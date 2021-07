Ona je zapravo pametna poslovna žena, poznata pod imenom Diamond Diva Princess, kojoj su njeni "robovi" platili milijune zbog ljepote.

"Tatice sponzori", od kojih su mnogi oženjeni, a kreću se od političara do inženjera i pilota čak su i financirali izgradnju njene kuće i poklanjali joj svoje putem oporuke.

Diamond, koja ne želi otkriti svoje pravo ime i godine, kaže da se ne osjeća krivom što je muškarcima dopustila da financiraju njezin život milijunašice - jer ih to čini "nasretnijim do sada".

"Robovi" su joj čak ostavili i nasljedstvo i sudjelovali u financiranju njene kuće

Bivša manekenka radila je kao domina od 2004. godine, kada su muškarci slali poruke preko njene pin-up web stranice moleći je da joj uplate novac.

Ona inzistira da u njenom poslu nema ničeg seksualnog, kaže da ne daje ništa zauzvrat - iako muškarci plaćaju najmanje 100 dolara za slike (na kojima nema golotinje ili seksi poza).

Stalni kupci također mogu razgovarati s njom telefonski po cijeni od 50 dolara po minuti ili mogu kupiti kratke videozapise o njenom životu.

Jedan obožavatelj ju je tražio da bude njena svinja i rob za novac

"Godine 2004. jedan obožavatelj me kontaktirao putem moje web stranice i rekao da želi biti svinja koja plaća, rob za novac. Rekao mi je da postoje muškarci koji žele potrošiti sav svoj novac na lijepu, nedostižnu ženu, a zauzvrat ne dobiju apsolutno ništa. Mislila sam da to zvuči zaista sjajno. Prvi put mi je platio 100 dolara, uz napomenu "za to što si ku*ka i lijepa". Osnovala sam klub na internetu i kontaktiralo me puno 'svinja koje plaćaju", rekla je i dodala:

"Mnogi muškarci vole razmaziti žene, mislim da je to sasvim prirodno, u pitanju je viteštvo - nedostupna dama koju treba staviti na pijedestal i pokloniti se. Moji robovi mi kažu da žele posvetiti svoj život služenju i zadovoljavanju mene", rekla je Diamond.

Želi najbolje od svega, svakog dana

Diamond ima sedam tisuća klijenata, ali kaže da ih samo nekoliko stotina redovno daje doprinose, od kojih su joj mnogi odani već 17 godina. Iako ima nekoliko "kupaca" u 20-ima i 70-ima, većina ih je u dobi od 40 do kasnih 60-ih.

"Zaista volim luksuzne proizvode pa sam pomislila da želim biti vrhunska financijska domina. Imala sam jednog čovjeka koji je dobio nasljedstvo od deset tisuća američkih dolara. Potrošio ih je na mene u roku nekoliko dana", tvrdi Diamond.

"Jedan je na mene potrošio 30 tisuća dolara u jednom danu. Drugi je potrošio 20 tisuća dolara za nešto više od sat vremena. Mnogi od njih troše stotine tisuća, jedan je potrošio gotovo 300 tisuća dolara, a zatim je imao srčani udar - iako se sada oporavlja", istaknula je.

Kaže da plaćaju izgradnju njene kuće koja ima ugradbeni ormar s kristalnim lusterom. Oni joj plaćaju sve.

"Želim najbolje od svega svakoga dana - Dom Perignon, kavijar, zlato od 24 karata, čak i moje čaše za šampanjac koštaju 500 dolara jer su napravljene od Swarovski kristala", zaključila je Diamond.