Luk će ostati svjež mjesec dana duže ako se ovako čuva i neće se upljesniviti

Luk obično ima dug rok trajanja, ali može zaista dugo ostati svjež ako se skladišti na odgovarajućem mjestu u kuhinji, piše Express.

Chuck Sillari, kuhar i osnivač firme Mortadella Head, rekao je da svoj luk drži u smočnici, ali da ga možete držati i na bilo kojem tamnom, hladnom i prozračnom mjestu.

"Držim svoj nenarezani, cijeli sirovi luk u košari u smočnici. Sviđa mi se otvorena košara jer omogućava dobru cirkulaciju zraka i tako se postiže maksimalan rok trajanja", rekao je.

"Odgovarajuća ventilacija je vrlo važna jer želite da luk ostane suh. Nedostatak kretanja zraka mogao bi uzrokovati vlagu, a to nije dobro za uskladišteni luk", upozorio je stručnjak.

Ključ kako bi luk ostao svjež je držati ga podalje od vode jer će njegovo skladištenje u zatvorenom prostoru omogućiti skupljanje vlage što će uzrokovati da postane pljesniv. Toplina i svjetlost također će uzrokovati intenzivnije nicanje luka što će uzrokovati da on pozeleni i razvije gorak okus, zbog čega je važno da ga držite na tamnom mjestu.

Cijele glavice luka držite podalje od hladnjaka jer je prehladno i vlažno da bi ostale svježe. Ako nemate smočnicu, čuvajte ga na sobnoj temperaturi u ormaru ili ladici. Ako se čuva u hladnom, tamnom i dobro prozračenom okruženju, luk može ostati svjež mjesec ili dva duže.

Kako čuvati narezani luk

Nakon što se luk izreže, vjerojatno će trajati samo nekoliko dana jer će početi gubiti puno vlage velikom brzinom i može postati žarište bakterija ako se ne skladišti pravilno. Dok cijelom luku treba puno zraka i drži se podalje od hladnoće kako bi ostao svjež, suprotno vrijedi za narezani luk jer morate ograničiti količinu zraka kojoj je izložen.

"Nakon što je luk oguljen, narezan na ploške ili kockice, treba ga čuvati u hladnjaku, čvrsto ga zamotati u plastičnu foliju", otkrio je Chuck.

Držanje luka narezanog na ploške u hermetički zatvorenom okruženju ograničava količinu bakterija koje se prenose zrakom i koje mogu dospjeti na površinu, pa on ostaje svježiji mnogo dulje.

Također možete staviti narezani luk u posudu s poklopcem ili vrećicu za sendvič, jer će oboje smanjiti izloženost zraku. Narezani luk najbolje je držati u hladnjaku jer niže temperature ograničavaju rast bakterija, pa se on neće upljesniviti. On tako obično može ostati svjež sedam do deset dana duže.

