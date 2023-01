Jedan zabrinut Hrvat odlučio je pitati žene na Redditu boje li se ekstremne desnice i kršenja ljudskih prava: "Pitanje za žene: Bojite li se jačanja ekstremne desnice u Hrvatskoj? Brine li vas retorika Crkve o vašem provokativnom odijevanju? Je li vas strah klečanja muškaraca svakih mjesec dana na trgu s listom zahtjeva? Je li vas strah klerikalnih stranaka kao DP i Most koji javno govore da vam žele oduzeti prava (prije svega, pravo na pobačaj)? Mislite li da su vam prava sve više ugrožena? Mislite li da se Hrvatska može pretvoriti u novu Poljsku, Mađarsku ili najgori scenarij Iran?"

Žene su u strahu

Većina žena je odgovorila da ih je strah: "Strah me za žene koje prijavljuju nasilje u obitelji i svejedno završe bez ikakve zaštite. Strah me i za nasilje nad djecom na čije prijave nitko ne reagira. Nabroji dalje po želji. Ne, nije me strah muškaraca koji kleče jer mi taj sigurno neće reći hoću li ja izbaciti dojku ili ne (ako mu smeta neka ne gleda). Strah me za njihove žene jer sam i sama više puta svjedočila kako su lizači oltara daleko od onoga za što se predstavljaju. Ako bi ikada i došlo do toga da su moja prava uskraćena, otišla bih tamo gdje bi mi bilo bolje."

"U Poljskoj je ta ekipa u sklopu zabrane pobačaja zabranila i lijekove koji se daju ženama koje imaju spontani pobačaj kako bi se ostaci fetusa izbacili. Oni jednostavno žele kontrolirati žene. Tako da me dosta brine", rekla je jedna uplašena žena. Na njezin odgovor se nadovezala jedna osoba iz Belog Manastira: "Kao netko tko je inače protivan pobačaju osim u slučaju medicinske potrebe, slažem se da je to apsolutno retardirano, bespotrebno ugrožavanje života."

Još je jedna žena opisala svoje razmišljanje: "Da, zabrinuta sam i istovremeno spremna na borbu. Više od njih, straši me pasivnost i neorganiziranost "naših". Voljela bih da ima više protuakcija, voljela bih da me mobilizira neka ženska udruga za protuklečanje u izazovnoj garderobi ili protuklečanje ispred katedrale za svu zlostavljanu djecu u crkvi."

"Što se tiče ovih što kleče, ne bojim se jer vidim da ih većina ljudi sprda i da većina muškaraca misli da nisu pri sebi. Više me zabrinjava koliko mlađih dečkiju podržava Andrew Tatea. Pričam sa starijim kolegicama koje djeluju kao skroz ok žene, da dosta njihovih sinova koji su srednjoškolci gleda Andrew Tatea. To mi je više scary", objasnila je jedna žena.

Postoji rješenje, odlazak iz države

Neke se žene ne boje jer znaju da uvijek postoji rješenje: "Ne bojim se za sebe, u mogućnosti sam da lako odj... iz države ako dođe do toga. Više me “strah” za one žene koje to nisu u mogućnosti, a morale bi trpjeti. Svejedno se nadam da do toga neće doći."

"Mislim da bi nastali opaki prosvjedi ako dođe do smanjivanja prava kao u Poljskoj i slično, a osim toga, odselimo u države gdje žene imaju prava, a i bolji standard života", poručila je druga žena.

Neke žene se ne boje

Javile su se i neke žene koje se ne boje: "Ne osjećam se ugroženo. Svijest o mogućoj ugrozi prava postoji, ali ne očekujem da bi se to moglo ostvariti. Uvijek će biti onih koji misle da je baš njihovo uvjerenje i stajalište najispravnije. Zabranama im dajemo prostora da rastu i dalje u tom uvjerenju. Argumentima i staloženom retorikom pomažemo drugima da kritički promišljaju o onome što čuju/vide iz medija. Vidim sve više samosvjesnih žena koje ne ovise o drugima te mi to daje nadu da neće prihvatiti bilo kakav nametnuti režim."

"A ono, treba biti oprezan. Iako mislim da neće doći do toga kod nas. Ima dosta mladih koji su pod utjecajem Crkve/vjeronauka (možda ne u Zagrebu i ostalim gradovima, ali evo, u mojem mjestu u Slavoniji 100% učenika ide na vjeronauk, a učitelji koji im predaju taj predmet već su završili u medijima zbog svoje ekstremističke retorike) i zato nikad ne smijemo zaboraviti da je Hrvatska službeno sekularna država i da se moramo boriti da takva zaista postane i ostane", rekla je jedna žena iz Nove Gradiške.

Nekima je jednostavno više dosta toga: "Ne bojim ih se, ali da budem nepristojna - pun mi ih je k...i njih, Markićke i svih koji guraju nos u moje privatne dijelove i brinu se što ću s njima. Neka od.... Neka zabrane, hvala bogu pa smo u EU pa mogu u neku drugu državu obaviti zahvat ako bude bilo potrebno (naravno, uz sve mjere predostrožnosti trudim se da do neželjene trudnoće ni ne dođe). Ali da je jadno to što se vraćamo u neka prošla stoljeća, jadno je i sramotno."

Pogled muškaraca

Neki su ismijali muškarce koji kleče: "Klečati mogu, a kopati kanale koji su prepuni žbunja neće. Čisti dokaz kako imaju previše slobodnog vremena i manjak inteligencije. Generalno gledajući, tužno je što se svi trse kako idemo naprijed, a očito je da se vraćamo u prošlost ovakvim razmišljanjem. Što, dovest će se do situacije kad će žene pobačaje raditi kao nekad i u tko zna kakvim uvjetima i s tko zna kakvim posljedicama?!?"

"Dokle god je nas normalnih muškaraca u društvu više od onih zatucanih spodoba, žene se ne moraju brinuti", poručio je jedan muškarac ženama. Na to mu je jedna žena odgovorila: "Tako su mislile i Poljakinje pa je vrag odnio šalu."

Javio se i jedan homoseksualac koji je u strahu za svoju budućnost: "Muškarac sam, ali pripadnik LGBT populacije, odnosno peder i da, bojim se jačanja desnice, zbog inertnosti i ravnodušnosti onih koji su centar pa na lijevo. Da, ti koji kleče su smiješni, ali što vi njih više ismijavate, to se više oni prikazuju kao mučenici, kao oni koji "pate" zbog svoje religije. Oni ne pate, oni glume i cilj im je da ostanu nadmoćni. Svaki Pride koji se odvija treba biti veći i glasniji od njihovog, isto kao bilo kakvi prosvjedi i akcije koje provode žene. Moramo svi stati zajedno u solidarnosti za žene i za manjine."