanja odlična ideja za postizanje još intenzivnijeg okusa. "Nikad mi nije palo na pamet peći smrznute ostatke povrća, ali siguran sam da daje punoću okusu!"

Mnogi su priznali da su za trik čuli i prije, ali ih je ova objava napokon potaknula da ga isprobaju. "Nikad mi ne bi palo na pamet čuvati vodu od tjestenine. Definitivno ću pokušati i vidjeti kako funkcionira", napisao je jedan komentator.

Ova metoda ne samo da obogaćuje jela, već predstavlja i sjajan način da se ostaci iskoriste do kraja prije nego što završe u kompostu ili otpadu, čime se smanjuje bacanje hrane i štedi novac.

