Svi ponekad jedemo hranu za utjehu: Evo kako uživati u njoj, a da se ne udebljate

Hladniji dani obično bude apetit za kaloričnim obrocima, evo kako uživati u njima bez grižnje savjesti
Kad vrijeme zahladi i večeri se produže, sasvim je prirodno žudjeti za hranom koja je obilna, utješna i lijepi se za trbuh i stražnjicu, što može značiti katastrofu ako se pokušavate držati neke dijete.
Međutim, zimska jela ne moraju biti visokokalorična kako bi pružila osjećaj ugode. Prema Independentu rješenje leži u promišljenoj pripremi. Kuharica iz organizacije Slimming World nudi recepte koji omogućuju uživanje u bogatim okusima bez prekomjernog unosa kalorija, pružajući zadovoljstvo usporedivo sa sporo kuhanim gulašima ili kremastim tjesteninama.
Recepti za jela s manje kalorija
Za ljubitelje laganijih obroka, predlaže se losos s gnječenim krumpirom i zelenim umakom. Tradicionalno nedjeljno pečenje prilagođeno je za jednostavnu pripremu tijekom tjedna u jednoj posudi za pečenje. Popularna tjestenina predstavljena je u zdravijoj verziji, pripremljenoj u jednom loncu, s naglaskom na intenzivnim okusima umjesto na prekomjernoj masnoći.
Varivo s muškatnom tikvom i slanutkom
Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za 40 minuta.
Sastojci:
- 2 srednja luka, prepolovljena i narezana
- 500 ml kipućeg povrtnog temeljca (veganskog)
- 400 g sjeckane rajčice iz konzerve
- 1 žličica mljevenog đumbira
- 1 štapić cimeta
- 500 g očišćene muškatne bundeve, narezane na komade veličine zalogaja
- 2 velike mrkve, narezane na komade
- 2 velika krumpira
- 2 x 400 g slanutka iz konzerve, ocijeđenog i ispranog
Za pastu od začina:
- 2 češnja češnjaka, narezana
- 2 žličice mljevenog kumina
- 2 žličice mljevenog korijandera
- 1 žličica paprike
- 1 žličica čilija u prahu
- ½ žličice mljevene kurkume
- Naribana korica i sok 1 neprskanog limuna
- Šaka svježih listova korijandera
- ½ malog pakiranja svježe mente
Priprema:
- U veliku tavu s neprianjajućim dnom ili lonac za pirjanje stavite luk i četiri žlice temeljca. Poklopite i kuhajte na srednje laganoj vatri deset5 minuta, dok luk ne omekša.
- Za to vrijeme pripremite pastu od začina. U manji blender stavite češnjak, kumin, mljeveni korijander, papriku, čili, kurkumu, dvije žlice limunovog soka, svježi korijander, veći dio mente i dvije žlice hladne vode. Miksajte dok ne dobijete glatku pastu. Alternativno, sitno nasjeckajte češnjak i začinsko bilje te pomiješajte s ostalim sastojcima. Pripremljenu pastu ostavite sa strane.
- Otklopite posudu te umiješajte preostali temeljac, sjeckane rajčice, đumbir, štapić cimeta i koricu limuna. Lagano začinite i pustite da zavrije na srednje jakoj vatri. Dodajte bundevu, mrkvu i krumpir, promiješajte i pustite da lagano krčka. Poklopite, smanjite vatru na srednje laganu i kuhajte 20 minuta, odnosno dok povrće ne omekša.
- Uklonite štapić cimeta, zatim umiješajte slanutak. Ponovno poklopite i kuhajte tri minute da se slanutak zagrije. Dodajte pripremljenu pastu od začina i prilagodite okus prema potrebi. Preostalu mentu grubo nasjeckajte, sačuvavši nekoliko cijelih listića za dekoraciju. Pospite po jelu prije posluživanja.
Začinjena junetina iz pećnice
Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za tri sata i 30 minuta.
Sastojci:
- Niskokalorični sprej za kuhanje
- 750 g nemasne junetine za pirjanje, bez vidljive masnoće, narezane na veće komade
- 2 srednja crvena luka, narezana
- 6 češnja češnjaka, zgnječenih
- 4 žlice koncentrata rajčice
- 1 žličica paprike
- 1 žličica sušenih čili pahuljica
- 2 žličice sušenog ružmarina
- 250 g pasirane rajčice
- 300 ml kipućeg goveđeg temeljca
- 4 lista lovora
- Korica ½ male naranče (samo narančasti dio)
- 2 srednje mrkve, narezane
- 1 srednja lukovica komorača, očišćena i narezana
- 200 g mahuna, očišćenih i narezanih na 3 do 4 dijela
- 2 srednje tikvice, narezane na deblje kolutove
- 2 rajčice, prepolovljene i narezane
- Sjeckani svježi peršin, za posluživanje
Priprema:
- Pećnicu prethodno zagrijte na 150 stupnjeva Celzija (130 stupnjeva Celzija s ventilatorom).
- Veliku vatrostalnu posudu s neprianjajućim dnom poprskajte niskokaloričnim sprejem i zagrijte na jakoj vatri. Dodajte polovicu junetine i pecite sa svih strana do zlatnosmeđe boje. Prebacite meso na tanjur i ponovite postupak s preostalom junetinom.
- U istu posudu dodajte luk, češnjak i tri žlice vode. Poklopite i kuhajte na laganoj vatri deset minuta, dok ne omekšaju.
- Umiješajte koncentrat rajčice, papriku, čili, ružmarin, passatu, temeljac, lovorove listove i koricu naranče. Začinite s pola žličice soli i svježe mljevenim paprom. Pustite da smjesa zavrije na jakoj vatri uz miješanje. Vratite meso u posudu, poklopite i stavite u zagrijanu pećnicu na dva sata.
- Izvadite posudu iz pećnice i umiješajte pripremljeno povrće. Ponovno poklopite i vratite u pećnicu na dodatnih sat vremena, ili dok meso i povrće ne budu potpuno mekani.
- Uklonite lovorove listove, provjerite začinjenost jela i po potrebi dodatno začinite. Prije posluživanja pospite svježe sjeckanim peršinom.
Losos s gnječenim krumpirom
Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za 45 minuta.
Sastojci:
- 500 g mladih krumpirića
- Niskokalorični sprej za kuhanje
- 2 velika fileta lososa bez kože i kostiju
- 200 g cherry rajčica, prepolovljenih
- 200 g tankih zelenih mahuna, očišćenih
Za zeleni umak:
- 40 g potočarke
- 40 g mladog špinata
- 4 ravne žlice crème fraîche bez masnoće
- Naribana korica i sok 1 neprskanog limuna
Priprema:
- Pećnicu prethodno zagrijte na 220 stupnjeva Celzija (200 stupnjeva Celzija s ventilatorom).
- Krumpire rasporedite u duboki lim za pečenje s neprianjajućim dnom (približnih dimenzija 30x20 cm). Lagano ih posolite, poprskajte niskokaloričnim sprejem i pecite 20 do 25 minuta, ili dok ne omekšaju. Vrijeme pečenja prilagodite veličini krumpira.
- Pečene krumpire lagano, ali čvrsto pritisnite stražnjom stranom vilice ili dnom čaše kako bi im kora napukla, ali da ostanu u komadu. Na lim dodajte filete lososa, rajčice i mahune. Sve poprskajte s još malo spreja i vratite u pećnicu na deset do 15 minuta, dok losos ne bude pečen, a mahune mekane.
- Za to vrijeme pripremite umak. Sve sastojke za umak stavite u odgovarajuću posudu i usitnite štapnim mikserom do glatke teksture. Začinite po ukusu.
- Rasporedite povrće i losos na tanjure te prelijte pripremljenim zelenim umakom. Jelo se može poslužiti toplo ili hladno.
Tjestenina puttanesca
Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za 20 minuta.
Sastojci:
- 400 g sušenih špageta
- 3 češnja češnjaka, sitno sjeckana
- 1 žličica sušenog ružmarina
- 8 fileta slanih inćuna u ulju, ispranih, ocijeđenih i sjeckanih
- 1 crvena čili papričica, očišćena od sjemenki i sjeckana
- 2 x 400 g cherry rajčica iz konzerve sa sokom
- 1 litra kipućeg povrtnog temeljca
- 300 g svježih cherry rajčica, prepolovljenih
- 28 crnih maslina bez koštica iz salamure, ocijeđenih i prepolovljenih
- 1 žlica sjeckanog svježeg origana
- 2 žlice malih kapara, ocijeđenih i ispranih
Priprema:
- U veći lonac stavite suhe špagete, sitno sjeckani češnjak, ružmarin, inćune, čili, konzervirane rajčice sa sokom i temeljac.
- Lagano posolite i popaprite. Pustite da zavrije na jakoj vatri, a čim tjestenina počne mekšati, potisnite je u tekućinu kako bi bila potpuno uronjena.
- Smanjite vatru na srednje jaku i kuhajte šest do sedam minuta, uz povremeno miješanje kako se špageti ne bi zalijepili. Dodajte svježe cherry rajčice i nastavite kuhati još pet minuta, dok tjestenina ne bude al dente, a umak se ne zgusne. Ako umak postane pregust, dodajte malo vode.
- Na kraju umiješajte masline, svježi origano i kapare. Odmah poslužite.
Nedjeljno pečenje
Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za sat i deset minuta.
Sastojci:
- Niskokalorični sprej za kuhanje
- 8 pilećih zabataka bez kože (ili 4 pileća prsa, prepolovljena)
- 500 g mladog krumpira, prepolovljenog po dužini
- 500 g mrkve, narezane na deblje štapiće
- ½ korabe, oguljene i narezane na male komadiće
- 2 srednja luka, narezana na kriške
- 250 g prokulica, očišćenih
- 1 žlica grubo sjeckanih listića svježeg timijana, plus dodatno za posluživanje
- 6 svinjskih kobasica s niskim udjelom masti
- 4 kriške mesnate slanine, bez vidljive masnoće, prepolovljene ili grubo sjeckane
- 25 g granula za pileći umak
- 275 ml kipućeg pilećeg temeljca
Priprema:
- Pećnicu prethodno zagrijte na 220 stupnjeva Celzija (200 stupnjeva Celzija s ventilatorom).
- Vrlo veliki, duboki lim za pečenje poprskajte niskokaloričnim sprejem. Dodajte piletinu, krumpir, mrkvu, korabu, luk, prokulice i timijan. Začinite prstohvatom soli i svježe mljevenim crnim paprom te sve sastojke dobro izmiješajte.
- Sastojke rasporedite u ravnomjernom sloju i pecite 45 minuta. Dvadeset minuta prije kraja pečenja, na lim dodajte kobasice. (Napomena: ako koristite pileća prsa, dodajte ih u lim zajedno s kobasicama.)
- Okrenite povrće, a kriške slanine rasporedite po piletini. Vratite u pećnicu i pecite dodatnih deset minuta, dok piletina, kobasice i slanina ne budu pečeni, a povrće potpuno mekano.
- Neposredno prije posluživanja pripremite umak. Stavite granule za umak u vatrostalni vrč, prelijte kipućim temeljcem i dobro promiješajte pjenjačom dok se ne otope.
- Pečene kobasice prepolovite. Sve sastojke s lima rasporedite na tanjure, pospite s još malo svježeg timijana i poslužite s pripremljenim umakom.
Pileće enchilade
Ovaj recept je namijenjen za četiri osobe, a jelo ćete napraviti za sat i 30 minuta.
Sastojci:
- 3 velike paprike (bilo koje boje), očišćene od sjemenki i narezane na male komade
- 2 velika crvena luka, grubo sjeckana
- 1 do 2 žličice sušenih čili pahuljica
- Niskokalorični sprej za kuhanje
- 325 g kukuruza šećerca iz konzerve, ocijeđenog
- 400 g crnog graha iz konzerve, ocijeđenog i ispranog
- 4 pileća prsa bez kože i kostiju
- 500 g pasirane rajčice (passata)
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 1 veliki češanj češnjaka, zgnječen
- 2 žličice mljevenog kumina
- 80 g cheddar sira sa smanjenim udjelom masti, grubo naribanog
- 4 mlada luka, tanko narezana
- Posni svježi sir, za posluživanje
- Miješana salata, za posluživanje
Priprema:
- Pećnicu prethodno zagrijte na 200 stupnjeva Celzija (180 stupnjeva Celzija s ventilatorom).
- U veliki lim za pečenje ili vatrostalnu posudu (približnih dimenzija 36x26 cm) stavite paprike i luk. Začinite prstohvatom čili pahuljica, solju i paprom. Poprskajte niskokaloričnim sprejem, dobro promiješajte i pecite 25 minuta. Na polovici vremena pečenja promiješajte povrće.
- Pečenom povrću umiješajte kukuruz i crni grah. Pileća prsa lagano začinite i položite preko povrća. U zasebnoj posudi pomiješajte passatu, koncentrat rajčice, češnjak, kumin i preostale čili pahuljice. Dobiveni umak prelijte preko piletine i povrća. Prekrijte aluminijskom folijom i pecite dodatnih 30 minuta.
- Uklonite foliju i vratite u pećnicu na deset minuta, kako bi se umak reducirao i zgusnuo, a piletina bila potpuno pečena.
- Jelo pospite naribanim sirom i nasjeckanim mladim lukom te vratite u pećnicu na pet minuta, dok se sir ne otopi. Poslužite toplo, uz žlicu posnog sira i svježu miješanu salatu.
