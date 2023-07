Izdano je hitno upozorenje milijunima ljudi zbog popularnog sastojka sendviča koji bi mogao biti smrtonosan, piše The Sun.

Dimljena riba, poput lososa ili pastrve, mogla bi biti kontaminirana potencijalno smrtonosnom bakterijom listerijom koja može uzrokovati listeriozu, rijetku infekciju koja može biti smrtonosna za ljude u visokorizičnim skupinama.

Listerioza je posebno opasna za trudnice, osobe sa zdravstvenim problemima ili one na imunosupresivima te starije od 65 godina. Ta bakterija također može, između ostalog, kontaminirati drugu hranu, uključujući prethodno kuhano pakirano meso, školjke, mekane pljesnive sireve i paštete.

Toplina ubija listeriju, pa bi oni koji su u opasnosti trebali osigurati da je sva hrana pravilno kuhana, upozorava britanska Agencija za standarde hrane. Zabilježeno je 19 slučajeva oboljelih od listerioze od 2020. Godine 2019. izbijanje infekcije bilo je povezano sa sendvičima i salatama te je tada preminulo šest ljudi. U ožujku ove godine jedan je Britanac preminuo nakon što se zarazio listerijom.

Trudnice su rizična skupina

U istraživanju iz 2004. godine provedenome na području Hrvatske listerija je izolirana u nešto više od četiri posto uzoraka kolača iz ugostiteljskih objekata tijekom godine dana, a izolirani serotipovi i količina bakterija u pregledanim kolačima imali su visok potencijalni rizik za infekciju u ljudi, navodi portal Pliva zdravlje.

U Hrvatskoj su, također, provedena istraživanja na domaćim nepasteriziranim mliječnim proizvodima, a listerija je pronađena i izolirana iz tri posto uzoraka svježega i smrznutoga mesa peradi, što znači da listerija može podnijeti zamrzavanje, ističu na portalu Pliva zdravlje.

Profesorica Saheer Gharbia, privremena zamjenica ravnatelja za gastrointestinalne infekcije i sigurnost hrane (One Health) u Agenciji za zdravlje i sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA), rekla je: "Infekcija listerijom kod većine ljudi obično je ili neprimijećena ili može uzrokovati vrlo blagu gastrointestinalnu bolest. Međutim, to može imati ozbiljnije posljedice za neke ljude, osobito one s već postojećim zdravstvenim problemima koji uzrokuju oslabljeni imunitet i trudnice".

Trudnice imaju oko 20 puta veći rizik od razvoja listerioze. To može dovesti do pobačaja, mrtvorođenčeta ili teške bolesti kod novorođenčadi. Trećina slučajeva u trudnica u 2019. godine rezultirala je mrtvorođenčetom ili pobačajem u Engleskoj i Walesu.

Stopa smrtnosti iznosi 20 do 30 posto

Ozbiljnije infekcije poput teške sepse i meningitisa mogu se razviti kod osoba s oslabljenim imunološkim sustavom ili kod osoba starijih od 65 godina. Osobe s rakom, presađenim organima, HIV-om ili osobe koje uzimaju oralne steroide samo su neke od ostalih ranjivih skupina.

Stopa smrtnosti od teške listerioze, koja pogađa rizične osobe, iznosi 20 do 30 posto, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Za većinu ljudi listerioza je blaga bolest koja prolazi sama od sebe. Simptomi na koje treba obratiti pozornost su: visoka temperatura, bolovi, drhtavica, mučnina i proljev.

Znakovi ozbiljnije infekcije su: ukočenost vrata, zbunjenost, gubitak ravnoteže i konvulzije. Trudnice, također, mogu imati bolove u trbuhu i osjećaj da se njihova beba pomiče manje nego inače.

Bakterija listerija široko je rasprostranjena u okolišu i može kontaminirati hranu na niskim temperaturama, ali može biti uništena kuhanjem. Stoga je veća vjerojatnost da će hrana iz frižidera koju nije potrebno kuhati sadržavati smrtonosnu bakteriju.

'Građani ne trebaju izbjegavati ove proizvode'

Prethodne epidemije bile su povezane s hladnim mesom i unaprijed pripremljenim sendvičima. Godine 2019. došlo je do značajne epidemije listerije uzrokovane kontaminiranim sendvičima, što je dovelo do smrti sedam osoba. Najčešće vrste dimljene ribe su losos i skuša.

"Postoje određene namirnice koje su rizičnije. Savjetujemo trudnicama i ranjivim osobama da temeljito skuhaju dimljenu ribu prije nego što je pojedu", rekao je profesorica Gharbia.

"Podsjećamo ljude koji su osjetljivi na infekciju listerijom na rizike konzumiranja dimljene ribe i tražimo od njih da se pobrinu da ona uvijek bude temeljito kuhana, uključujući i kada se poslužuje kao dio jela. Građani ne trebaju izbjegavati ove proizvode, ali bi trebali osigurati da se rizici smanje što je više moguće", opomenula je voditeljica britanske Agencije za prehrambene standarde (FSA) Tina Potter

"To možete učiniti tako da ohlađenu dimljenu ribu gotovu za konzumaciju držite na hladnom (5⁰C ili niže), uvijek koristite proizvode prema isteku roka upotrebe, sljedeći upute za skladištenje i upotrebu na etiketi te kuhajući ili podgrijavajući dimljenu ribu", rekla je Tina.