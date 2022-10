Hrvat Frano Selak slovi kao najsretniji čovjek na svijetu. Rođen je 1929. godine u Dubrovniku i radio je kao učitelj glazbe. Frane ima nevjerojatnu životnu priču. Preživio je sedam smrtonosnih nezgoda, a na lotu je dobio šest milijuna kuna.

Godine 1962. Frane je putovao vlakom u Dubrovnik kada je vlak iskočio iz tračnica i završio u zamrznutoj rijeci. Sedamnaest putnika je stradalo, a Frane je imao samo slomljenu ruku. Samo godinu dana kasnije se vozio avionom u Rijeku. Vrata aviona su se otvorila i isisala dvadeset osoba. Svi su poginuli osim njega. On je pad preživio prizemljivši se na plast stijena. Godine 1966. se vozio autobusom za Split, no autobus je završio u rijeci. Četvero ljudi je poginulo, a on je imao sam nekoliko ogrebotina.

Na lotu osvojio skoro sedam milijuna kuna

Slijedile su dvije "manje" nezgode kada je u posljednji trenutak istrčao iz gorućih automobila koje je vozio, a oni su nakon toga eksplodirali. Godine 2008. na Franu je naletio autobus, no on je prošao bez težih ozljeda.

Godine 1996. Frane je vozio svoj automobil planinskom cestom kada je u jednom zavoju iz suprotnog smjera na njega naletio kamion UN-a. Auto je završio u provaliji dubokoj 300 metara, no on je prije toga ispao kroz vrata i zaustavio se u granama drveta.

No, Frane je imao sreće u nekim stvarima. Naime, na lotu je 2002. godine pogodio sedmicu i dobio skoro sedam milijuna kuna. On je bogatstvo razdijelio, preselio se u Petrinju i imao je dovoljno novca za operaciju kuka. Frane je umro u 87. godini.