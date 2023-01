Poznatog hrvatskog svećenika koji je aktualan na društvenim mrežama, Stjepana Ivana Horvata prati preko 1600 ljudi na Facebooku, gdje on svakodnevno objavljuje svoje stavove o životu.

Tako je u jednoj objavi pisao o najboljem odgoju djeteta.

Ranije nije bolje

Na svom Facebook profilu je napisao: "Ranije ne znači uvijek bolje, nego jednostavno - ranije. Njeno dijete je prohodalo s godinu dana, tvoje s osamnaest mjeseci i nema veze. Njezino dijete naučeno je na tutu s dvije godine, tvoje nije naučeno na tutu do četvrte godine i nema veze. Njezino dijete je prepoznalo sva svoja slova i brojke prije predškolske dobi, tvoje to nije zanimalo skoro do četvrte godine i nema veze. Njeno dijete je spavalo cijelu noć do trećeg mjeseca, tvoje nije spavalo cijelu noć do druge godine i nema veze."

"Jer rano postizanje razvojnih granica dugoročno ne mora značiti ništa. Zato što se profesorica na fakultetu neće pitati koliko su njeni studenti imali godina kada su znali brojati do sto ili slovkati svoja imena. I nitko neće znati niti će ga biti briga je li diplomant Harvarda ili direktor imao dudu varalicu ili je li se držao tute do pete godine", dodao je pater.

Vrijednosti obitelji

"Ono što je najvažnije je dijete, da je sretno s vama. Ne opterećujte se i dopustite vašoj djeci da budu djeca. Nemojte ih požurivati kroz njihovo djetinjstvo, i natjerati ih da ga propuste jer su previše zauzeti ispunjavanjem granice za granicom. Osim toga, ranije ne znači uvijek bolje, nego jednostavno - ranije", zaključio je svoju objavu.

Žene su mu komentirale objavu: "A što se tiče ranijeg skidanje pelena, znači manje plastike i infekcije, a raniji govor olakšava komunikaciju, sve ostalo ide svojim tokom. Majka sam troje djece i to mi je definitivno olakšanje, ono što klinci razvijaju sami treba njegovati, ne forsirati."

"Svaka čast, baš tako. Svako dijete je individua, svaki roditelj je roditelj svom djetetu i svi imamo drugačije pristupe i to je tako u redu. Uvjerila sam se i sama da dijete samo treba pustiti i ništa ne forsirati. Najbitnije je da je dijete sretno i voljeno", zaključila je druga žena.