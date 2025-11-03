Hodanje je dobro za zdravlje, a istraživanja pokazuju neočekivane učinke jedne vrste šetnje

Sa svakim korakom, otpalo lišće šušti pod nogama. Staza prati potok koji žubori preko glatkog, sivog kamenja, dok povjetarac njiše grane iznad glave. Usporedite sada tu sliku s onim pokraj čega prolazite u gradu – promet, gužve, beton i staklo. Što vam se čini boljim za vas?

Dokazano je da šetnja prirodom potiče fizičko i mentalno zdravlje, smanjuje stres i obnavlja pažnju. No, prema istraživanjima koje prenosi Associated Press, znanstvenici otkrivaju da i šetnja urbanim područjima donosi brojne dobrobiti za mentalno zdravlje.

Potrebno je samo pronaći pravu stazu i obratiti pozornost na okolinu.

Hodanje je općenito dobro za zdravlje

"Gledajte zelenilo", savjetuje Whitney Fleming, istraživačica psihologije okoliša na Sveučilištu Bangor u Walesu. "Većina gradova ima zelenilo. Bez obzira gdje se nalazili, možete pronaći lijepo drvo."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ona napominje da je hodanje – koje se smatra umjerenom tjelovježbom – općenito dobro za zdravlje; može smanjiti rizik od srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka, demencije, depresije i mnogih vrsta raka. No, šetnja prirodom nadilazi samo fizičke koristi kretanja: "Ljudi imaju urođenu, evolucijsku sklonost prirodi."

Istraživanje koje je provela Fleming pokazalo je da su ljudi od kojih se tražilo da tijekom šetnje obraćaju pozornost na biljni svijet nakon toga osjećali znatno manju anksioznost od onih koji su se fokusirali na elemente koje je stvorio čovjek. Prva skupina također je izvijestila o osjećaju pozitivnijih emocija.

"Imati prirodne elemente za promatranje u gradovima zaista je važno zbog tih učinaka, jer koristi možete osjetiti čak i kada niste u potpuno prirodnom okruženju", rekla je.

Neočekivani aduti gradskih ulica

Drugi istraživači osporili su uvjerenje da su gradovi sami po sebi stresni, kaže Cesar San Juan Guillen, profesor socijalne psihologije na Sveučilištu Baskije u Španjolskoj.

Do nedavno je, kaže, velik dio istraživanja okoliša bio pristran prema izgrađenom okolišu, uspoređujući prirodne postavke sa stresnim urbanim okruženjima, poput ulica s gustim prometom.

San Juan Guillen usporedio je ljude koji su proveli vrijeme u zelenom gradskom parku s onima koji su posjetili užurbani trg s povijesnom crkvom, igralištem i kafićima. Obje skupine pokazale su poboljšane kognitivne performanse i pažnju, te manje negativnih emocija poput tjeskobe, neprijateljstva i umora.

No, skupina na urbanijem trgu osjećala se još energičnije i manje pod stresom.

Provođenje vremena u povijesnim urbanim područjima, šetnja grobljima i uživanje u panoramskim pogledima, na primjer, izazivaju "neku vrstu nježne fascinacije", rekao je San Juan Guillen.

"Ovaj tip nehotične pažnje može biti učinkovitiji... u oporavku one vrste pažnje koju iscrpljujemo radom ili učenjem", dodao je.

Kako odabrati pravu stazu za hodanje?

Područja psihologije okoliša, neuroznanosti i arhitekture oslanjaju se na međusobna istraživanja kako bi bolje razumjela interakciju ljudi s izgrađenim okolišem, rekao je Tristan Cleveland, savjetnik za urbano planiranje u kanadskoj tvrtki Happy Cities.

"Pored praznih zidova ljudi hodaju brže, kao da pokušavaju pobjeći", rekao je Cleveland. "Također je manja vjerojatnost da će se zaustaviti i razgovarati ako sretnu prijatelja."

Kada razmišljate gdje šetati u gradu, Cleveland predlaže traženje mjesta koja bi mogla izazvati osjećaj "nježne fascinacije". Znat ćete da odredište ili ruta to postižu ako prođu "test prvog poljupca" – to je mjesto na koje biste nekoga odveli na spoj, objasnio je.

Annabel Abbs-Streets, autorica knjiga "The Walking Cure" i "52 Ways to Walk", kaže da je taj osjećaj blaženstva doživjela na različitim lokacijama. Predlaže traženje gradova pogodnih za šetnju poput Bostona, Taosa u Novom Meksiku ili Dubrovnika u Hrvatskoj.

Ili jednostavno pronađite najbliže povijesno groblje – Abbs-Streets je obožavateljica londonskih sedam velikih viktorijanskih groblja, poznatih kao "Veličanstvenih sedam".

"Nije stvar u tome da je zeleno dobro, a sivo užasno", zaključuje Abbs-Streets. "Istina je da su zeleno i sivo jednostavno vrlo različiti. A ponekad je ta razlika dobra."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'