MAGNET /

Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra
Foto: Magnet

Sočni losos, nježno aromatičan umak od kopra i lagano sotirani špinat čine zdravo, ukusno i brzo jelo idealno za poseban ručak ili laganu večeru

20.12.2025.
10:53
Magazin.hr
Magnet
Ovaj recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra donosi savršenu ravnotežu svježine i elegancije. Sočni losos, nježno aromatičan umak od kopra i lagano sotirani špinat čine zdravo, ukusno i brzo jelo idealno za poseban ručak ili laganu večeru.

File lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

Sastojci: 

  • File lososa 300 g
  • Baby špinat 150 g
  • Soja 1 žlica
  • Maslac
  • Ljutika 1 kom
  • Bijelo vino 1 dcl
  • Vrhnje za kuhanje
  • Kopar

Priprema: 

  1. File lososa dobro osušimo, lagano posolimo, pouljimo pa pečemo na koži na srednjoj vatri par minuta.
  2. Kad se koža lijepo zapeče, losos okrenemo na drugu stranu i jako kratko pečemo. Zatim losos stavimo na papir okrenut kožom prema gore, da ostane hrskava.
  3. Baby špinat kratko zapečemo na vrućoj tavi, podlijemo sa malo soje i dobro promiješamo.
  4. Ljutiku sitno nasjeckamo i stavimo u lončić sa bijelim vinom. Zatim sve skupa reduciramo do pola, pa procijedimo redukciju vina i vratimo je u lončić.
  5. Redukciju zagrijemo, polako dodajemo kockice maslaca i miješamo da dobijemo emulziju.
  6. Kad se umak poveže, dodamo malo vrhnja za kuhanje, sitno sjeckani kopar i sve skupa promiješamo.

LososšpinatReceptMagnet
