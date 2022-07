Konzumiranje zelenih oraha ima mnoge prednosti na organizam. Primjerice, vrlo su bogati vitaminom C te njihova konzumacija poboljšava rad metabolizma, pročišćuje krv, itd. Zeleni orasi su potrebni za izradu likera ili različitih tinktura. Kada se beru mladi zeleni orasi?

Odgovor je na to kada se beru mladi zeleni orasi je prilično jednostavan. Mladi orasi se beru kada su oni već dovoljno veliki, ali ipak još uvijek nisu stigli formirati svoju ljusku. Vremenski, to je otprilike početkom, najkasnije sredinom mjeseca lipnja. No, taj određeni period kada se beru mladi orasi se može mijenjati s obzirom na klimu i vremenske uvjete.

Kada se beru mladi zeleni orasi, morate obratiti pažnju na to da je kora ujednačena i glatka. Ukoliko je kora ispucana ili oštećena, ti se orasi ne mogu koristiti.