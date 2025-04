Stručnjak upozorava koja riječ otkriva lažljivca i kako ćete ga raskrinkati

Pravni stručnjak i autoritet u komunikaciji otkrio je ključnu riječ koju lažljivci često koriste, a koja vam može pomoći u otkrivanju neistinitosti u samo nekoliko sekundi. Jefferson Fisher podijelio je uvide o vrstama jezika na koje treba obratiti pažnju, koji mogu poslužiti kao jasni pokazatelji laži.

Fisher, odvjetnik specijaliziran za sudske sporove i priznati stručnjak za komunikaciju, također je voditelj Jefferson Fisher Podcasta, gdje dijeli strategije za učinkovitu i samouvjerenu komunikaciju. On je i autor nadolazeće knjige 'Sljedeći razgovor: Manje svađe, više razgovora'.

Tijekom razgovora, Fisher je otkrio različite govorne strategije koje imaju autoritet, kao i nekoliko tehnika dokazanih na sudu koje mogu utjecati na pravne slučajeve, ali i na svakodnevne razgovore. Istaknuo je da lažljivci često koriste specifične riječi kad je riječ o neistinitosti.

Objasnio je da korištenje 'ekstremnih' izraza često ukazuje na laž. Riječi poput 'nikad' i 'uvijek' najčešći su primjeri. Kao ilustraciju, pozvao je Stevena da postavi pitanje: "Jeste li slali poruke dok ste vozili danas?"

"Ne, nikad ne šaljem poruke. Nikad ne šaljem poruke dok vozim", odgovorio je Fisher.

Zatim je objasnio zašto je riječ 'nikad' ekstremna i može ukazivati na laž. "Svi šaljemo poruke dok vozimo, barem s vremena na vrijeme, čak i kada smo sami u autu. Dakle, ovo je važno", rekao je.

"Drugo, odgovorio sam jako brzo. Nisam disao, nisam razmišljao o tome niti pokušao pokazati da se trudim prisjetiti se na vrijeme. Dao sam ti vrlo brz odgovor", istaknuo je Fisher.

Zatim je objasnio učinkovitost ponavljanja pitanja kad komuniciramo s lažljivcima, što je potaknulo Stevena da upita: "Nikad ne šaljete poruke dok vozite?" Fisher je detaljnije objasnio zašto lažljivci možda neće voljeti ovo pitanje. „Ono što će najčešće reći jest: 'pa, mislim, ponekad to radim', jer sada izbjegavaju riječ 'nikad'", napomenuo je.

Objasnio je kako su sada svjesni da je to rizična riječ, pa će pokušati izbjeći tu formulaciju. "Kada se to dogodi, obično im želite dati izlaz. Doveli su se u kut i sada traže izlaz. Jedan od načina kako to postići je reći: 'Ako si slao poruke, u redu je.'"

Osim što upozorava na upotrebu riječi poput 'nikad' i 'uvijek', Jefferson naglašava da tišina može biti moćan alat u razgovoru, posebno kada komunicirate s neiskrenim ili manipulativnim ljudima. Trenući tišina može natjerati osobu da preispita svoje tvrdnje, što često vodi do otkrivanja nesuglasica.

"Šutnja je najveći neprijatelj lažljivaca, jer oni u svojim glavama stvaraju dijaloge za vas", rekao je, objašnjavajući da tišina izaziva nelagodu, zbog čega ljudi često popune tu prazninu, otkrivajući tako svoju neiskrenost ili nesigurnost.

"Kada vas netko omalovažava, ponaša se grubim ili nepoštenim, želimo odmah uzvratiti. No, želio bih da učinite sljedeće: prvo, imat ćete pet do sedam sekundi tišine; drugo, tražit ćete da to ponovno kažu, jer se ljudi često povuku u svađama", dodao je.

Osim što je identificirao znakove potencijalnih lažljivaca, Jefferson je također ponudio vrijedne savjete za učinkovitu komunikaciju u konfliktima. Naglasio je da odabrane riječi mogu značajno oblikovati naše interakcije, odnose i osobna iskustva.

Upozorava da se ne treba fokusirati isključivo na pobjedu u svađi, što često može narušiti odnose. Umjesto toga, poziva na gledanje neslaganja kao priliku za postizanje razumijevanja i rješavanje problema, piše Mirror.

"Nikada ne želite pobijediti u svađi. Kada tražite pobjedu u svađi, obično gubite vezu", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

