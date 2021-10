Čekanje paketa ponekad zna biti živopisno iskustvo. Od gubljenja pošiljke i posljedičnog gubljenja živaca, do svađa na šalteru ili putem telefona sa zaposlenicima pošte, velike su šanse da ste doživjeli barem jednu neugodnost.

Jedna korisnica je u zajednici HReddit koja okuplja oko 125.000 članova iz Hrvatske opisala svoj problem s pošiljkom koji nikako da se riješi.

"Više od tjedan dana čekam paket koji je poštar možda odnio sebi doma", naslov je njezine objave.

"Prije tjedan dana odem do pošte da vidim gdje je paket jer stoji kod njih u uredu i vidim ne namjeravaju izvršiti dostavu, ali poznavajući njih možda su već 'pokušali' pa odem vidjeti... Teta na šalteru je pretražila cijeli stražnji dio ureda i vrati se i kaže da ga ne može naći pa mi reče: 'Možda je poštar ponio kući sa sobom, ali da će vjerojatno sutra dostaviti'. Ja pitam: 'Sutra?', na što je samo potvrdno stresla glavom i ja odoh kući... Naravno prošlo tjedan dana od toga njenog i taj paket je još i dalje navodno u njihovom uredu prema trackingu i dalje nema pokušaja dostave na kućnu adresu... I što da sad ja radim? Da još čekam taj pokušaj dostave ili da nekog kontaktiram? Jer čisto sumnjam da će biti koristi od njih u tom uredu", opisala je svoje iskustvo s poštom.

'Budi pristojna i uporna'

Korisnici su joj u komentarima dali razne savjete. Kako to obično biva, neki od njih nisu bili praktični.

"Odi poštaru kući i isprebijaj ga pištoljem u glavu", komentar je s najviše lajkova.

Jedan korisnik se potrudio i ponudio konstruktivno rješenje.

"Piši pisani prigovor, objasni situaciju, napiši što je bilo kad si došla provjeriti s njima na šalteru i što ti je odgovoreno. Screenshotaj tracking broj sa time što tracker kaže (da je kod njih), navedi da nisi dobila papir o pokušaju dostave. Sve to u mail na kontakt@posta.hr, ispuni online obrazac s istim tim podacima, plus što traže (ime, prezime, adresa, OIB itd.), i za kraj imaš broj koji se naplaćuje ili slanje pisanog prigovora bez plaćanja poštarine. Bitno ti je da imaš napismeno sa slikama (screenshot) za dokaz svojih tvrdnji, to će ti teško itko osporiti. Pazi da se vidi datum na screenshotu (piše obično na vrhu liste ili screenshotaj cijeli ekran sa datumom od Windowsa). Sretno. Budi pristojna i uporna.

Meni su odgovorili na prijavu sa online obrasca u roku 3-3,5 sata. Preporučam svima da probaju prvo taj oblik komunikacije, ovo danas je bilo poprilično efektivno. Ja sam dobio traženo", poručio je korisnici.

Duže čekanje pošiljke je uobičajeno

Neki su opisali svoja iskustva s dugim čekanjem paketa.

"Samo kažem, ali jednom sam naručio paket sredinom 4. mjeseca, dostava je bila do 20 radnih dana. Došao mi je sredinom 10. mjeseca", poručio je jedan komentator.

"Znao sam pakete čekati i po dva mjeseca, doći će ili neće", nadovezao se drugi.

Jedan korisnik uvjeren je da poštar već uživa u sadržaju paketa.

"Nadam se da će makar ostaviti recenziju proizvoda", komentirao je.