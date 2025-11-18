Svi ponekad jedemo hranu za utjehu: Evo kako uživati u njoj, a da se ne udebljate

Kad vrijeme zahladi i večeri se produže, sasvim je prirodno žudjeti za hranom koja je obilna, utješna i lijepi se za trbuh i stražnjicu, što može značiti katastrofu ako se pokušavate držati neke dijete.

Međutim, zimska jela ne moraju biti visokokalorična kako bi pružila osjećaj ugode. Prema Independentu rješenje leži u promišljenoj pripremi. Kuharica iz organizacije Slimming World nudi recepte koji omogućuju uživanje u bogatim okusima bez prekomjernog unosa kalorija, pružajući zadovoljstvo usporedivo sa sporo kuhanim gulašima ili kremastim tjesteninama.

Recepti za jela s manje kalorija

Za ljubitelje laganijih obroka, predlaže se losos s gnječenim krumpirom i zelenim umakom. Tradicionalno nedjeljno pečenje prilagođeno je za jednostavnu pripremu tijekom tjedna u jednoj posudi za pečenje. Popularna tjestenina predstavljena je u zdravijoj verziji, pripremljenoj u jednom loncu, s naglaskom na intenzivnim okusima umjesto na prekomjernoj masnoći.

Varivo s muškatnom tikvom i slanutkom

Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za 40 minuta.

Sastojci:

2 srednja luka, prepolovljena i narezana

500 ml kipućeg povrtnog temeljca (veganskog)

400 g sjeckane rajčice iz konzerve

1 žličica mljevenog đumbira

1 štapić cimeta

500 g očišćene muškatne bundeve, narezane na komade veličine zalogaja

2 velike mrkve, narezane na komade

2 velika krumpira

2 x 400 g slanutka iz konzerve, ocijeđenog i ispranog

Za pastu od začina:

2 češnja češnjaka, narezana

2 žličice mljevenog kumina

2 žličice mljevenog korijandera

1 žličica paprike

1 žličica čilija u prahu

½ žličice mljevene kurkume

Naribana korica i sok 1 neprskanog limuna

Šaka svježih listova korijandera

½ malog pakiranja svježe mente

Priprema:

U veliku tavu s neprianjajućim dnom ili lonac za pirjanje stavite luk i četiri žlice temeljca. Poklopite i kuhajte na srednje laganoj vatri deset5 minuta, dok luk ne omekša. Za to vrijeme pripremite pastu od začina. U manji blender stavite češnjak, kumin, mljeveni korijander, papriku, čili, kurkumu, dvije žlice limunovog soka, svježi korijander, veći dio mente i dvije žlice hladne vode. Miksajte dok ne dobijete glatku pastu. Alternativno, sitno nasjeckajte češnjak i začinsko bilje te pomiješajte s ostalim sastojcima. Pripremljenu pastu ostavite sa strane. Otklopite posudu te umiješajte preostali temeljac, sjeckane rajčice, đumbir, štapić cimeta i koricu limuna. Lagano začinite i pustite da zavrije na srednje jakoj vatri. Dodajte bundevu, mrkvu i krumpir, promiješajte i pustite da lagano krčka. Poklopite, smanjite vatru na srednje laganu i kuhajte 20 minuta, odnosno dok povrće ne omekša. Uklonite štapić cimeta, zatim umiješajte slanutak. Ponovno poklopite i kuhajte tri minute da se slanutak zagrije. Dodajte pripremljenu pastu od začina i prilagodite okus prema potrebi. Preostalu mentu grubo nasjeckajte, sačuvavši nekoliko cijelih listića za dekoraciju. Pospite po jelu prije posluživanja.

Začinjena junetina iz pećnice

Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za tri sata i 30 minuta.

Sastojci:

Niskokalorični sprej za kuhanje

750 g nemasne junetine za pirjanje, bez vidljive masnoće, narezane na veće komade

2 srednja crvena luka, narezana

6 češnja češnjaka, zgnječenih

4 žlice koncentrata rajčice

1 žličica paprike

1 žličica sušenih čili pahuljica

2 žličice sušenog ružmarina

250 g pasirane rajčice

300 ml kipućeg goveđeg temeljca

4 lista lovora

Korica ½ male naranče (samo narančasti dio)

2 srednje mrkve, narezane

1 srednja lukovica komorača, očišćena i narezana

200 g mahuna, očišćenih i narezanih na 3 do 4 dijela

2 srednje tikvice, narezane na deblje kolutove

2 rajčice, prepolovljene i narezane

Sjeckani svježi peršin, za posluživanje

Priprema:

Pećnicu prethodno zagrijte na 150 stupnjeva Celzija (130 stupnjeva Celzija s ventilatorom). Veliku vatrostalnu posudu s neprianjajućim dnom poprskajte niskokaloričnim sprejem i zagrijte na jakoj vatri. Dodajte polovicu junetine i pecite sa svih strana do zlatnosmeđe boje. Prebacite meso na tanjur i ponovite postupak s preostalom junetinom. U istu posudu dodajte luk, češnjak i tri žlice vode. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri deset minuta, dok ne omekšaju. Umiješajte koncentrat rajčice, papriku, čili, ružmarin, passatu, temeljac, lovorove listove i koricu naranče. Začinite s pola žličice soli i svježe mljevenim paprom. Pustite da smjesa zavrije na jakoj vatri uz miješanje. Vratite meso u posudu, poklopite i stavite u zagrijanu pećnicu na dva sata. Izvadite posudu iz pećnice i umiješajte pripremljeno povrće. Ponovno poklopite i vratite u pećnicu na dodatnih sat vremena, ili dok meso i povrće ne budu potpuno mekani. Uklonite lovorove listove, provjerite začinjenost jela i po potrebi dodatno začinite. Prije posluživanja pospite svježe sjeckanim peršinom.

Losos s gnječenim krumpirom

Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za 45 minuta.

Sastojci:

500 g mladih krumpirića

Niskokalorični sprej za kuhanje

2 velika fileta lososa bez kože i kostiju

200 g cherry rajčica, prepolovljenih

200 g tankih zelenih mahuna, očišćenih

Za zeleni umak:

40 g potočarke

40 g mladog špinata

4 ravne žlice crème fraîche bez masnoće

Naribana korica i sok 1 neprskanog limuna

Priprema:

Pećnicu prethodno zagrijte na 220 stupnjeva Celzija (200 stupnjeva Celzija s ventilatorom). Krumpire rasporedite u duboki lim za pečenje s neprianjajućim dnom (približnih dimenzija 30x20 cm). Lagano ih posolite, poprskajte niskokaloričnim sprejem i pecite 20 do 25 minuta, ili dok ne omekšaju. Vrijeme pečenja prilagodite veličini krumpira. Pečene krumpire lagano, ali čvrsto pritisnite stražnjom stranom vilice ili dnom čaše kako bi im kora napukla, ali da ostanu u komadu. Na lim dodajte filete lososa, rajčice i mahune. Sve poprskajte s još malo spreja i vratite u pećnicu na deset do 15 minuta, dok losos ne bude pečen, a mahune mekane. Za to vrijeme pripremite umak. Sve sastojke za umak stavite u odgovarajuću posudu i usitnite štapnim mikserom do glatke teksture. Začinite po ukusu. Rasporedite povrće i losos na tanjure te prelijte pripremljenim zelenim umakom. Jelo se može poslužiti toplo ili hladno.

Tjestenina puttanesca

Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za 20 minuta.

Sastojci:

400 g sušenih špageta

3 češnja češnjaka, sitno sjeckana

1 žličica sušenog ružmarina

8 fileta slanih inćuna u ulju, ispranih, ocijeđenih i sjeckanih

1 crvena čili papričica, očišćena od sjemenki i sjeckana

2 x 400 g cherry rajčica iz konzerve sa sokom

1 litra kipućeg povrtnog temeljca

300 g svježih cherry rajčica, prepolovljenih

28 crnih maslina bez koštica iz salamure, ocijeđenih i prepolovljenih

1 žlica sjeckanog svježeg origana

2 žlice malih kapara, ocijeđenih i ispranih

Priprema:

U veći lonac stavite suhe špagete, sitno sjeckani češnjak, ružmarin, inćune, čili, konzervirane rajčice sa sokom i temeljac. Lagano posolite i popaprite. Pustite da zavrije na jakoj vatri, a čim tjestenina počne mekšati, potisnite je u tekućinu kako bi bila potpuno uronjena. Smanjite vatru na srednje jaku i kuhajte šest do sedam minuta, uz povremeno miješanje kako se špageti ne bi zalijepili. Dodajte svježe cherry rajčice i nastavite kuhati još pet minuta, dok tjestenina ne bude al dente, a umak se ne zgusne. Ako umak postane pregust, dodajte malo vode. Na kraju umiješajte masline, svježi origano i kapare. Odmah poslužite.

Nedjeljno pečenje

Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za sat i deset minuta.

Sastojci:

Niskokalorični sprej za kuhanje

8 pilećih zabataka bez kože (ili 4 pileća prsa, prepolovljena)

500 g mladog krumpira, prepolovljenog po dužini

500 g mrkve, narezane na deblje štapiće

½ korabe, oguljene i narezane na male komadiće

2 srednja luka, narezana na kriške

250 g prokulica, očišćenih

1 žlica grubo sjeckanih listića svježeg timijana, plus dodatno za posluživanje

6 svinjskih kobasica s niskim udjelom masti

4 kriške mesnate slanine, bez vidljive masnoće, prepolovljene ili grubo sjeckane

25 g granula za pileći umak

275 ml kipućeg pilećeg temeljca

Priprema:

Pećnicu prethodno zagrijte na 220 stupnjeva Celzija (200 stupnjeva Celzija s ventilatorom). Vrlo veliki, duboki lim za pečenje poprskajte niskokaloričnim sprejem. Dodajte piletinu, krumpir, mrkvu, korabu, luk, prokulice i timijan. Začinite prstohvatom soli i svježe mljevenim crnim paprom te sve sastojke dobro izmiješajte. Sastojke rasporedite u ravnomjernom sloju i pecite 45 minuta. Dvadeset minuta prije kraja pečenja, na lim dodajte kobasice. (Napomena: ako koristite pileća prsa, dodajte ih u lim zajedno s kobasicama.) Okrenite povrće, a kriške slanine rasporedite po piletini. Vratite u pećnicu i pecite dodatnih deset minuta, dok piletina, kobasice i slanina ne budu pečeni, a povrće potpuno mekano. Neposredno prije posluživanja pripremite umak. Stavite granule za umak u vatrostalni vrč, prelijte kipućim temeljcem i dobro promiješajte pjenjačom dok se ne otope. Pečene kobasice prepolovite. Sve sastojke s lima rasporedite na tanjure, pospite s još malo svježeg timijana i poslužite s pripremljenim umakom.

Pileće enchilade

Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za sat i 30 minuta.

Sastojci:

3 velike paprike (bilo koje boje), očišćene od sjemenki i narezane na male komade

2 velika crvena luka, grubo sjeckana

1 do 2 žličice sušenih čili pahuljica

Niskokalorični sprej za kuhanje

325 g kukuruza šećerca iz konzerve, ocijeđenog

400 g crnog graha iz konzerve, ocijeđenog i ispranog

4 pileća prsa bez kože i kostiju

500 g pasirane rajčice (passata)

2 žlice koncentrata rajčice

1 veliki češanj češnjaka, zgnječen

2 žličice mljevenog kumina

80 g cheddar sira sa smanjenim udjelom masti, grubo naribanog

4 mlada luka, tanko narezana

Posni svježi sir, za posluživanje

Miješana salata, za posluživanje

Priprema:

Pećnicu prethodno zagrijte na 200 stupnjeva Celzija (180 stupnjeva Celzija s ventilatorom). U veliki lim za pečenje ili vatrostalnu posudu (približnih dimenzija 36x26 cm) stavite paprike i luk. Začinite prstohvatom čili pahuljica, solju i paprom. Poprskajte niskokaloričnim sprejem, dobro promiješajte i pecite 25 minuta. Na polovici vremena pečenja promiješajte povrće. Pečenom povrću umiješajte kukuruz i crni grah. Pileća prsa lagano začinite i položite preko povrća. U zasebnoj posudi pomiješajte passatu, koncentrat rajčice, češnjak, kumin i preostale čili pahuljice. Dobiveni umak prelijte preko piletine i povrća. Prekrijte aluminijskom folijom i pecite dodatnih 30 minuta. Uklonite foliju i vratite u pećnicu na deset minuta, kako bi se umak reducirao i zgusnuo, a piletina bila potpuno pečena. Jelo pospite naribanim sirom i nasjeckanim mladim lukom te vratite u pećnicu na pet minuta, dok se sir ne otopi. Poslužite toplo, uz žlicu posnog sira i svježu miješanu salatu.

