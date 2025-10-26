Kuhar otkrio trik za novu dimenziju brokule: 'Samo tri jednostavna sastojka'

Ako vam brokula obično djeluje bezukusno i dosadno, britanski kuhar Stephen Beaddie ima rješenje – jednostavan recept koji ovo povrće, kako sam kaže, podiže na novu razinu.

I dok kuhano povrće često završi kao bezličan prilog, Beaddie tvrdi da se uz tek nekoliko osnovnih sastojaka brokula može pretvoriti u pravi gurmanski dodatak svakom ručku ili nedjeljnoj pečenki, piše Express.

@chef_steviebd Tenderstem broccoli & parmesan Perfect side dish for any meal. 200g tenderstem broccoli 1 tbsp olive oil 2 cloves garlic, finely chopped Salt to taste 1 tbsp red wine vinegar 3 tbsp water Parmesan Heat the olive oil in a hot pan. Add the tenderstem broccoli and let it sit for a couple of minutes to get a bit of colour on it. Toss it around, ensuring it cooks evenly. Toss in the chopped garlic and season with a pinch of salt. Stir it for another minute to allow the garlic to release its flavour. Deglaze the pan now by adding the red wine vinegar, letting it cook off for a minute. Then, add in the 3 tablespoons of water—keep the pan hot so the water steams the broccoli and cooks it through. Once the broccoli is tender and the liquid has mostly cooked off, add the Parmesan into the pan, stirring it so it melts into the broccoli and coats everything. Finish with extra parmesan and a drizzle of olive oil. ♬ original sound - Stephen Beaddie

Priprema ukusnije brokule

"Evo kako da brokulu učinite savršenim prilogom uz bilo koje jelo. Ovo je način da je podignete na novu razinu. Moja videa o brokuli nikad ne prolaze dobro, ali svejedno ih snimam – volim je pripremati, volim je jesti", rekao je kuhar u videu koji je objavio na TikToku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Umjesto da je kuhate u vodi, Beaddie savjetuje da je pripremite u tavi jer će tako dobiti lijepu boju i bogatiji okus. Ključ je, kaže, u tri jednostavna sastojka: češnjaku, crvenom vinskom octu i parmezanu. Dodajte malo vode kako bi se brokula naparila i omekšala, a na kraju – prije posluživanja – obilno pospite parmezanom, savjetuje kuhar.

U komentarima je jedan od pratitelja, Jonathan, napisao: "Počeo sam je samo ubacivati u fritezu na vrući zrak – malo ulja, začini, pet minuta i gotovo. Hrskava, sočna i puna okusa. Završim s malo parmezana."

Drugi je dodao: "Ja je pečem u pećnici s maslinovim uljem, začinima i granuliranim češnjakom. Obožavam to.“

Foto: Pexels

Recept za brokulu s parmezanom i češnjakom

Sastojci:

200 g brokule

1 žlica maslinova ulja

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

Sol po ukusu

1 žlica crvenog vinskog octa

3 žlice vode

Parmezan po želji

Priprema:

Zagrijte maslinovo ulje u tavi. Dodajte brokulu i pustite da se prži nekoliko minuta dok ne poprimi laganu zlatnu boju. Umiješajte nasjeckani češnjak i prstohvat soli te pirjajte još minutu, dok češnjak ne zamiriše. Ulijte crveni vinski ocat, pustite da kratko ispari pa dodajte vodu. Para će pomoći da brokula omekša i skuha se do kraja. Kad je brokula mekana, a tekućina isparila, dodajte parmezan i promiješajte dok se ne otopi i lijepo obloži brokulu. Poslužite uz dodatak svježeg parmezana i malo maslinovog ulja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima