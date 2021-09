Nekim radnicima noćne smjene su sastavni dio posla. Poznato je kako takva vrsta rada utječe na opće zdravstveno stanje pojedinca budući da je kvalitetan san preduvjet za dobro zdravlje cijelog organizma.

Međutim, ima onih koji nemaju ništa protiv rada u noćnim smjenama, dapače, preferiraju ga.

Jedan Hrvat na Redditu je iznio upravo takvo "nepopularno mišljenje" i deklarirao kako je "noćna smjena superiornija". U nastavku je opisao svoje iskustvo.

"Radim od 3 do 9 ujutro i najiskrenije obožavam tu smjenu. Dođem doma u 9 i pol i imam cijeli dan ispred sebe, pa čak i da odspavam malo opet imam veliki dio dana slobodan. Nažalost, sad radim dvokratno tako da nisam cijeli dan slobodan, ali čim prođe sezona vraćam se blaženstvu", napisao je, a u komentarima se povela živahna rasprava.

Zdravstveni problemi

Očekivano, korisnici Reddita odmah su ga upozorili o zdravstvenim posljedicama rada u noćnoj smjeni.

"Regularne noćne smjene dovode do poremećaja normalnog, biološkog ritma budnosti i spavanja (cirkadijalnog ritma), što može imati i često ima ozbiljne posljedice za zdravlje. Ljudi koji rade noćne smjene imaju povećan rizik za atrijsku fibrilaciju (aritmiju) i koronarnu srčanu bolest te samim time i za srčani udar, povećani rizik od depresije, povećani rizik od pretilosti i dijabetesa i nekih vrsta karcinoma. Nakon godinu dana na hitnoj dobila aritmiju i česte bolove u prsima i završila na beta blokatorima s 27 godina. Sad nisam više na hitnoj pa je ok jer još ne dežuram na novom poslu, ali uskoro počinjem i ne veselim se takvim smjenama do mirovine", objasnila je jedna zdravstvena djelatnica.

"Zajeba*i se ti, a poslije ćeš plakati. Spavanje je vrlo važno i zdravstveni problemi su ti garantirani kad-tad ako to nastaviš raditi. Nećeš umrijeti, nego ćeš razviti kronične bolesti koje će ti zagorčavati život", smatra korisnik.

"Cirkadijski ritam = uništen. Rakovi = u začetku", slično mu je poručio i još jedan komentator.

"Dokazano je da ljudi koji rade noćne smjene kraće žive", poručio je korisnik.

Malo prednosti, puno mana

Neki su opisali vlastita iskustva, kao i iskustva svojih bližnjih.

"Poznajem jednog čovjeka koji radi tako, kad ga vidim izgleda kao mrtvac i radi tu smjenu već godinama i svaki put kad ga sretnem sve je gore. Ne spava po danu, a trebao bi. To ga ubije", jedan je od komentara s najviše lajkova.

"To je super kad možeš, mene je noćna nakon 2 mjeseca lagano počela bacati u neku depru i čangrizavost. Odmornije se osjećam kad spavam noću nego ujutro", iskustvo je drugog korisnika.

"Nema šanse. Imao sam takvu smjenu (od 4 do 12). Izdurao jedno mjesec dana i mislio sam da ću prolupati. Tražio premještaj ili dajem otkaz. Bolje raditi pravu noćnu od 22 do 6. S ovim radnim vremenom si nikako uskladiti vrijeme s ostalim ljudima, a razbijen sam cijeli dan", smatra komentator.

"Kako imaš cijeli dan? Pa da si i u 9 ravno u krevetu, tipa da radiš u shopu u istoj zgradi, nakon 8 sati sna, što se budiš u 5, nedostaje ti bas dan cijeli. A i kad ti spavaš drugi ili rade ili odmaraju ili obrnuto. Osim mira i tišine ne vidim ikakvo poboljšanje kvalitete života, zapravo samo zdravstvene probleme. Radio sam noćne i razbolio se od stresa i sr*nja toga.

Noćne ptice

Bilo je i onih koji se slažu s autorom originalne objave.

"Radim popodne,noć već par godina. Od 15 do 23 i od 23 do 07. Nikad nisam bio jutarnji tip i mrzim dizanje ujutro, tako da kad mi se pružila prilika ovako raditi, prihvatio sam ju ,naviknuo se i ako moram birati, nikad više ne bih ujutro radio. Plus najljepši mi je osjećaj kad u 7, pol 8 dolazim doma, a ljudi namrgođeni idu na posao dok mene čeka krevet", priznao je jedan korisnik.

"Noćna smjena nije toliko neprirodna koliko ljudi misle, u biti postoji neki gen za 'noćne ptice' i po tom genu ljudi imaju različite cirkadijske ritme. Postoji i evolucijsko objašnjenje. Kada smo živjeli u divljini, uvijek je netko morao biti tko je držao noćnu stražu. I uvijek je netko morao biti tko je održavao vatru. Negdje davno nešto takvo znanstveno online pročitao", nadovezao se drugi.