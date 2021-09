Hrvatski obrazovni sustav suočava se s brojnim izazovima, a većina građana slaže se kako je zastario i neefikasan.

Izgleda kako je slična situacija i u susjednoj Srbiji, s obzirom na to da se među tamošnjim korisnicima Reddita povela rasprava o "drugačijim srednjim školama". Baš kao i u Lijepoj našoj, srbijanski srednjoškolci moraju slušati predmete koji ih uopće ne zanimaju niti će im koristiti u daljnjem obrazovanju ili struci.

Jedan korisnik napravio je svoj program tehničke gimnazije za koji je uvjeren da je primjereniji interesima učenika.

"Čisteći hard disk na računalu, naiđem na nešto što sam pisao prije možda 7-8 godina. Shvatio sam da sam u obrazovnim institucijama (od vrtića do kraja fakulteta) proveo 22 godine i nije mi bilo dobro. Sve je to moglo puno ranije kada bi se obrazovanju pristupalo ozbiljnije.

Tada sam na osnovu svog iskustva i obrazovanja napravio program neke tehničke gimnazije ili tako neke srednje škole koja bi mogla puno više pomoći đacima da steknu zaista korisne životne i obrazovne vještine, tako da im poslije ne trebaju više od dvije godine fakulteta da se konkretnije usmjere u oblast koja im je interesantna.

Nemam neki poseban razlog što ovo dijelim s vama, osim eto, žao mi da ga obrišem, jer sam proveo puno vremena da ga osmislim... Kakva bismo zemlja bili kada bismo imali ovakve škole", napisao je i priložio fotografiju programa.

Program tehničke gimnazije

Pesimistični komentatori

Većini komentatora za oko je zapela opsežnost programa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Koliko amfetamina će đaci dobivati tjedno da bi izgurali ovo sve?", upitao je jedan korisnik.

"Pa taj tvoj tempo bi moglo izgurati ispod 5 posto učenika. U mojoj gimnaziji je gomila imala problem pratiti i sadašnji program. E sad, i tih 5 posto što bi mogli ispratiti, pitanje je je li im to potrebno u životu. Škola nije samo gradivo. Treba imati tu i slobodnog vremena i družiti se s prijateljima, naći neku djevojku, napiti se...", jedan je od komentara.

Korisnik koji je podijelio program se ubrzo nadovezao.

"Baš tako. U pravu si. Treba imati slobodnog vremena. E, sad ti mi reci bi li radije slušao o rudnom blagu Madagaskara ili bi radije slušao predmet koji priča o tome kako otvoriti vlastiti biznis? O tome ti pričam. U ovome što sam napisao nema nikakvog tempa. To su predmeti za sve 4 godine. I doslovno ima predmeta onoliko koliko inače ima predmeta u srednjoj školi, samo je gradivo zanimljivije djeci koja vole tehniku i inženjering. Kome je puno, on ide u neku slabiju školu i poslije šta mu Bog da od posla i života", napisao je.

Što država ima od toga?

Drugi su postavili zanimljivu tezu o interesima države.

"Potrebne su drugačije srednje škole ako imaš za cilj kvalitetno obrazovati ljude. Ako je nešto drugo cilj - možda je ovo na mjestu", poručio je jedan korisnik.

"Po meni bi bilo najbolje da učenici sami biraju predmete na koje se žele fokusirati, a ne da uče povijest i filozofiju ako su već upisali prirodni smjer. Drugo, profesori trebaju poticati kritičko mišljenje i učiniti nastavu malo interaktivnijom. Istina da nisu dovoljno plaćeni za to, pa su zaposleni oni s totalnim bolom u kur*u da njihov predmet učine zanimljivim i lakim za praćenje. Ne znam zašto jednostavno ne preuzmemo sistem od Finske na primjer, mada izgleda da državi trebaju ljudi s vidicima poput konja", smatra drugi.

Korisnik koji je podijelio originalnu objavu i program tehničke škole potom je poentirao.

"Nedavno sam negdje naišao na neka relevantna istraživanja koja pokazuju da su one zemlje koje su u posljednjih 50 godina davale maksimum na školovanje i zdravstvo imale najveći ekonomski rast. Kad razmisliš, pametni i zdravi ljudi su osnova zdrave zemlje. A mi smo to prvo srozali, tako da nam se u budućnosti loše piše. Imat ćemo neobrazovane i bolesne ljude", napisao je.

Potpuna promjena obrazovnog sustava

Neki bi mijenjali obrazovni sustav iz korijena.

"Nema potrebe za 15 obaveznih predmeta, to je naš problem. Eto u Engleskoj na A levels imaju 4 predmeta pa svaki dan 3 blok sata i jedan običan sat. Forsira te da učiš redovno, i plus učiš ono što voliš, a ne ono što ti nameću. Imaš u slobodno vrijeme vremena za čitanje i kulturno uzdizanje", smatra jedan korisnik Reddita iz Srbije.

"Dvanaest godina se ide u osnovnu i srednju. Bačeno vrijeme u kojem se uče gluposti. Više sam naučio za godinu dana s pametnim ljudima nego za 12 u školi. Jedino korisno je čitanje, pisanje i algebra. Da se mene pita, mijenjao bih iz korijena. Bilo bi puno više interakcije i praktičnog rada . A ne samo suho bubanje gluposti kojih ti 99 posto ne treba u životu", nadovezao se drugi.

"Meni je u srednjoj školi najviše smetalo to što je svo to znanje koje mi se nudilo servirano bez ikakvog konteksta. Najbolji primjer toga je matematika. Dobiješ neke funkcije, izraze, izvode i što sve ne, ali ti nitko ne objasni zašto se to koristi i zašto trebam to učiti", jedan je od komentara.