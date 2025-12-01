Vrtlari savjetuju što trebate napraviti u prosincu: Pripremite vrt za ljepše dane

Unatoč dolasku zimskog razdoblja i niskih temperatura, održavanje vanjskih prostora zahtijeva kontinuiranu pažnju. Iako je uvriježeno mišljenje da prosinac označava kraj vrtlarskih aktivnosti, stručnjaci upozoravaju da se briga o nasadima ne smije zanemariti ni u to doba godine.

Prosinac je, naime, ključan mjesec za provedbu specifičnih agrotehničkih mjera. Kako piše Mirror, pravovremeno obavljanje određenih zadataka nužno je da biste izbjegli probleme s prekomjernim rastom i narušenom strukturom biljaka u proljeće. Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) definiralo je prioritete na koje bi se vrtlari trebali usredotočiti u ovom razdoblju.

Foto: Shutterstock

Vrijeme za orezivanje voćaka

Stručnjaci iz uglednog Royal Horticultural Societyja (RHS) ističu: "Sada je idealno vrijeme za orezivanje jabuka, krušaka, dunja i mušmula."

Za uzgajivače voća, prosinac predstavlja pravo doba za pravilnu zimsku rezidbu. Ovaj postupak podrazumijeva redukciju grana i pupova s ciljem poboljšanja općeg zdravstvenog stanja stabla, optimizacije njegove strukture te osiguravanja buduće rodnosti. Također, imperativ je ukloniti sve mumificirane plodove, kao i suhe ili oštećene dijelove drveta koji nepotrebno crpe hranjive tvari i predstavljaju potencijalno žarište bolesti.

Osim spomenutih voćnih vrsta, ovo razdoblje pogodno je i za orezivanje jesenskih sorti malina, crvenog i bijelog ribiza te ogrozda.

Foto: Shutterstock

Primjena pravilne tehnike i odgovarajućeg alata za radove u vrtu

Prilikom izvođenja rezidbe u vrtu, od presudne je važnosti korištenje oštrog i steriliziranog alata. Tupi alati mogu uzrokovati gnječenje biljnog tkiva, dok nesterilizirane škare znatno povećavaju rizik od horizontalnog širenja fitopatogena među nasadima.

Preporučuje se započeti sa sanitarnom rezidbom, odnosno uklanjanjem mrtvih grana. Taj korak omogućuje jasniji pregled preostale strukture i olakšava planiranje daljnjih zahvata. Eliminacija nekrotičnih dijelova potiče regeneraciju biljke i oslobađa prostor za zdravi vegetativni rast. Također, prorjeđivanje krošnje poboljšava aeraciju i omogućuje ravnomjerniju insolaciju unutrašnjosti stabla.

Iako biljke posjeduju sposobnost regeneracije, preporučuje se oprez i provjera specifičnih zahtjeva orezivanja za svaku pojedinu vrstu. Potrebno je izbjegavati prekomjerno orezivanje jer ono može izazvati snažan fiziološki stres za biljku.

Opće hortikulturno pravilo nalaže da se volumen krošnje ne reducira za više od 20 posto u jednoj godini. Ovakav pristup prevenira nekontrolirani vegetativni odgovor biljke (tzv. "divljanje" mladica) te osigurava da stablo u proljetnu sezonu uđe s optimalnim balansom energije za novi ciklus rasta.

