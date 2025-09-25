Kako prepoznati lažljivca? Stručnjakinja: 'Nepogrešivo ga odaje ovih 15 znakova'

Stručnjakinja za govor tijela Judi James otkrila je suptilne znakove koji ukazuju na to da vam netko laže.

Naime, istraživanje OnePolla je pokazalo da Britanci skrivaju svoje prave osjećaje čak tri puta na tjedan. Anketa provedena na 2000 odraslih osoba pokazala je da 34 posto Britanaca smatra da imaju vrhunski "poker face ('pokeraški izraz lica')" (izraz lica koji ništa ne odaje), dok je njih 25 posto uvjereno da ljudi rijetko mogu prepoznati kada nisu iskreni.

S druge strane, dvije trećine ljudi misli da mogu prepoznati kada netko laže, a previše ili premalo kontakta očima, nervozni smijeh i vrpoljenje ključni su znakovi. Nakon toga slijede drugačiji ton glasa, crvenilo i znojenje.

Stručnjakinja Judi otkrila je da ovi znakovi ne znače uvijek da ljudi lažu. Zapravo, moglo bi biti i suprotno.

"Govor tijela nije precizna znanost i važno je biti svjestan onoga što se naziva 'Greška Othella', gdje su ono što smatramo osobinama laganja zapravo simptomi istinoljubive osobe koja se osjeća pod pritiskom da joj se vjeruje. I laganje i dokazivanje iskrenosti mogu izazvati stresnu reakciju koja se može pojaviti kao identična neverbalna signalizacija", pojasnila je.

Laganje kako bi se spriječile neugodne situacije

"TV emisije poput 'The Traitors' to savršeno pokazuju. Ljudi koji pokušavaju dokazati da su istinski vjerni drugim natjecateljima često će izgledati krivlji od lažljivih izdajnika", rekla je stručnjakinja, piše Express.

Dvije trećine Britanaca vjeruje da je ključno skrivati ​​svoje emocije u javnosti kako bi izbjegli sukobe i spriječili neugodne situacije. Dok neki to čine kako bi poštedjeli nečije osjećaje, mnogi održavaju profesionalnu fasadu, a 28 posto najvjerojatnije će potisnuti svoje prave emocije u radnom okruženju.

Kako prepoznati lažljivca?

Judi je otkrila 15 najčešćih osobina lažljivca:

1. Neverbalna devijacija: Da biste razotkrili lažljivca, prvo ga promatrajte kako govori istinu. Neka vam to bude osnova prema kojoj ćete moći uočiti promjene i odstupanja.

2. Smjer očiju: Često gledamo lijevo kako bismo se sjetili, a desno kako bismo nešto izmislili.

3. Način pričanja: Lažljivci često prave dugu pauzu prije odgovora na pitanje i pauziraju tijekom govora, ponavljaju vaše pitanje, ponavljaju činjenice tijekom odgovora, pretjerano gutaju ili kašlju.

Foto: Profimedia

4. Fiziološke reakcije: Ubrzava se rad srca što može uzrokovati otežan ton glasa, znojenje, crvenilo, vrpoljenje, ubrzano treptanje i porast tona glasa.

5. Neskladan govor tijela: Pokreti ruku i nogu u suprotnosti s riječima mogu signalizirati laž.

6. Grandiozne reakcije: Lažljivac će se često braniti stvaranjem stanja autoritativnog, samovažnog agresivnog uzbuđenja kako bi pokušao zastrašiti, uključujući ispravljanje tijela do pune visine, korištenje kažiprsta za pokazivanje i prevrtanje očima.

7. Rituali zaštite: Lažljivac će se često pokušati braniti, što se može pojaviti kao rituali stvaranja barijere poput prekrižanja ruku, slijeganja jednim ramenom ili rituala poricanja odmahivanjem glavom.

8. Geste samoutjehe: Geste automatskog kontakta poput dodirivanja lica, kose ili vrata mogu pokazati želju za suočavanjem s neugodnošću pritiska laži, ili možete vidjeti više vrpoljenja rukama ili nogama.

9. Usiljeni osmijeh: Mnogi lažljivci ulažu dodatni napor kako bi prevladali napetost mišića, što dovodi do krutog, pretjeranog, neveselog osmijeha.

10. 'Plesanje' očima: Ako ih uhvati panika dok pokušavaju oblikovati laž, oči lažljivca mogu početi strelovito vrludati po prostoriji.

11. Ukazivanje na iskrenost: Oznake diskursa (ponavljanje riječi, zvukova ili fraza bez značenja) često će se povećati tijekom laži, poput "hm", "uh", "kao", "dakle", "uglavnom" ili "znaš" koje se koriste za popunjavanje pauza dok netko razmišlja ili je nervozan.

12. Geste ukazivanja na iskrenost: Lažljivac će raširiti ruke od laktova dok glumi otvorenost ili iskrenost, često će slijegati i ramenima.

13. Pokeraški izraz lica ("poker face"): Mirnoća je često opcija za lažljivca, koji može usvojiti neutralan, bezizražajan izraz lica i pokušati svesti sve pokrete na minimum kako ne bi izgledao kao krivac.

14. "Namjerno" otkrivanje: Dok vam lažu, također će odati tu svoju igru ​​​​bezobraznim, asimetričnim osmijehom ili podsmjehom koji sugerira da biste i vi trebali uživati ​​u blefu.

15. Kašnjenje gesti: U normalnom razgovoru geste će se pojaviti neposredno prije riječi, ali kada netko laže, taj će redoslijed često biti obrnut.

