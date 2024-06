Novija istraživanja pokazuju da čak i svakodnevna konzumacija jaja kod većine ljudi nimalo ne utječe na razinu kolesterola u krvi. Jaja su svestrana namirnica koja zaslužuje svoje mjesto na tanjuru zahvaljujući bogatom nutritivnom profilu, a neopravdano su jedno vrijeme bila pod povećalom zbog sumnji na utjecaj na kolesterol u krvi. No i dalje riječ je o namirnici koja se često nalazi na jelovniku rekreativaca i sportaša.

"To duguju svojoj bogatoj nutritivnoj vrijednosti, niskoj cijeni i raznolikoj mogućnosti pripreme. Dobro je poznato da su jaja jedan od najboljih izvora proteina visoke kakvoće. Sadrže sve esencijalne aminokiseline potrebne za rast, oporavak i održavanje mišićne mase, što ih čini odličnim izvorom proteina za sportaše i rekreativce. Osim toga, jaja sadrže niz vitamina, minerala i biološki aktivnih spojeva", kaže nutricionistica Eleonora Jažić za Pomakni Granice.

Bogatstvo nutrijenata

"Dobar su izvor vitamina A, D, E, K i B skupine. Također, vrlo su dobar izvor željeza, fosfora, kalcija i selena. Jedan su od najboljih izvora kolina, hranjive tvari koja igra ključnu ulogu u kognitivnoj funkciji i održavanju koncentracije. Jaja koja su bogata omega-3 masnim kiselinama što ipak ovisi o prehrani kokoši, a mogu pružiti dodatni benefit zbog njihovog protuupalnog učinka.

Zasitna su namirnica što pomaže u kontroli apetita i smanjenju ukupnog unosa kalorija kod osoba koje žele smršaviti", nastavlja nutricionistica objašnjavajući kako su zbog relativno visokog udjela kolesterola jaja dugi niz godina bila pod povećalom.

Pitanje kolesterola

"Iako jedno jaje veličine M ima oko 230 mg kolesterola, novija istraživanja su pokazala da čak i svakodnevna konzumacija jaja nema značajan utjecaj na razinu kolesterola u krvi kod većine ljudi. Samo pojedinci genetski lošije razgrađuju egzogeni kolesterol tj. kolesterol iz hrane. Naime, tijelo ima mehanizme za regulaciju kolesterola te puno veći učinak na serumski kolesterol imaju zasićene masnoće kao što su masno meso, vrhnje, maslac i sir te transmasne kiseline koje nastaju prženjem hrane", objasnila je Jažić.

Kada je previše jaja

Iako ih treba uključiti u prehranu, količinu jaja treba prilagoditi individualnom potrebama i zdravstvenom stanju.

"Za većinu zdravih ljudi do 3 jaja na dan smatra se sigurnim, dok bi se osobe s visokom razinom kolesterola ili s nekim drugim kardiovaskularnim poremećajem trebale držati preporuke i ograničiti konzumaciju jaja na 4-5 jaja na tjedan. Kao i kod svih namirnica, umjerenost je ključ, a raznolika prehrana najbolje podržava sveukupno zdravlje. Konzumacija velikih količina jaja, primjerice 5-6 jaja ili više na dan, može dovesti do prekomjernog unosa kalorija i masti. To može povećati rizik od debljanja i drugih zdravstvenih problema", upozorava nutricionistica.

Kako pripremati jaja

Zahvaljujući svestranosti, jaja se može pripremati na niz načina te mogu biti glavni sastojak slanih ili slatkih jela,

"Preporučljivo je jaja termički obraditi kako bi se izbjegla moguća zaraza salmonelom. Također, termičkom obradom jaja olakšana je probava i apsorpcija nutrijenata u crijevima. Nutritivno gledano, najbolji izbor pripreme su poširana ili kuhana jaja. Kod pečenja, ljudi vrlo često dodaju veću količinu masti. Stoga se preporučuje pripremanje jaja s minimalno masnoća i upotreba nezasićenih masti poput maslinovog ulja", preporučuje Jažić.

"Za opću populaciju, sirova ili nedovoljno termički obrađena jaja predstavljaju glavnu brigu jer su potencijalan izvor bakterije salmonele. Rizici se često vežu uz meko kuhana jaja i jaja na oko, a manje uz tvrdo kuhana jaja, kajganu ili poširana" objasnila je Eleonora.

Ograničenja u konzumaciji

Ipak, jaja su namirnica koja ljudima s određenim zdravstvenim stanjima mogu prouzročiti tegobe, pa valja biti oprezan pri konzumaciji i pripaziti na upozorenja liječnika.

"Osobe s određenim zdravstvenim stanjima, poput visokog kolesterola, jetrenih ili bubrežnih bolesti, trebale bi ograničiti unos jaja. Proteini jaja su također čest i poznat alergen, stoga osobe s ovom alergijom trebaju izbjegavati jaja i proizvode koji ih sadrže", zaključila je nutricionistica.

