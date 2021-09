Promjena posla uvijek je stresna. Osim što prelazite u sasvim novu okolinu, morate paziti i na razne uvjete koje vam poslodavci nameću.

Jedan Hrvat našao se pred raskrižjem u karijeri i ne zna koje bi kriterije prioritizirao. Svoje iskustvo opisao je na Redditu u zajednici /r/Croatia, koja okuplja više od 125.000 korisnika.

"Prihvatiti posao ili ne?", naslov je njegove objave koja je privukla puno pozornosti. "Glupo pitanje, ali eto nemam koga drugog pitati za mišljenje", započeo je.

"Otkazni rok mi je taman jučer završio, nisam se ni na burzu još prijavio, ali sam našao novi posao. Imam pravo na naknadu od burze sve do siječnja 2022. i ušteđevinu tako da nije da sam na nuli i jako očajan. E sad 'problem':

Radi se o poslu IT podrške kupcima, serveri i tako to. Full obuka, ugovor za stalno, plaćeni seminari/certifikati za daljnje obrazovanje, rad od kuće... ali plaća je minimalac, a maksimum koji možeš imati je cca 4200 kuna, rade se noćne, blagdani itd. + većinom se radi o pozivima.

Očekujem još dva poziva za razgovor, gotovo ista stvar, ali podrška kupcima na njemačkom, plaća 5000 (uz bonuse), ali na ugovor od šest mjeseci (pa produže ako im pašeš), isto se rade noćne, blagdani itd. Naravno, nije garantirano da ću bilo koji od tih poslova dobiti.

Je*e me to da bi ovaj prvi posao mogao možda otvoriti neke dobre prilike za budućnost (zanima me IT, ali front end), dok opet cijene idu gore, trebam novac kao i svi drugi i apsolutno mi ide na k raditi više za kikiriki i bojati se hoću li imati dovoljno ako nešto iskrsne, možda bih uzeo i kakav kredit da napokon imam auto, takve stvari. Što biste vi napravili na mom mjestu?", upitao je mladić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Komentatori su složni - uvjeti nisu dobri

Većina korisnika poručila mu je da odbije sve ponude i traži nešto bolje.

"Nema šanse. Ovo je posao za nekog s ulice. Support agenti L1 podrške u Zagrebu imaju minimum 5500 kuna. Ti ćeš se 'ubijati' od posla i petkom i svetkom za mizeriju od 4200 kuna. Kažeš ima noćnih. Još da je posao 8-4 ili 9-5, bi bilo OK", komentar je koji je skupio najviše lajkova.

Mnogima su niske plaće najveći trn u oku.

"Imaš Customer Service representative poslove koji plaćaju toliko. Ali IT support... Jedino možeš pristati na takvu plaću prva tri mjeseca, onda najmanje 4500 kuna + noćne kao bottomfeeder - junior. Ali to mora bit definirano u ugovoru od početka", poručio je drugi korisnik.

"Rekao bih im da se saberu, odje*u i jave se kad odluče prestati s uvredljivim plaćama", nadovezao se komentator kratko i jasno.

'Ako ti sebe ne cijeniš, neće ni poslodavac'

Drugi su korisniku poručili da iskoristi pogodnosti s burze rada i posveti se traženju boljeg posla.

"Ja bih na tvom mjestu uzeo lovu od burze i u međuvremenu tražio posao", poručio je komentator.

"Ako ti nije žurba, nemoj prihvatiti, još ako imaš mogućnost uzimati lovu od burze, uzmi. Ako ti sebe ne cijeniš, neće te ni poslodavac, imaš vremena, traži posao i naći ćeš što želiš", nadovezao se drugi.

"Procijeni koja ti je razlika između naknade s burze i te plaće pa odluči hoćeš li uzeti posao ili ne. Mislim da ti se za soma kuna ne isplati ako misliš da možeš dobiti bolju ponudu. A i uvijek možeš otići na bauštelu na crno pa ćeš imati dvije plaće", zaključak je korisnika Reddita.

Slično iskustvo

Neki su podijelili i vlastita iskustva sa sličnim poslovima.

"Svaki posao kad kreneš, dobiješ minimalac. To je nešto što jednostavno moraš proći. Nitko neće zaposliti rookieja i dati mu 6000 kn plaću. Ali ono što mene odbija od ponude koju imaš su noćne i rad vikendima te blagdanima. Radio sam takav posao i fala lepa. Sje*e ti ritam, ne možeš ništa planirati i izgubiš život, ajde da je bar plaća, ali za 4000 se ne bih digao s kauča, a kamoli išao u noćnu. Razmisli, najbolje znaš kakva ti je situacija, no ako nemaš iskustva i tek si krenuo učiti, možda i nije tako loše iskoristiti odskočnu dasku na par godina i onda tražiti nešto bolje. Been there, done that", savjet je jednog korisnika.