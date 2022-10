Sočne i bogate vitaminom C, mandarine su neizostavni vjesnik jesenje i zimske sezone. S obzirom na to da izuzetno osvježavaju i da sadrže oko 80 posto potrebnog dnevnog unosa vitamina C, postavlja se pitanje koliko mandarina dnevno trebamo pojesti?

Zdravi nivo vitamina C u tijelu igra vitalnu ulogu u tome kako tijelo proizvodi kolagen, zbog kojeg naša koža ima mladenački izgled. Također se pokazalo da vitamin C može spriječiti i liječiti oštećenja kože izazvana izlaganjem suncu, piše Telegraf.

Još jedna prednost visokog sadržaja vitamina C u mandarinama je podrška zdravlju očiju odlaganjem pojave katarakte i degeneracije makule. Postoje dokazi da vitamin C i drugi nutritivni antioksidanti mogu pomoći da oči duže budu zdrave.

Postoje mnoge dobrobiti mandarina

Mandarine imaju umjerenu količinu vitamina A. Oko 100 grama mandarina osigurava približno 14 posto dnevnog unosa ovog vitamina. Stručnjaci preporučuju pet porcija voća dnevno, mandarine su odličan način da se postigne ovaj cilj - jedna mandarina je otprilike jednaka jednoj porciji voća. Dakle, pet mandarina dnevno zadovoljava naše nutritivne potrebe. Gotovo nemoguće pojesti previše mandarina, a jedini problem je količina šećera, kao i češći posjeti zahodu zbog vitamina C i limunske kiseline.

Mandarina pomaže u borbi s lošim kolesterolom. Kako je bogata dijetetskim vlaknima i pozitivno djeluje na probavu, pomoći će i u zadržavanju dobre linije.