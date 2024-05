Večeras počinje prva polufinalna večer Eurosonga 2024., u kojoj će 18 kandidata predstavljati svoju zemlju, a među njima i naš Baby Lasagna koji će nastupati sedmi.

Povodom toga, Instagram stranica Vilicom kroz Hrvatsku, objavila je recept za pohane lazanje.

"Vrijeme je za istinu. Ovo znaju samo moji najbliži. No, ja sam vam naime, veliki obožavatelj Eurovizije, pobožno gledam Doru i svake se godine nekako nadam da će se dogoditi čudo i da će Zagreb biti domaćin bar jedne Eurovizije u mom životu. I ove smo godine, ako je suditi po kladionicama, komentarima na internetu, ma po svemu, najbliže ikad. Naravno da to ne znači ništa, ali oh, uzbuđenje je baš veliko", započela je objavu na Instagramu te otkrili kako im je palo na pamet napraviti baš pohano lazanje.

"Naravno da sam morala napraviti te neke 'Baby Lasagne', a dosadno bi bilo samo ih staviti u malu posudu. A šta Hrvati vole? Pohano. Ljudi moji, mi baš jako volimo pohano. Pa evo i pohanih 'Baby Lasagna'", otkrila je na Instagramu, a onda se bacili u pripremu.

Recept za pohane lazanje

Prvo je napravila klasične lazanje, a sljedećeg ih je dana narezala na kocke te potom stavila u zamrzivač na 30 minuta. Tada se bacila na pohanje, ali ovoga puta malo drukčije. Za ovo pohanje nije koristila brašno, već je prvo kockice lazanji uvaljala u jaje, pa u obične krušne mrvice. Nakon toga, ponovno je uvaljala u jaje pa onda u panko mrvice za dodatnu hrskavost.

"Izgledaju ko čupavci", prokomentirala je.

Lazanje se prže na svinjskoj masti, no ako je nemate, možete iskoristiti i obično ulje te ih pržite sa svih strana. Kad su lazanje pohane, može se primijetiti kako su izvana hrskave, a iznutra izgledaju vrlo sočno.

"Pokusni kunići su bili oduševljeni i sada svi jedva čekamo subotu", rekla je u videu.

