Jason Holton ima 32 godine i 298 kilograma. Trenutno je najdeblji čovjek u Velikoj Britaniji. Njegovo zdravlje toliko je ugroženo da su ga liječnici u lipnju ove godine jedva uspjeli spasiti.

Naime, hitna je pomoć u njegov stan u Camberley došla nakon niza poziva sa sumnjom na moždane udare i krvni ugrušak.

Liječnici su došli na adresu nekoliko trenutak prije potpunog otkazivanja organa. Hitna je pomoć ukupno sedam sati provela na Jasonovoj adresi, pokušavajući ga izvući iz majčina stana na trećem katu.

Jason zbog limfedema nije mogao niti hodati, zbog čega tijekom godina nije bio niti u mogućnosti da radi bilo kakve fizičke vježbe.

Liječnici i hitna pomoć bili su primorani pozvati vatrogasce. Vatrogasci su dizalicom morali ukloniti prozor njegove spavaće sobe kako bi ga uopće mogli izvući iz stana, a zbog opasnosti od urušavanja stropa, angažirali su i građevinske inženjere.

30 vatrogasaca ga je jednom dizalicom sedam sati izvlačilo iz stana

Prisjećajući se te kobne večeri, Jason je rekao: “Postojao je rizik da neću preživjeti podizanje. Bilo je problema s mojim razinama kisika, ali rekao sam svojim spasiteljima da nastave - inače bih umro samo u svom stanu”.

Bilo je to prvi put da je Jason osjetio kisik nakon šest godina života u četiri zida.

Stavljen je pod 23-satni nadzor i strogu dijetu kako bi uopće preživio. Bilo mu je zabranjeno piti i gazirane napitke, nakon što je godinama na dnevnoj razini znao unositi više od pet litara gaziranih pića.

Uskoro se počeo žaliti i prijetiti da će zvati policiju, tvrdeći da su mu prekršena “temeljna ljudska prava”. Za The Sun je rekao kako ga muče, bez obzira na to što je on u bolnici bio na teret brojnih poreznih obveznika.

Tvrdi da je za njegovu opsesiju hranom kriva trauma iz djetinjstva. Naime, njegov je otac preminuo nakon prometne nesreće, kada je imao samo 21. godinu.

Bilo mu je mučno odrastati bez oca pa je svaku suzu utopio i masnoj i nezdravoj hrani i gaziranim pićima.

Kako sam tvrdi, uvijek je nešto “prizalogajio” nakon glavnog obroka, kada njegova majka nije gledala.

U kampu nije mogao, za želučanu premosicu bio je pretežak

U svojim tinejdžerskim godinama imao je 152 kilograma. Kako bi mu pomogli skinuti kilograme, poslali su ga u devetotjedni “kamp za pretile osobe” u New Jerseyu u SAD-u. Zbog problema s krvnim tlakom, brzo je odustao od kampa.

Kad je Jason napunio 26 godina, imao je 254 kilograma, a za želučanu premosnicu bio je jednostavno - pretežak.

Brzo se vratio svojim nezdravim navikama pa je tako za doručak jeo četiri paketa čipsa, a dnevno je u svoj organizam unosio više od tri litre coca-cole.

Odbijao je izlaziti iz kuće i unatoč činjenici da su mu ponudili imanje potpuno prilagođeno njegovim potrebama, ukupne vrijednosti 400.000 funti. Unatoč pruženoj pomoći, Jason je odustao i njegov dnevni maksimum bila su 25 koraka između kupaonice, kuhinje i spavaće sobe.

"Ako pokušam hodati, glava mi je toliko napregnuta, od nošenja tolike težine, kao da sam naglavce na toboganu - to je opasno", dodao je.

Nadao se želučanoj premosnici rečeno mu je da je na listi čekanja NHS-a. Nedugo zatim, ponovno je završio na hitnoj. Ovaj put nije mogao ni pričati ni disati.

Rekao je: “Da nisam nazvao hitnu, bio bih mrtav. Nisam mogao disati… Osjećao sam se kao da je nešto blokirano u meni i gušio sam se”.

Medicinske sestre su mu rekle da mu organi "otkazuju zbog pretilosti" i sada je stavljen na novu dijetu sa smanjenim unosom kalorija, koja uključuje ograničavanje unosa vode.

Unatoč nedavnom strahu za zdravlje, Jason kaže da i dalje kupuje hranu za van i troši 16 funti dnevno na Deliveroou na M&S sendviče.