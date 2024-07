Domaći liker nije samo pogodan za uživanje kod kuće, već ga možete napuniti u lijepe boce i pokloniti kao odličan poklon, a pored toga je izuzetno ukusan te je njegova priprema u kuhinji zabavna i ne zahtijeva puno truda. Ali, koji alkohol koristiti za likere?

Ovisi o tome koji liker radite. Recimo, kod biljnih je likera najpoznatiji Jägermeister s 35 posto alkohola, a koji sadrži arome poput cimeta, trešnje, sladića i cvijeća, kao i đumbir, citruse, sušenu metu, paprene začina i drugo začinsko bilje. Biljni likeri se također mogu koristiti i kao sastojak u različitim koktelima ili drugim pićima, a mi vam otkrivamo kako ga napraviti kod kuće, a pored biljnog likera, donosimo i recepte za mnoge druge likere pa ćete tako imati priliku birati koji vam više odgovara, ili vam možda baš odgovaraju svi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Domaći likeri

Alkohol koji se koristi za likere razlikuje se ovisno o tipu likera. U izradi likera od bobičastog voća i dunja najčešće se koristi rakija, dok se za liker od šljiva i višanja koristi rum. Za agrume se koristi votka, a za jabuke i kruške viski. Ponekad je samo potrebno eksperimentirati kako bi isprobali različite kombinacije.

Recept za domaći biljni liker

Za ovaj biljni liker će vam pored svega, trebati i votka. Ne zato što je recept toliko težak pa vam je potrebno nešto za smirenje, već zato da se razbije monotoniju recepta te da mu se doda poseban okus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sastojci:

400 ml votke

deset grama svježe metvice

dva grama svježeg estragona

dva grama svježeg timijana

tri grama svježe kadulje

dva grama svježeg origana

šest grama svježeg bosiljka

malo meda

štapić cimeta

prstohvat svježe naribanog muškatnog oraščića

120 mililitara vode

Upute za pripremu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očistite stabljike sa svih biljaka i sačuvajte lišće. Pomiješajte lišće s votkom u blenderu. Miješajte na visokoj razini minutu. Stavite na stranu. U malom loncu pomiješajte med i vodu na jakoj vatri. Štapić cimeta izlomite na velike komade i dodajte cimet i muškatni oraščić u lonac. Zakuhajte, zatim maknite s vatre, poklopite i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi.

Nakon što se sirup ohladi, uklonite komadiće cimeta i dodajte začinjeni sirup od meda u mješavinu votke i bilja u blenderu. Pulsirajte nekoliko puta da se sjedini. Lijevak obložite jednim slojem čiste kuhinjske krpe. Procijedite smjesu u čistu staklenu posudu. Pustite da odstoji nekoliko sati i ponovite procijedite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Recept za domaći liker od kave

Ako ste pak više za slađe likere koji mirišu i imaju okus ljeta, pokušajte doma napraviti liker od vanilije i kave, a možda i višnje ili aronije. Mogućnosti su beskonačne.

Jedan od najpopularnijih likera je liker od kave. Za liker od kave koristi se rum.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sastojci:

600 grama šećera

500 mililitara vode

jedna mahuna vanilije, razrezana po dužini

osam žlica instant kave

750 mililitara ruma

Upute za pripremu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U malom loncu na srednje jakoj vatri pomiješajte šećer, vodu i mahunu vanilije kako biste dobili jednostavan sirup. Pustite da prokuha, miješajući dok se šećer potpuno ne otopi. Smanjite na laganu vatru. Nakon otprilike 30 minuta maknite posudu s vatre i umiješajte osam žlica instant kave. Ostavite smjesu da se ohladi. U staklenoj posudi ili boci koja se može zatvoriti, pomiješajte aromatizirani sirup s rumom ili votkom.

Dobro protresite i ostavite na hladnom i tamnom mjestu deset dana. Svaki dan ili dva dobro protresite bočicu. Nakon deset dana procijedite liker kroz fino cjedilo ili gazu kako biste uklonili sva zrnca kave i zrnca vanilije. Čuvajte ga u zatvorenoj boci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Recept za domaći liker od vanilije

Liker od vanilije, osim što ga možete konzumirati kao piće, prikladan je i za dodatak kolača, a vanilija je, s obzirom an svoju blagu aromu, odlična za to. Ne bi li onda bilo dobro imati liker od vanilije u svom domu koji ste pritom, pazite sad, napravili sami? Recept za domaći liker nije težak, a vjerujemo da će vas oboriti s nogu.

Sastojci:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

240 mililitara vode

400 grama granuliranog šećera

1 mahuna vanilije

360 mililitara votke

240 mililitara rakije

Upute za pripremu:Kako biste pripremili liker od vanilije najprije u srednje jakoj posudi na srednjoj vatri zakuhajte vodu. Dodajte šećer neprestano miješajući dok se ne otopi i dok sirup ne postane bistar. Nožem pažljivo prepolovite mahunu vanilije po dužini.

Smanjite vatru, dodajte mahunu vanilije, poklopite i kuhajte pet minuta. Uklonite s vatre i ostavite da se sirup kuha osam sati prije nego što izvadite mahunu vanilije. Da biste napravili liker, pomiješajte votku i rakiju u staklenci od jedne litre. Dodajte 120 mililitara šalice sirupa od vanilije, snažno protresite najmanje 30 sekundi da se sjedini i kušajte. Dodajte malo više sirupa dok ne dobijete željeni okus. Stavite liker od vanilije u bočice i koristite u svojim omiljenim pićima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Recept za domaći liker od aronije

Za liker od aronije govori se da je najbolje upotrijebiti rakiju lozovaču jer ima neutralan okus te se ne gubi okus aronije. Moguće ga je piti već nakon šest tjedana, a u receptu az domaći liker od aronije, dobiti ćete količinu od otprilike dvije litre likera od aronije.

Sastojci:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

kilogram bobica aronije

četiri vanilina šećera

dva štapića cimeta

dvije litre rakije

jedan limun

srednji korijen đumbira

kilogram šećera

Upute za pripremu:Bobice je potrebno dobro oprati u hladnoj vodi jer i najmanja prljavština može utjecati na okus likera od aronije. Potom ih stavite u veliku staklenku koja je veća od dvije litre. Limun je potrebno narezati na četvrtine, a korijen đumbira oguliti i također narezati na manje komade.

Zatim u staklenku stavite bobice aronije, narezani limun i đumbir, šećer, vanilin šećer i štapiće cimeta. Sve sastojke koje ste stavili u staklenku prelijte rakijom i dobro promiješajte žlicom te ju zatvorite poklopcem i ostavite na suncu do šest tjedana. u tom periodu ju je dobro povremeno potresti kako bi se sastojci izmiješali. Nakon šest tjedana staklenke procijedite sadržaj kroz cjedilo i ulijte u čiste staklene boce.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Recept za domaći liker od višanja

Ništa lakše za napraviti. Jedino na što morate obratiti pažnju prilikom pripreme likera od višanja jest čistoća višanja i pribora jer vam najmanja nečistoća može pokvariti sav trud.

Sastojci:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

tri kilograma zrelih višanja

tri kilograma šećera

dva do tri vanilina šećera

pola litre vodke bez okusa

Upute za pripremu:

U veću staklenku šireg otvora slažite redom višnje, šećer, pola vanilin šećera i tako redom. Slaganje završite s višnjama. Preko otvora prebacite tanku gazu kako vam nečistoća ili bubice ni pod koju cijenu ne bi ulazile u nju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Staklenku ostavite 35-40 dana na suncu s time da ju svaki dan lagano protresete kako bi se šećer što bolje otopio. Nakon tog vremena, u bocu ulijte votku i sve dobro protresite kako bi se ravnomjerno rasporedila. Ostavite ga da stoji još dan ili dva te ga procijedite i punite čiste staklene boce i spremite na tamno i hladno mjesto.

Foto: Shutterstock

Recept za domaći liker od bazge

Liker od bazge idealan je za osviježenej u vrijeme visokih temepratura. Lagan je za pripremu i neće vam oduzeti pouno vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sastojci:

0,75 litara vode

deset cvjetova bazge

0.75 kilograma sećera

limuntus

litra rakije, vodke ili nekog jačeg alkohola

Upute za pripremu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cvjetove bazge potrebno je utopiti i pustiti da stoje u vodi najmanje 24 sata. Procijedite kroz cjedilo, umiješajte sećer i limun te prokuhajte da provrije, mičući pjenu. Dovoljno je kuhati 15 minuta.

Kad se ohladilo, pomiješajte s alkoholom, punite u boce i uživajte.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Recept za domaći liker od banane

S obzirom na to da banane možete jesti u svako doba godine i znati da su svježe, banane su logičan izbor i za izradu domaćeg likera od banana. Sladak je i jako ukusan, a osim okusa, oduševit će ga i jednostavan recept za njegovu pripremu.

Sastojci:

kilogram banana

jedna korica limuna i sok

125 grama šećera u prahu

narančina korica i sok

750 mililitara votke

1,5 kilograma šećera

1,5 litara vode

Upute za pripremu:

Oguljene banane zgnječiti i preliti sokom pola limuna i jedne naranče. Potom dodajte šećer u prahu i opranu koru od naranče, ali narezanu. Nakon naranče, dodajte votku te je sve potrebno dobro promiješati. Zatvorite posudu i pospremite i pustite da stoji 15 dana. Pripremiti sirup od šećera i 1,5 litara vode i kuhati dok se šećer ne otopi. Ohladiti. Banane procijediti i uliti sirup od šećera i vode pa dobro promiješati.Sve zajedno opet procijediti. Uliti u flaše. Liker se može čuvati u dobro zatvorenim bocama do godine dana.

Foto: Shutterstock

Domaći recept za liker od mente

Kod likera do mente odlična je stvar što sastojke možete koristiti odokativno, a okus liker ovisiti će jedino o količini listova mente koje stavljate u liker.

Sastojci:

Svježi listovi mente

Domaća rakija ili votka,

Šećer po želji i voda za šećerni sirup

Staklena tegla

Kora naranče

klinčići

Foto: Shutterstock

Upute za pripremu:

Temeljito operite listove mente, a zatim ih osušite i odrežite male peteljke. Listove stavite u staklenu teglu, dvije do tri šake listova na litru alkohola. Po želji dodajte jednu koru naranče ili tri do šest klinčića.

Sastojke prelijte s alkoholnim pićem po izboru i ostavite da stoji dva do ti tjedna ili dulje ako želite jači liker. Nakon dva do tri tjedna, procijedite liker, a prirodna boja likera trebala bi biti smeđe-zlatna. Kako biste liker zasladili, pripremite šećerni sirup od vode i šećera. Zagrijte vodu, dodajte šećer i ukuhajte da se zapjeni. Omjer šećera i vode treba biti šalica vode i šalica šećera. U liker dodajte šećerni sirup po želji i ukusu dok ne dođete do vama zadovoljavajuće slatkoće.

Pet savjeta za čuvanje likera

Nepravilno skladištenje likera i velika promjena u temperaturi mogu utjecati na okus vaših likera. Što onda učiniti kako bi produžiti njihov rok trajanja i spriječili promjenu okusa tijekom vremena?

Čuvajte ga dalje od svjetlosti

Pokretni minibar može izgledati elegantno, ali često je najgore mjesto za pohranjivanje likera, osim ako ih ne držite u mračnoj prostoriji. Boce treba čuvati dalje od svjetla, a minibar na kotačiće dopušta previše izlaganja sunčevoj svjetlosti u različito doba dana.

Ako ga koristite, pokušajte odabrati mjesto u sobi u kojem nema izravnog sunca. Izravna sunčeva svjetlost uzrokovat će kemijske promjene u alkoholu kao i njegovu promjenu boje, piše On The Sauce Again.

Foto: Shutterstock

Pronađite pravu temperaturu

Izbjegavajte čuvati žestoka pića u blizini radijatora, uz prozorsku dasku ili na vrhu hladnjaka. Sva žestoka pića i likere najbolje je čuvati na tamnom i hladnom mjestu, iako je sobna temperatura u redu ako se previše ne mijenja. Visoke temperature učinit će da alkohol ispari.

Dobro zatvorite bocu

Provjerite je li boca dobro zatvorena. Neki likeri posebno mogu nakupiti šećer na vratu boce, što može otežati zatvaranje boce. To se lako može izbjeći brisanjem bočice nakon svake uporabe. Povremeno čišćenje boca također će spriječiti ulazak prašine. Sve čepove s navojem ili čepove koji se čine oštećenima treba baciti i zamijeniti hermetičkim zatvaračem.

Likere držite u uspravnom položaju

Sve boce alkoholnih pića koje imaju čep od pluta treba čuvati uspravno kako bi se izbjegao kontakt sa samim čepom. Pluto može loše reagirati na jako alkoholno piće, što onda može imati negativan utjecaj na okus pića.

Stavite liker u manju bocu

Kada prvi put otvorite bocu i popijete nekoliko gutljaja, u redu je neko vrijeme čuvati takvu kakva jest. Ali ako je ne planirate piti u skorije vrijeme, najbolji način da održite dosljednu kvalitetu je staviti tekućinu u manju hermetički zatvorenu bocu. Što više alkohola iz te boce konzumirate, to će u boci biti više zraka, a više zraka znači da će se okus početi brže mijenjati.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Medo i lav bili su atrakcija u restoranu. Točili u im i alkohol. Sad idu kod zubara prije puštanja na slobodu