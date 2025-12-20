Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

Ovaj recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra donosi savršenu ravnotežu svježine i elegancije. Sočni losos, nježno aromatičan umak od kopra i lagano sotirani špinat čine zdravo, ukusno i brzo jelo idealno za poseban ručak ili laganu večeru.
File lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra
Sastojci:
File lososa 300 g
Baby špinat 150 g
Soja 1 žlica
Maslac
Ljutika 1 kom
Bijelo vino 1 dcl
Vrhnje za kuhanje
Kopar
Priprema:
File lososa dobro osušimo, lagano posolimo, pouljimo pa pečemo na koži na srednjoj vatri par minuta.
Kad se koža lijepo zapeče, losos okrenemo na drugu stranu i jako kratko pečemo. Zatim losos stavimo na papir okrenut kožom prema gore, da ostane hrskava.
Baby špinat kratko zapečemo na vrućoj tavi, podlijemo sa malo soje i dobro promiješamo.
Ljutiku sitno nasjeckamo i stavimo u lončić sa bijelim vinom. Zatim sve skupa reduciramo do pola, pa procijedimo redukciju vina i vratimo je u lončić.
Redukciju zagrijemo, polako dodajemo kockice maslaca i miješamo da dobijemo emulziju.
Kad se umak poveže, dodamo malo vrhnja za kuhanje, sitno sjeckani kopar i sve skupa promiješamo.