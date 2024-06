Nitko ne voli bacati hranu, ali dok to pokušavamo izbjeći, ponekad se hrana pokvari. Na nekoj hrani piše "najbolje upotrijebiti do", što nam može pomoći u donošenju odluke trebamo li je jesti ili ne. To nije slučaj za svaku hranu pa evo jednostavnog vodiča o tome kako možete znati je li se hrana pokvarila.

Miris

Svaki neugodan miris jasan je pokazatelj da hranu ne treba konzumirati. Vjerujte svom njuhu kada osjetite miris hrane poput mlijeka ili šunke.

Foto: Shutterstock

Riba

Svježa riba će imati sjajne oči, a škrge bi trebale imati jarko crvenu boju i ne bi trebale biti suhe. Znakovi promjene boje i jak miris upućuju na to da je riba pokvarena.

Foto: Shutterstock

Piletina

Piletina treba biti ružičasta, a ne siva. Ponekad može čak i fino mirisati, ali promjena boje je jasan znak da se ne smije jesti.

Foto: Shutterstock

Riža

Obično kuhana riža može trajati do pet do šest dana u hladnjaku. Ako ostane duže može početi rasti bakterija Bacillus cereus, piše Stars Insider.

Foto: Shutterstock

