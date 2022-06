Hrvatska trudnica je u jednoj grupi na Facebooku postavila pitanje koje je naišlo na osudu: "Smijem li pri porodu imati proziran gel na noktima?"

Nokti trebaju biti prirodni

Ne preporučuju se gelirani nokti: "Nema veze boja, gelirane nokte ne preporučuju u slučaju da se stanje zakomplicira. U slučaju da tijekom zahvata dođe do komplikacija, na noktima će se po boji najprije vidjeti da nešto nije u redu. U slučaju pada kisika, problema u radu srca i drugih vitalnih organa, boja noktiju se mijenja, a to se može vidjeti samo ako nisu nalakirani."

Još jedna žena joj je dala isti savjet: "Moj savjet kao osoba koja radi nokte i kao edukator te kao majka dvoje djece rođene na carski. Ne govore doktori uzalud da se sve skine, u slučaju bilo kakve komplikacije najprije nokti na rukama mijenjaju boju, a tek onda oni na nogama."

"Ne znam uopće čemu ovakva pitanja? Na porođaj, niti bilo kakvu medicinsku intervenciju se ne geliraju nokti, niti nosi nakit zbog mogućih komplikacija jer se sve gleda putem boje noktiju ili nakit koji može ugušiti u slučaju oticanja", rekla joj je treća žena.

Zar vam nije važnija beba?

Mnogi su ostali šokirani pitanjem te su joj napisali: "Skinite nokte, preživjet ćete bez njih tjedan dana, mislim da Vam je bitnija bebica da se rodi i sve bude ok nego nokti od 100-200 kuna. Kad rodite i izađete iz bolnice onda se nalakirajte."

"To je najbitnije, nemojte slučajno lak zaboraviti, to je najbitnije tijekom porođaja", sarkastično joj je odgovorila jedna žena.

Još jedna žena je ostala šokirana pitanjem: "Ja ne mogu vjerovati da su stalno takva pitanja. Kako Vam mogu glupi nokti biti toliko bitni? I to čak toliko da ih želite imati i na porođaju."

Stav stručnjaka

Priprema za porod podrazumijeva fizičku pripremu, ali i pripremu svega što će budućoj majci biti potrebno dok je u bolnici. Jedno od jako važnih pravila je da trudnica ne smije doći na porođaj s nalakiranim noktima, navodi Nova.rs.

Nokti ne smiju biti nalakirani kada trudnica krene na porođaj zbog njezine sigurnosti i zdravstvenog stanja, piše Bebac. To pravilo je važno jer se preko noktiju može vidjeti mnogo toga, od promjena u zdravstvenom stanju do simptoma nekog ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Liječnicima su važne promjene na noktima koje se mogu primijetiti tijekom porođaja kako bi na vrijeme otkrili moguće komplikacije. Kad su nokti rodilje bezbojni i prirodno ružičasti, to znači da je sve u redu, ali ako dođe do promjene u boji te postanu bijeli, kasnije i modri, to pokazuje nedostatak kisika u organizmu, što može biti vrlo opasno tijekom porođaja.

Zbog toga je važno da nokti rodilje ne budu nalakirani kako bi se ovakav problem na vrijeme otkrio.