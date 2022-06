Konobarica iz Zagreba se odlučila požaliti na Redditu i ispričati kako joj je teško raditi u kafiću uz neodgojenu djecu i roditelje koji ne vode brigu o vlastitoj djeci.

Napisala je: "Kad idete na kavu, ostavite svoju nediscipliniranu djecu doma. Radim kao konobarica u jednom malo ozbiljnijem kafiću. Nije baš da moram nositi kravatu, ali svejedno, postoji neka malo viša razina profesionalnosti koja se očekuje kako od osoblja, tako i od gostiju. Radila sam prije toga u birtiji koja je na drugoj strani spektra i ovakav pristup mi puno više odgovara.

Ono kaj me, eto, užasno živcira, su roditelji koji dođu na kavu sa svojim frendovima i djecom i onda se ponašaju kao da su došli na dječje igralište. Djeca trče po lokalu, vrište, penju se po šanku, iza šanka, ispod šanka, a ne smiješ im ništa reći jer će se inače užasno uvrijediti. Danas mi je naročito jedna mala digla tlak; ima oko pet godina, po nekoj mojoj procjeni. Prvih dobrih 10 minuta trči po cijeloj terasi i cijelom kafiću, ostali gosti se okreću, pogledavaju, jedino roditelji ne trzaju. Maltene je ušla u šank i pokušava uzeti paketić Cedevite. Opomenula sam ju da to ne smije samo tako uzimati.

Onda su joj dali snop ključeva da se igra s time (a na terasi stoji kutijetina dječjih igračaka, upravo iz razloga da se djeca imaju s čime zabavljati dok starci ispijaju kave) pa ih je počela gurati u bravu vrata od kafića. Nadala sam se da će ju brzo proći ta fascinacija, ali nije pa sam ju lijepo, na kid-friendly način zamolila da to ne radi. Izignorirala me u potpunosti. Rekla sam joj ponovno i dalje ništa.

Na kraju sam njezinu mamu zamolila da ju malo smiri i opomene da ne gura ključeve u bravu da se nešto ne potrga (može ključ puknuti, zapeti u bravi, kaj ja znam), a ova meni, uvrijeđeno: 'Ma kaj bi se potrgalo??!' Nije bila bezobrazna ni ništa, ali u pogledu joj se vidjelo da mi je zamjerila. Nisu mi ostavili bakšu.

Zašto su (većinom mladi) roditelji takvi? Ako si već ne možeš kontrolirati dijete, onda ga nemoj voditi u kafiće, gdje njegov "nestašluk" ometa druge koji su došli u miru popiti kavu. Gdje je sram? Bonus anegdota: Prije nekoliko tjedana je mlada majka nasred terase mijenjala pelenu djetetu i onda ju ostavila ispod stola. Za početak, mogla si to u autu obaviti, ali da ne možeš ni baciti prljavu pelenu u smeće? Ne kužim."

Roditelji s djecom biraju kafiće

Jedna majka joj se obratila: "U potpunosti te razumijem. Kad idem na kavu s djetetom, isključivo biram kafić koji ima zanimaciju za dijete. Znači, parkić, tobogan, itd., u Zadru ih ima par komada i svi roditelji idu u takve kafiće. Ja svojoj ne dam da ide oko drugih stolova i šanka. Ako se i nađem u kafiću koji nije kid friendly, obavezno sjedi sa mnom za stolom, priča sa mnom dok ja ne popijem kavu. Napravi nered za stolom, ali obavezno je tu bakšiš za konobara/icu kad je takva situacija. Roditelji koji djetetu sve dopuštaju u kafiću koji nije kid friendly su nemarni i boli ih racku za tebe i taj kafić. Takvi gosti ti ni ne trebaju."

"Ima jedan kid friendly kafić u Sesvetama kod terminala, volim tamo otići s djecom i u miru popijem kavu. Nije da hladim jaja dva sata, ali pola sata u zen modu bar da se malo opustim. Taman nakon pola sata maloj postane dosadno i već izvodi. Tada ili idemo dalje ili ju sje... s nečime da se još 15 min igra", dodala je jedna majka.

Još neke majke su se javile kako one riješe situaciju: "Nisu kafići za djecu, osim ako nemaju baš neke specifične i raznolike igračke. Djeca imaju previše energije i ne mogu samo sjediti 2 sata. Ja svoju ostavim doma kod dide, bake ili ne idem na kavu. Za jesti imamo u blizini odličan restoran s terasom i ogromnom površinom trave tako da tamo smijemo ići. Ponesemo loptu i damo djetetu da ju nabija daleko od ljudi i stolova."

Neke je strah roditeljstva

Jedna žena se uplašila roditeljstva: "Ne znam, ali ja se bojim da ću biti previše na drugoj strani spektra u smislu roditeljstva, mene bi bilo užasno sram takvih stvari. Problem je što ne znam opomenuti dijete. Kakav ću ja biti roditelj, ajme, pitaj boga", na što joj je druga osoba odgovorila: "Ako se brineš kakav ćeš biti roditelj, to je već znak da ćeš biti dobar. Tko se brine, znači da mu je stalo do popravka i korisne kritike. Osobno radim s djecom i treba biti i strog i nježan u isto vrijeme (teško, zlatna sredina, ali osjeti se učinak). Djeca žele ljubav, ali i vole pravila jer im pravila daju okvir i stabilnost."

Neodgojeni roditelji

Mnogi su rekli da su neodgojeni roditelji krivi: "Jer su i sami ti roditelji neodgojena derišta i njima je ponašanje njihovog djeteta potpuno normalno i poželjno."

"Roditelji su takvi jer ih boli kur... za cijeli svijet oko sebe! Oni briju da kad dođu na kavu i plate 15 kuna, da smiju raditi što žele, pustiti klince da rade što žele, ignoriraju sve i svakoga! Ja bih u zemlju propao da mi takvo što klinac radi nasred terase, ali eto, ima svakakvih ljudi. Nemoj to previše uzimati osobno. Ti si dobro postupila (iako bi ih u tom trenutku šamarala oboje, vjerujem)", dodala je druga žena.

Još jedan roditelj je komentirao situaciju: "Nije dijete krivo, nego retardirani roditelj. Kažem kao roditelj."

"Nisu djeca kriva, nego bolikur... od roditelja. Većina dječice u sebi nema trunke zla. Samo su nestašna i razigrana pa tu na scenu stupa roditelj. Samo što često roditelji zaborave da su roditelji pa onda drugi ispaštaju i nema tu nekog pametnog rješenja osim se direktno obratiti roditeljima i zamoliti ih za pomoć i suradnju jer drugačije ne možeš - uvrijedit ćeš ih, a još gore su bolikur... sa psima koji ne znaju ili ne žele kontrolirati svoje ljubimce. To je posebna kategorija", izrazila je svoje mišljenje još jedna osoba.

Konobari s istim slučajevima

Javili su se i ostali konobari s istim situacijama: "Znači potpisujem sve, radim kao konobar u malo finijem gradskom restoranu. Mala osim što je prerovala pola sale i kao da joj je to igralište me tražila čokoladicu kao da smo u kući i odem u kuhinju i uzmem i onda me još njezin stariji brat tražio. Nisam dobila bakšu hahah."

"Razmaženi roditelji imaju razmažena derišta. Bit će sve gore. Njihova djeca su sva super spešl. Ja, ja i samo ja! Razumijem te. Radio sam i ja kao konobar kad sam bio nešto mlađi, ali u samo desetak godina ta razina samodopadnosti i neobazrivosti je postala još gora. Viđa se to i po trgovinama. Dođe mi da roditelje nalupam po guzici", dodao je bivši konobar.

Još je jedan konobar rekao svoje mišljenje: "Radio sam kao konobar 10 godina i baš zato, sada, kao roditelj toddlera od 2 godine imam obzira prema lokalima i konobarima. Volim s malim sjesti i popiti kavu poslije parka. Ima dana kad je to nemoguće pa se uzme za van, a ima dana kada je lik gospodin, sjedi i imamo "odrasle razgovore". Problem nije samo u tome što su klinci divlji, a roditelje boli ku..., nego je problem što se kod nas konobari ne doživljavaju kao ljudi koji su došli raditi i zaraditi. Još uvijek nema i neće biti respekta prema konobarima i kafićima jer nam je mentalitet takav kakav je."

Reakcija vlasnika

Mnogima nije jasno gdje su reakcije vlasnika: "Nije mi jasno da gazdama ovo ne smeta pa ne može nikako biti dobro da jedna grupa mušterija pravi sranje ostalima. Sigurno dosta ljudi kao i osoblje ne voli takav cirkus", a na taj komentar se druga osoba nadovezala: "Obično se najglasnijima i onima koji rade najveću scenu podilazi, a ne svima drugima koja ta osoba smeta. Nemam pojma zašto."

"Jednostavno. Isto kako i gazdama u restoranu gdje sam ja radio kao dostavljač nije smetalo kad su jedni svakodnevni gosti šlatali konobarice. To mu je bio kompliment. Odvratno", dodao je treći.

Četvrti je savjetovao: "Reci vlasniku da nabavi trampolin ili napuhanac i gledaj kako profit raste, a djeca nikome ne smetaju."

Grozno iskustvo gostiju

Neki su ispričali da je njima takvo ponašanje kao gostima užasno: "Tako frend i ja neko jutro na kavi i stol do mene majka s djetetom (ima majka možda 25-26 god) i ona drka po mobitelu, a mala meni stala čupati šnjure (vezice ili kako već tko zove) i onako majka se smije i govori: 'Ma igra se ona', a ja kontam da joj šutnem dijete."

"Ili kad stojim u trgovini na blagajni i mali balavac ispred mene vrišti, viče, grize mamu za nogu, šuta ju, baca stvari s polica i divlja jer mu mama nije nešto htjela kupiti, a mamina reakcija je: 'Nemoj Marine, nemoj, hajde smiri se, ma hajde, dosta, nemoj, ne smiješ to, zločest si…" I onda blagajnica mora to mesti, čistiti i prati što je mali napravio", dodao je drugi.

Muškarac iz Siska je zaključio: "Nema ništa gore kad mirno nedjeljno večer odeš navečer u Kaufland curi po Kinder Bueno i meni po jednu Hanutu i onda dođem na blagajnu da to platim, a ispred mene derište koje ne zna začepiti pa mi krenu uši titrati koliko visok i naporan glas ima. Pucaj me u glavu ako ikad budem djecu imao."