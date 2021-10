Hrvatski korisnici Reddita koji rade kao prodavači i blagajnici raspisali su se o najiritantnijim navikama kupaca. Od glupih pošalica preko zanovijetanja do bacanja novčanica, izgleda kako bismo na puno načina mogli olakšati život zaposlenicima u trgovini pa obratite pozornost.

"Ljudi koji radite u dućanu, što vas najviše živcira kada kupac kaže/napravi? Mene npr. užasno živcira kada mi bace pare na pult kao da sam neka životinja, nabijem te", stoji u originalnoj objavi.

Nevjerojatni prohtjevi

"Radila sam u DM-u i većinom je OK, ljudi se ne svađaju jer znaju kakve mi plaće imamo. Najgore je oko Božića kad svi navale pa nas studentice stave na motanje poklona, pa onda ide 'Ajme, kako si to zamotala', 'Možeš li malo ljepše', 'Daj nemoj u ovaj papir', 'Evo tu sa strane ima, izaberite si koji želite', 'Možeš li uzeti jedan onaj koji prodajete?', 'Jedino ako ga vi kupite'. Ili kad neka baba dođe i proba sve parfeme, zasmrdi cijeli dućan i na kraju ništa ne uzme. Jednom je jedan lik digao dramu da mu je netko ukrao kišobran, ali taj kišobran je cijelo vrijeme bio s druge strane vrata", prepričala je jedna djevojka svoje iskustvo s kupcima u poznatoj drogeriji.

"Radio sam u informatičkoj trgovini... Lik je prošao kraj hrpe mobitela, periferije, komponenti... I došao nas pitati imamo li gajbu piva... No, omiljena izjava mi je bila: 'PFF, IMA U XY TO JEFTINIJE', ful bahato, naravno, kao da me to trebalo povrijediti što nisi tu kupio... Pa kupi tamo! Ne određujem ja cijene, ćao", napisao je jedan korisnik.

Lokalni pijanci i saga s pivom

"Radio sam u malome dućanu gdje su uvijek lokalci dolazili na pive. Budući da je stvarno mali dućan, jedini posao mi je bio puniti te mrtve pive. 'Najbolja je ona koja se orosi', 'Prava piva je ona koja je poslije frižidera ostavljena par minuta da se zagrije', neke su od mudrih izreka koje sam čuo u tom dućanu. 'Mali, dobaci jednu ladnu' mi je najdraže. Da, ja san konobar i donijet ću ti pivu. Opet bolje da me pitaju hladnu pivu, nego da sami traže. Jedan put sam naletio na čovjeka koji je prekopao cijeli frižider jer su 'one odzada hladnije'. Nisu, stari, ja san ih slagao da lijevo budu hladnije. Naravno da sa svim bocama koje je izvadio nije mogao nigdje nego na pod ispred frižidera i onda kaže 'Malo sam ti nered napravio, skužaj' pa ode", iskustvo je jednog komentatora.

Bilo je tu još iskustava s lokalnim pijancima i prodavačima.

"Kad lokalni pijanac dođe po unučić i izvadi iznos u kovanicama iz gaća/mudanti", kratko je poručio jedan korisnik.

Vraćanje ostatka u ruku ili na pult?

Jedna članica HReddita napisala je da mrzi kada pruži ruku za ostatak, a prodavačica joj baci novce na pult.

"Ja sam to radila, ne bacala, nisam stoka, nego odložila sa strane. Zašto? Šef ti ne da nego jednu pauzu na dan, u kojoj pišaš, jedeš, pereš ruke, ostalih četiri sata nema. Dolaze ti ljudi koji smrde na kilometar, kraste neke po rukama, ili one bijele kožice kao otpadaju. I zamisli da diraš ruke, novčanice, doslovno bih u mikrosekundi utrpala u kasu, ali da stojim minutu i gađam mu ruku i putem taknem to sve, uh uh uh ne"; odgovorila joj je korisnica koja je radila na blagajni dućana.

Neprimjereni i nepotrebni komentari

Drugi su istaknuli kako ih komentari kupaca uopće ne diraju, dok su neki zbog neprimjerenih opaski morali promijeniti cijeli pristup.

"Radila sam drito nakon škole i iskreno ništa me nije diralo. Hoćeš baciti lovu po blagajni? Ok, ja tako i tako moram biti na poslu, a ti sebi produljuješ čekanje dok to pokupim. Hoćeš mi rejđati oko cijena bilo čega? Nema frke, složit ću se s tobom da je apsolutno strašno i bezobrazno kako je cijena skočila. Ekipa se ponaša kao da mi ne znamo da radimo za đubretarske konglomerate, već kao da radim u dućanu dide Mirka pa ću ga braniti. Vjeruj mi stari, ne možeš ti biti ljut na ovaj dućan kao ja koja radim u njemu za 3000 kn na Badnjak i zamatam tvoje last minute poklone", britka je bila jedna korisnica.

"Kad sam radila pa su mi na 'imate li sitno' dobacivali nešto seljački na što mi se kiselina u želucu vraćala nazad, od tad sam bome govorila 'imate li kovanica?'", prisjetila se druga.

"'Je l' to sve?' - 'Može sto eura'... Za popiz*iti", kratko je poručio korisnik koji ima iskustvo s prodajom u trgovini.

"'Ovo nema cijenu, znači da je džaba?' Kad to čujem opalio bih im šamar", nadovezao se drugi.

Sitnice koje izluđuju prodavače

"Ne znan gdje da krenem. Kad ne znaju reći 'dobar dan', 'hvala' i 'doviđenja' (uglavnom su to žene 40+). Kad ih 5x pitan trebaju li vrećicu, oni me ne je*u dva posto i onda kad naplatim sve kažu 'A niste mi dali vrećicu'. Kad kažu 'A skupi ste' ili 'Nema popusta danas?' Kad ostave punu košaru nasred dućana i odu jer su se predomislili. Kad nešto sj*bu i dođu reklamirati i onda seru jer ne mogu dobit povrat novca. Mogla bih još, ali samo ću se snervati", raspisala se jedna korisnica.

"Kad ne znaju pozdraviti, i to češće kod odraslih nego klinaca. Jednu gospođu koja je bila stalni kupac nijednom u godinu i pol nisam čula da me pozdravila, zapravo je cijeli proces na blagajni s njene strane bio u tišini. Onda mi je to dojadilo da sam ju svaki put na dolasku i odlasku pozdravila toliko glasno, pristojno i s ogromnim smiješkom da je počela i ona pozdravljati, valjda joj je već postalo neugodno. Ja znam da nam nije svaki dan dobar i da neki put nismo najbolje volje, ali 'dobar dan', pa makar i preko k*rca, je stvar opće kulture", nadovezala se druga.

"Kad vrate artikle naopako ili s krivo stavljenom vješalicom, kad se deru na mene kao blagajnika jer se vrećica naplaćuje, kada ih pitam ako treba pomoć pa kažu 'nema meni pomoći'. Evo na pauzi sam na svom jadnom retail studentskom poslu pa ventam. Danas me žena pitala koja je svrha patenta na prsluku. Također kada brljaju po štenderu robe koja nije za prodaju. Mrzim retail i doslovno jedina motivacija na faksu mi je to da budem dovoljno dobra da ne moram više rintati u retailu", poručila je jedna studentica.

Svađanje oko maski

Jedna korisnica prepričala je iskustvo svojih bližnjih koji su vlasnici malog dućana i otkrila da im antimaskeri u posljednje vrijeme zadaju puno muka.

"Moja majka bi mogla knjigu napisati. Vlasnica je malog dućana mješovitom robom zajedno s mojom ujnom, njih dvije su jedine koje tamo i rade.... Ima svakakvih priča, od pijanaca, smrdljivaca, agresivaca... Ali u zadnje vrijeme najviše ih iz takta izbaci kad se moraju svađati radi maski. Možeš imati mišljenje kakvo hoćeš, zaboli njih dvije uho za vaše stavove. Stavi masku tih 5 je*enih sekundi što ćeš ući u dućan i odi svojim putem! Ali svaki dan njih dvije se moraju svađati s debilima. Izgorjet će na živce... Ljudi ne kuže da će one morati kaznu platiti ako im inspekcija dođe, a to bi ukratko značilo da bi morale zatvoriti. Dragi prodavači, kapa do poda svima jer se morate nositi s takvim kretenima svakodnevno, nije vam lako!", napisala je.