Jačina rakije za likere igra ključnu ulogu u konačnom okusu i doživljaju likera. Odabir odgovarajuće jačine rakije za likere je važan, odnosno neizostavan korak u procesu izrade istih, a ovisi o preferencijama proizvođača te publici kojoj je liker namijenjen.

Rakija je poznata po visokom alkoholnom sadržaju koji obično varira između 36% do 45% alkohola po volumenu, no rakije iz domaće proizvodnje su vrlo često jače pa im se postotak alkohola kreće oko 50%-60%. Međutim, kada se koristi u izradi likera, rakija se u pravilu razblažuje kako bi se postigao željeni okus i balans s drugim sastojcima te kako ona ne bi preuzela primat nad ostalim nježnijim okusima. Ovisi o receptu, no u globalu, jačina rakije za likere koja vam je potrebna kreće se u nižim vrijednostima, odnosno dovoljna će biti rakija s 30% alkohola po volumenu.

Jačina rakije trebala bi biti prilagođena ostalim sastojcima u likeru kako bi se postigla savršena harmonija okusa jer ako je rakija previše jaka, može preuzeti prevladavajuću ulogu i prekriti ostale arome i note koje želite naglasiti. Kada se radi o odabiru jačine rakije za likere, važno je razmotriti ciljanu publiku. Ukoliko je liker namijenjen širem krugu potrošača, poželjno je koristiti rakiju niže jačine kako bi bila prihvatljiva većem broju ljudi, dok s druge strane, ako je liker namijenjen iskusnijim ljubiteljima rakije, koristi se rakija veće jačine kako bi se postigla intenzivnija aroma.

Naposljetku, odabir jačine rakije koju ćete iskoristiti u pripremi likera je subjektivan i ovisi o individualnim preferencijama. Neki preferiraju jaču rakiju koja zadaje snažniji udarac, dok drugi više vole blažu i uravnoteženu verziju. Važno je eksperimentirati i prilagođavati jačinu rakije prema vlastitim ukusima i receptima kako bi se postigao željeni rezultat.