Zaboravite na zapršku: Vrhunski kuhari otkrivaju trik za gušću juhu, taj sastojak svi imamo

Od zimskog variva s porilukom i krumpirom do ljetne od rajčice i bosiljka, juha je temelj svake dobre kuhinje upravo zato što je jednostavna, ekonomična i zdrava.

Ipak, granica između juhe koju biste rado jeli svaki dan i one koju više nikada ne biste poželjeli kušati izuzetno je tanka. Previše tekućine rezultirat će blagom, vodenastom juhom bez karaktera, premalo tekućine može dovesti do guste, teške i neprivlačne teksture. Nekoliko profesionalnih kuhara otkrilo je brzo rješenje tog problema i svi su se složili oko jednog jednostavnog sastojka koji većina nas već ima u svojoj smočnici.

Stari trik koji uvijek uspije

Kako prenosi Express, sugovornici ističu škrob kao ključan element za postizanje uravnotežene gustoće juhe – pod uvjetom da se koristi pažljivo i u umjerenim količinama. Svaki kuhar preferira drukčiji sastojak koji pridonosi punoći jela, a da pritom ne nadjača njegovu aromu. Cilj je postići baršunastu teksturu zadržavajući čiste, profinjene okuse povrća i temeljca.

Za hotelskog kuhara Seana Della rješenje je staromodno i pouzdano. "Bez obzira koju juhu pripremam, uvijek dodam nekoliko većih, oguljenih i nasjeckanih krumpira koji je prirodni zgušnjivač i daje juhi divnu kremastu teksturu", objašnjava Dell i upozorava da se brašno ne dodaje izravno u lonac jer se "može zgrudati", a oprezan je i s prekomjernom upotrebom kukuruznog škroba (gustina). "Možete vrlo brzo prijeći iz rijetke juhe u vrlo gustu, gotovo ljepljivu smjesu", poručuje.

Preciznije rješenje za bistre juhe

John Burton-Race, glavni kuhar jednog restorana, podržava isti princip, ali s krumpirovim škrobom.

"Nemojte stavljati brašno da biste zgusnuli juhu. Ono će se samo zgrudati. Umjesto toga, razmutite žličicu krumpirovog škroba s malo vode i umiješajte izravno u juhu", savjetuje i napominje da je ova metoda izvrsna za bistre temeljce i mesne juhe, dok kremaste juhe možda jednostavno zahtijevaju dodavanje više vrhnja za kuhanje kako bi se postigla željena gustoća.

Neke juhe imaju vlastite, prirodne načine zgušnjavanja. Primjerice, juha od luka postaje gušća što više luka koristite jer se luk kuhanjem raspada i otpušta šećere i vlakna. Klasici poput francuske juhe pistou mogu se obogatiti i zgusnuti mješavinom žumanjka i vrhnja, ali John upozorava: "Pazite da juhu prvo maknete s vatre prije dodavanja smjese kako se jaje ne bi zgrušalo."

Dakle, idući put kada vaša juha bude prerijetka, ne posežite za zaprškom. Rješenje je vjerojatno već u vašoj kuhinji – skroman, ali moćan krumpir.

