Ne morate više bacati kruh: Uz ovaj trik ostaje svjež i bez plijesni tjednima

Kruh je jedna od osnovnih namirnica i mnogi ga redovito kupuju. No, svi su se barem jednom susreli s neugodnim iznenađenjem kada se na njemu pojavi plijesan i postane neupotrebljiv. Umjesto da ga bacate, postoji jednostavan trik za pohranu koji može produžiti njegovu svježinu na čak tri tjedna. Najbolje od svega je to što vam za ovu metodu nije potrebno zamrzavanje.

Sigurno ste se barem jednom našli u situaciji kada bi izvadili kruh iz vrećice, a on je već bio prekriven s plijesni. Ako kruh ostavite vani, plijesan se pojavljuje već za tri do sedam dana, piše Mirror.

Kruh uz ovaj trik traje do tri tjedna

Međutim, postoji jednostavan trik koji može produžiti svježinu vašeg kruha, a koji je objavljen na YouTube kanalu Frakking Creations. Tajna je u hladnom zraku iz hladnjaka i smanjenoj vlažnosti, koji usporavaju razvoj plijesni.

Ovaj trik sastoji se od dva jednostavna koraka: napravite nekoliko malih rupa na vrećici i stavite kruh u hladnjak. Ova metoda djeluje čak i na kruh iz pekara, koji obično nema konzervanse poput onog iz trgovine. Dovoljno je probušiti nekoliko rupa na vrećici prije nego što kruh stavite u hladnjak. Izrežite nekoliko malih rupa na vrhu vrećice, a zatim dodajte još nekoliko rupa na stražnjoj strani i na dnu. No, važno je da ne pretjerujte – najbolje je početi s manjim brojem rupa i pratiti kako se situacija razvija.

U videu su pokazali kako ova metoda daje odlične rezultate. Ako primijetite previše kondenzacije ili veće kapljice vode u vrećici, prilagodite broj rupa.

Hladnoća u hladnjaku, zajedno s protokom zraka, usporava rast plijesni. Važno je pronaći pravu ravnotežu između hladnog zraka i prozračnosti. Možda ćete morati isprobati nekoliko različitih pristupa kako biste našli najbolji trik za svoj kruh.

Obično kruh iz trgovine traje od pet do sedam dana, no uz ovaj trik, možete uživati u svježem kruhu bez plijesni čak do tri tjedna.

