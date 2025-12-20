Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

Ovaj recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra donosi savršenu ravnotežu svježine i elegancije. Sočni losos, nježno aromatičan umak od kopra i lagano sotirani špinat čine zdravo, ukusno i brzo jelo idealno za poseban ručak ili laganu večeru.

File lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

Sastojci:

File lososa 300 g

Baby špinat 150 g

Soja 1 žlica

Maslac

Ljutika 1 kom

Bijelo vino 1 dcl

Vrhnje za kuhanje

Kopar

Priprema:

File lososa dobro osušimo, lagano posolimo, pouljimo pa pečemo na koži na srednjoj vatri par minuta. Kad se koža lijepo zapeče, losos okrenemo na drugu stranu i jako kratko pečemo. Zatim losos stavimo na papir okrenut kožom prema gore, da ostane hrskava. Baby špinat kratko zapečemo na vrućoj tavi, podlijemo sa malo soje i dobro promiješamo. Ljutiku sitno nasjeckamo i stavimo u lončić sa bijelim vinom. Zatim sve skupa reduciramo do pola, pa procijedimo redukciju vina i vratimo je u lončić. Redukciju zagrijemo, polako dodajemo kockice maslaca i miješamo da dobijemo emulziju. Kad se umak poveže, dodamo malo vrhnja za kuhanje, sitno sjeckani kopar i sve skupa promiješamo.

