NEMOJTE IH ZANEMARITI /

Pretinci perilice rublja imaju tri različite namjene: Znate li sve njihove funkcije?

Pretinci perilice rublja imaju tri različite namjene: Znate li sve njihove funkcije?
Foto: Shutterstock

Zanemarivanje različitih funkcija pretinaca perilice rublja može dovesti do toga da rublje ne perete pravilno. donosimo što trebate znati kako bi postigli najbolje rezultate

20.3.2026.
8:59
Magazin.hr
Pranje rublja mnogima je jedan od najdosadnijih kućanskih poslova. Iako svi vole svježe opranu odjeću i posteljinu, lako je sve ubaciti u perilicu i nadati se najboljem. Ipak, želite li da rublje bude doista čisto, važno je obratiti pažnju na detalje – među ostalim i na ladicu s pretincima.

Na društvenim mrežama je korisnica Elle objasnila čemu zapravo služe pojedini dijelovi perilice. Iako se čini jednostavno, mnogi su priznali da to čuju prvi put, piše Mirror.

Značenje pretinaca u perilici rublja

Prvi pretinac, koji je u pravilu i najveći, namijenjen je glavnom deterdžentu. Bez obzira koristite li prašak ili tekući deterdžent, upravo se ovdje ulijeva sredstvo prije standardnog ciklusa pranja. Preporučuje se pritom dozirati količinu ovisno o količini rublja – manja količina zahtijeva i manje deterdženta.

Drugi pretinac, najčešće najmanji, predviđen je za omekšivač. Obično ima označenu maksimalnu razinu do koje se smije puniti. Dovoljna je manja količina jer previše omekšivača može ostaviti neugodne tragove na odjeći.

Treći pretinac, koji je obično srednje veličine, služi za pretpranje i sredstva za uklanjanje mrlja. Kod jako zaprljanog rublja, dodavanje deterdženta u ovaj dio prije glavnog pranja može pomoći u učinkovitijem uklanjanju tvrdokornih mrlja.

Značenje oznaka na pretincima

Iako se modeli perilica mogu razlikovati, većina ima i oznake koje olakšavaju snalaženje: jedna crta označava pretinac za predpranje, dvije crte za glavni deterdžent, dok simbol cvijeta označava omekšivač.

Ako niste sigurni, najbolje je provjeriti upute proizvođača jer ćete ondje pronaći točne informacije za pravilno korištenje svoje perilice i postizanje najboljih rezultata pranja.

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
