Kuhar otkrio trik za novu dimenziju brokule: 'Samo tri jednostavna sastojka'
Većina ljudi je izbjegava, ali kuhar tvrdi da će brokula pripremljena na ovaj način biti puno ukusnija
Ako vam brokula obično djeluje bezukusno i dosadno, britanski kuhar Stephen Beaddie ima rješenje – jednostavan recept koji ovo povrće, kako sam kaže, podiže na novu razinu.
I dok kuhano povrće često završi kao bezličan prilog, Beaddie tvrdi da se uz tek nekoliko osnovnih sastojaka brokula može pretvoriti u pravi gurmanski dodatak svakom ručku ili nedjeljnoj pečenki, piše Express.
Priprema ukusnije brokule
"Evo kako da brokulu učinite savršenim prilogom uz bilo koje jelo. Ovo je način da je podignete na novu razinu. Moja videa o brokuli nikad ne prolaze dobro, ali svejedno ih snimam – volim je pripremati, volim je jesti", rekao je kuhar u videu koji je objavio na TikToku.
Umjesto da je kuhate u vodi, Beaddie savjetuje da je pripremite u tavi jer će tako dobiti lijepu boju i bogatiji okus. Ključ je, kaže, u tri jednostavna sastojka: češnjaku, crvenom vinskom octu i parmezanu. Dodajte malo vode kako bi se brokula naparila i omekšala, a na kraju – prije posluživanja – obilno pospite parmezanom, savjetuje kuhar.
U komentarima je jedan od pratitelja, Jonathan, napisao: "Počeo sam je samo ubacivati u fritezu na vrući zrak – malo ulja, začini, pet minuta i gotovo. Hrskava, sočna i puna okusa. Završim s malo parmezana."
Drugi je dodao: "Ja je pečem u pećnici s maslinovim uljem, začinima i granuliranim češnjakom. Obožavam to.“
Recept za brokulu s parmezanom i češnjakom
Sastojci:
-
200 g brokule
-
1 žlica maslinova ulja
-
2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
-
Sol po ukusu
-
1 žlica crvenog vinskog octa
-
3 žlice vode
-
Parmezan po želji
Priprema:
-
Zagrijte maslinovo ulje u tavi. Dodajte brokulu i pustite da se prži nekoliko minuta dok ne poprimi laganu zlatnu boju.
-
Umiješajte nasjeckani češnjak i prstohvat soli te pirjajte još minutu, dok češnjak ne zamiriše.
-
Ulijte crveni vinski ocat, pustite da kratko ispari pa dodajte vodu. Para će pomoći da brokula omekša i skuha se do kraja.
-
Kad je brokula mekana, a tekućina isparila, dodajte parmezan i promiješajte dok se ne otopi i lijepo obloži brokulu.
-
Poslužite uz dodatak svježeg parmezana i malo maslinovog ulja.
