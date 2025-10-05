I liječnici preporučuju ove rekvizite: 'Pomažu u održavanju ravnoteže i olakšavaju kretanje'

Štapovi za hodanje ili planinarenje često se povezuju s iskusnim alpinistima i avanturistima na strmim planinskim stazama. Međutim, njihova je primjena daleko šira i sve više ljudi otkriva kako im ovaj jednostavan rekvizit može drastično poboljšati kvalitetu svakodnevnog života.

Prema iskustvima korisnika koje je prikupio HuffPost, štapovi za hodanje postali su nezamjenjiv alat za osobe s različitim zdravstvenim poteškoćama, omogućujući im da ostanu aktivni, sigurni i neovisni.

Foto: Pixabay

Manje boli i podrška za kralježnicu

Jedan od najčešćih razloga za korištenje štapova je smanjenje opterećenja na zglobove. To potvrđuje i korisnica koja se bori s urođenim problemom sa stopalima i osteoporozom u kukovima.

"Sviđa mi se sportski dizajn ovih štapova, ali najvažnije je što su mi olakšali bolove pri hodanju. Zbog prekomjerne težine, svaka duža šetnja bila je bolna. Ovi štapovi preuzimaju dio težine s mojih stopala i kukova, što znači manje problema s bolnim zglobovima. Osjećala sam kao da aktiviram cijelo tijelo, što šetnju pretvara u pravi trening. Čak je i moj liječnik odobrio ovo kao odličnu aerobnu aktivnost za mene. Lagani su, dužina se lako podešava, a mehanizam za zaključavanje drži segmente čvrsto na mjestu", objasnila je jedna žena.

Za mnoge, stabilnost je ključna. Osobe koje se suočavaju s problemima s ravnotežom ili ozljedama kralježnice pronalaze spas u dodatnoj točki oslonca koju štapovi pružaju.

"Koristim ih za ravnotežu i kako bih hodala uspravnije. Imam frakture kralježaka i potrebna mi je podrška tijekom hodanja. Ovi štapovi mi to pružaju te čine kraće šetnje lakšima i sigurnijima. Obožavam mogućnost da budem aktivna bez prevelikog opterećenja na leđa ili ravnotežu. Stigli su i s dodatnim nastavcima, koje još nisam isprobala, ali svakako hoću", napisala je druga korisnica.

Slično iskustvo dijeli i anonimna korisnica, kojoj su štapovi pomogli više od klasičnog štapa za hodanje: "Ovo je sjajno. Moram više hodati, a do sada sam koristila štap, no ovo je puno bolje. Imam tremor u nogama i neuropatiju, a hodanje je važno. Štapovi mi pomažu u održavanju ravnoteže i olakšavaju kretanje. Već sada uspijevam prijeći više od kilometra i pol!"

Foto: Pixabay

Sigurnost u zimskim uvjetima

Zima i skliski tereni predstavljaju izazov za sve, a posebno za osobe s ograničenom pokretljivošću. Joan H. opisuje kako su joj štapovi postali najbolji saveznik u borbi protiv nepovoljnih vremenskih uvjeta.

"Najbolja kupnja ove godine! Štapovi za hodanje učinili su moje zimske šetnje u Wisconsinu neusporedivo lakšima i sigurnijima. Koristila sam ih na šljunku, ledu, snijegu i zaleđenim površinama. Osjećam se puno stabilnije i sigurnije. Na kraju ću trebati operaciju zamjene koljena, a ovi štapovi su mi omogućili da hodam puno više nego prije. Sjajna investicija", rekla je Joan.

Priče ovih korisnika jasno pokazuju da štapovi za hodanje nisu rezervirani samo za sportaše. Oni su snažan alat koji pomaže u ublažavanju boli, poboljšanju ravnoteže, povećanju sigurnosti i, što je najvažnije, omogućavanju aktivnijeg i ispunjenijeg života. Za mnoge, oni predstavljaju malu investiciju koja donosi neprocjenjivu slobodu kretanja i povratak omiljenim aktivnostima.

