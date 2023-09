Postoji nekoliko načina na koje možete podržati zdravlje srca, od toga da ostanete aktivni do upravljanja stresom. A prema Elizabeth Klodas, dr. med., FACC, certificiranoj kardiologinji, osnivačici Klinike za preventivnu kardiologiju te osnivačici i glavnoj medicinskoj direktorici tvrtke Step One Foods, davanje prioriteta prehrani jedna je od najvažnijih stvari koje možete učiniti kako biste zaštitili svoje srce, piše Eat This, Not That.

Prehrana igra sastavnu ulogu u mnogim čimbenicima rizika za srčane i kardiovaskularne bolesti, tako da zdrava prehrana može biti učinkovit način za održavanje zdravog srca i prevenciju ili pomoć u upravljanju srčanim bolestima.

"Postoji sedam glavnih promjenjivih čimbenika rizika za srčane i krvožilne bolesti. Oni uključuju visok kolesterol, visoki krvni tlak, visok krvni šećer/dijabetes, prekomjernu težinu, lošu prehranu, pušenje i neaktivnost. Ako pogledate, na tom popisu možete vidjeti da je prvih pet djelomično ili u cijelosti povezano s onim što jedemo", kazala je dr. Klodas.

Ona je otkrila koju hranu redovito jede kako bi održala svoje srce u dobrom zdravlju. Svakodnevno joj je cilj uključiti četiri skupine hranjivih tvari u svoje obroke, od kojih većina dolazi iz namirnica biljnog podrijetla.

1. Omega-3 masne kiseline, poput orašastih plodova i sjemenki

Prva na popisu hrane zdrave za srce koju kardiolog pojede u jednom danu je ona koja sadrži omega-3 masne kiseline, a to su namirnice poput divlje riže, crvene leće, špinata, graha, zimske tikvice, sjemenki konoplje, chia sjemenki, oraha, divljeg lososa, sardine, haringe i govedine hranjene travom.

"Omega-3 masne kiseline djeluju protuupalno, blago pomažu u razrjeđivanju krvi kako bi se spriječilo stvaranje krvnih ugrušaka, snižavaju krvni tlak i pomažu u podizanju dobrog kolesterola dok snižavaju trigliceride", kazala je dr. Klodas.

2. Antioksidansi, poput bobičastog voća

Ako želite poboljšati zdravlje svog srca, važno je riješiti i smanjiti kroničnu upalu, koja je povezana s mnoštvom zdravstvenih problema, a istraživanja pokazuju da njeno smanjenje može pomoći u izbjegavanju bolesti srca i moždanog udara.

Dodavanje hrane koja je prepuna antioksidansa u vašu prehranu može pomoći u vašim naporima u borbi protiv kronične upale.

"Antioksidansi se bore protiv slobodnih radikala u našem tijelu, usporavajući starenje, smanjujući upale i neutralizirajući sve cirkulirajuće toksine", pojasnila je dr. Klodas.

Neke od najboljih namirnica bogatih antioksidansima su: rajčice, naranče, divlje borovnice, špinat, tamna čokolada i zeleni čaj.

3. Cjelovita prehrambena vlakna, poput cjelovitih žitarica

Vlakna su ključni aspekt zdrave, dobro zaokružene prehrane, no mnogi od nas ih ne unose dovoljno. Vlakna vam pomažu da ostanete siti dugo nakon što završite s obrokom i pomažu vam u održavanju zdrave tjelesne težine.

Osim toga, objasnila je dr. Klodas, "Vlakna pomažu u održavanju zdravog crijevnog mikrobioma i održavaju nisku razinu kolesterola sprječavajući njegovu apsorpciju u probavnom traktu".

Žene bi trebale težiti unosu 25 grama vlakana svaki dan, a muškarci oko 38 grama. Prirodno se možete zasititi vlaknima iz voća i povrća. Neke od najboljih namirnica bogatih vlaknima koje možete dodati u svoju prehranu uključuju grašak, raštiku, sjemenke nara, sjemenke lana, suhe smokve, konzerviranu bundevu, banane, srce artičoke, rezanu zob, bulgur i biserni ječam.

4. Biljni steroli, poput lisnatog povrća

Biljni steroli ili "fitosteroli" prirodne su biljne komponente koje sprječavaju apsorpciju kolesterola u vaš probavni sustav, objasnila je dr. Klodas.

Konzumacija hrane biljnog podrijetla koja sadrži fitosterole siguran je način za smanjenje razine kolesterola i sprječavanje zdravstvenih problema poput moždanog i srčanog udara. Osim toga, mogu pomoći u smanjenju rizika od dijabetesa, raka i pretilosti.

Cjelovite žitarice, orašasti plodovi, povrće, voće te mlijeko i sir koji su obogaćeni fitosterolima izvrsni su za zdravlje. Fitosterole možete dobiti i u obliku dodataka prehrani.