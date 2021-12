Fitness fanatik Conan Visser iz Australije koji je jeo samo brzu hranu iz KFC-a mjesec dana otkrio je da se udebljao po jedan kilogram svaka tri dana. Nakupio je ukupno osam kilograma tijekom 30 dana. Gospodin Visser iz Brisbanea nadao se da će podići svijest o štetnim učincima brze hrane i alkohola na mentalno i fizičko zdravlje. Visser je započeo izazov sa zdravih 75 kilograma. Četiri tjedna kasnije imao je 82,6 kg.

Svoje je obroke dokumentirao na TikToku, kao i brojne zabrinjavajuće promjene na svom tijelu, uključujući znakove oštećenja bubrega i jetre u krvnim pretragama. Ali jedan od najvećih učinaka nije bio na njegovo tijelo, nego na mozak.

Sve se odrazilo i na njegovo mentalno zdravlje

"Jedna od najvećih razlika koje sam vidio bio je pad mog mentalnog zdravlja. Moje samopouzdanje je palo", rekao je u jednom videu. Gospodin Visser je rekao da je primijetio promjene na svom tijelu u prvih nekoliko dana. Počeo je osjećati bolove u želucu i patio je od hitne potrebe da posjećuje kupaonicu čak četiri puta dnevno.

"Bolovi u trbuhu jednostavno nisu nestali", rekao je u drugom videu. Njegova bol eskalirala je do te mjere da je morao posjetiti bolnicu do desetog dana izazova. Rezultati CT-a pokazali su da su Visserova crijeva začepljena zbog nedostatka vlakana u obrocima. Gospodin Visser je bio odlučan da završi preostalih 20 dana. Pribjegavao je snažnim laksativima. Njegovo mentalno zdravlje dodatno se pogoršalo. Do kraja izazova potrošio je više od 100.000 kalorija i 1000 dolara na obroke.