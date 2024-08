Novinarka Alexandra Emanuelli je za Huff Post govorila o izgledu i okusu hrane koja bi joj bila dostavljena. Često to nije bilo ni slično onome što je naručila. Ne zato što joj je dostavljena pogrešna narudžba, već je u više navrata dostavljena tako da nedostaju dijelovi obroka ili je bila hladna.

"Gdje je riža? Gdje je umak? Budući da sam čekala više od sat vremena da stigne, jedem hranu u kakvom god stanju bila", rekla je.

Prema Bryanu Quoc Leu, autoru knjige "150 Food Science Questions Answered!", mikroorganizmi se brže razvijaju na sobnoj temperaturi zbog čega može doći oboljenja od nekih bolesti.

"Kako hrana dostiže temperaturu blizu onoj sobne temperature, mikroorganizmi koji su kontaminirali hranu će se brže razmnožavati. Iako brzina kojom se to događa ovisi o razini šećera, slanosti, vlage i kiselosti, većina svježe pripremljene hrane imat će određenu razinu bakterija na površini. Ako broj bakterija u hrani dosegne kritičnu brojku, kod potrošača mogu izazvati bolesti koje se prenose hranom", kaže Bryan.

Koliko dostavljena hrana može stajati?

Svi smo nosili hranu u vrućem automobilu ili smo zaboravili ostatke na pultu na nekoliko sati bez da smo se suočili sa zdravstvenim posljedicama, a to je zato što većina hrane može stajati na sobnoj temperaturi oko dva sata prije nego što ona bude opasna po naše zdravlje, piše USDA. Prehrambena znanstvenica Tiffany Swan kaže da ne postoji timer po kojem ćete točno znati kada je opasno jesti određenu hranu.

"Nećete se više razboljeti u četiri sata i jednu minutu, nego što bi to bio slučaj u tri sata i 58 minuta. U idealnom slučaju, budući da ne znamo koliko dugo hrana nije bila na idealnoj temperaturi, najbolje je pojesti dostavljenu hranu što je prije moguće. Ako ne možete, odmah ju spremite u hladnjak, a zatim ju prije jela zagrijte na 73°C."

Prema dr. Ellen Schumaker, direktorici Outreach-a u Safe Plates, kada su u pitanju velike vrućine koje obaraju rekorde, dva sata mogu se smanjiti na sat.

"Kada je vani oko 32 stupnjeva ili više, imate oko sat vremena prije nego što hranu trebate staviti u hladnjak kako biste izbjegli brzo širenje bakterija", rekla je.

Koje se bakterije prenose hranom?

Na temperaturama između 30 do 60 stupnjeva se mikroorganizmi najviše šire. "Kada se hrana ohladi ili zagrije do tih temperatura, to može rezultirati velikim porastom mikroorganizama od 100 do čak 1000 puta više unutar nekoliko sati", rekao je Le.

Na visokim temperaturama razvijaju se bakterije poput:

Bacillus cereus

Staphylococcus aereus

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Clostridium perfringens

Vrste salmonele.

Ove bakterije mogu biti prilično neugodne, a mogu dovesti do stanja opasnih po život, pa čak i smrti. Le upozorava da treba biti posebno oprezan s mesom, mliječnim proizvodima, plodovima mora i peradi ako su ušli u opasnu temperaturnu zonu, budući da oni imaju najveću vjerojatnost rasta patogena. Bolesti koje se prenose hranom ne mijenjaju nužno boju ili miris hrane, tako da mirisanje hrane nije dovoljno da bi se utvrdilo je li vaša hrana sigurna za konzumaciju.

Što dostavljačke službe čine za zaštitu potrošača?

Što se tiče dostavljača i onoga što oni čine kako bi hrana bila dostavljena sigurna, oglasio se glasnogovornik "Uber Eatsa":

"Uber Eats je predan pomaganju kupcima da dođu do hrane koju vole, a blisko surađujemo sa stručnjacima za sigurnost hrane kako bismo pomogli kuririma i restoranima u praksi sigurne dostave. Redovito dijelimo informacije o sigurnosti hrane, poput reguliranja temperature i sprječavanja kontaminacije. S američkim kuririma potičemo upotrebu izoliranih vrećica i redovito radimo na inovacijama kako bismo pomogli da iskustvo 'Uber Eatsa' bude što sigurnije i ugodnije za naše klijente."

O sigurnosti hrane govorio je i glasnogovornik GrubHuba koji je rekao da su kvaliteta i sigurnost hrane od najveće važnosti.

"Vozači koji sklope ugovor s nama dužni su koristiti izolirane torbe za dostavu tople/hladne hrane. Cilj nam je brza i učinkovita dostava kako bismo ograničili vrijeme koje prođe od trenutka kada narudžba napusti restoran i bude dostavljena."

Nažalost, ponekad može doći do nepredvidljivih situacija. Svi bismo mogli učiniti više kako bismo spriječili bacanje hrane, ali ako biste se zbog konzumacije neke hrane mogli razboljeti, možda bi bilo najbolje da je bacite.

"Čvrsto vjerujem da treba vjerovati instinktu. Ako ima neobičan miris i izgleda loše, nemojte riskirati i radije bacite hranu. U tim situacijama to najčešće znači da obrok nije napravljen od svježih sastojaka i onda potrošio previše vremena na pripremu i dostavu", kaže Tiffany, a Schumaker tvrdi da je u takvoj situaciji potrebno poslati zahtjev dostavnoj službi ili kontaktirati restoran te objasnite problem. Postoje različiti propisi o prijevozu dostave hrane za svaku državu.

