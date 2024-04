Postoje različite vrste pita, od slanih do slatkih, koje ljudi rade na različite načine, neki od kupovnih, a neki od domaćih kora.

Tajne o pravljenju pita prenosile su se još iz vremena drevnog Egipta i antičke Grčke do Rima.

Na kojoj temperaturi se peku?

Na internetu se mogu pronaći različiti recepti za pite, koji odgovaraju različitim željama, no problem se javlja kada ne piše na kojoj se temperaturi trebaju peći. Tako i vrijeme pečenja ovisi o vrsti kora ili tijesta.

Ipak, sve pite i peciva peku se u zagrijanoj pećnici, a ako vidite da bi vam mogla zagorjeti, pokrijte je vlažnim papirom za pečenje ili aluminijskom folijom, kako bi se unutrašnjost ispekla.

Prilikom pečenja peciva, izaberite višu temperaturu, oko 200-250 °C. No, ono ovisi i o vrsti peciva. Pite koje u sebi sadrže kvasac, peku se na 240°C i to oko 45 minuta, dok one s gotovim korama, na 220 °C i 30 minuta. Pite u lisnatom, peku se na 220°C oko 30-45 minuta, piše Espreso.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

