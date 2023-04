Čvrsta krema za tortu da bi bila čvrsta mora imati sastojak koji će ju zgusnuti. To može biti gustin, brašno, no nama je nekako najdraži maslac. To znači da se vaša krema priprema normalno, prema receptu, a u završnom koraku umiksajte maslac sobne temperature. Maslac će zgusnuti ostale sastojke i dobit će se čvrsta krema za tortu. Čvrsta krema za tortu važna je za stabilnost cijele torte, kao i dugotrajnost iste, ako se ne pojede sve u jednom danu!

Evo jedan primjer kako se čvrsta krema za tortu priprema:

2 pudinga od vanilije

2 žlica mljevenih oraha

1 žlica šećera

1 litra mlijeka

250 grama maslaca

Puding razmutite u malo mlijeka. Ostatak mlijeka i šećera stavite kuhati te kada zavri dodajte puding. Miješajte pjenjačom cijelo vrijeme dok se ne zgusne. Ostavite da se ohladi. Dodajte maslac sobne temperature i orahe i izmiksajte. Vaša čvrsta krema za tortu je gotova.