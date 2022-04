Masažeri su postali sve popularniji, i dok ih neki na veliko zadovoljstvo znaju rabiti za dijelove tijela za koje baš i nisu namijenjeni, Amerikanka Lanie je na svojoj TikTok stranici objavila video primjene kakva sigurno nije pala na pamet. Otkrila je koliko su masažni pištolji učinkoviti u podizanju skrivene prljavštine i pijeska u podnim tepisima automobila.

Video bizarnog haka brzo je postao viralan s ogromnih 12,8 milijuna pregleda u samo tri dana. "Mislila sam da je ovo cool", napisala je Lanie uz snimku. Na videu se vidi kako vibrirajući masažni pištolj podiže velike hrpe prljavštine koju potom Lanie usisa. To je jedan od onih TikTok isječaka za čišćenje koje je jednako zadovoljstvo gledati koliko i zastrašujuće znati koliko prljavštine vreba tamo gdje ne možete vidjeti.

Ovoliko prašine i nakon usisavanja

Ono što video čini još šokantnijim je to što je Lanie u komentarima otkrila da je tepih u automobilu bio usisan prije upotrebe pištolja za masažu. "Prvo usisajte, a zatim upotrijebite ovo kako bismo mogli vidjeti koliko se dodatne prljavštine pojavljuje!" predložio je gledatelj. "To smo i učinili", odgovorila je Lanie.

Lanieni fanovi bili su oduševljeni hakom i iznenađujućom alternativnom upotrebom pištolja za masažu. "Čekaj, nisam znala da se mogu koristiti za to! Trebala sam zgrabiti jedan od njih", rekla je žena. "Oh! Pa tako koristiš taj nastavak", komentirao je gledatelj. Za čišćenje, kažu, najbolji je račvasti nastavak, poznat kao vilica. Jedan gledatelj imao je savjet za one koji ne žele zaprljati svoj omiljeni masažni pištolj. "Naručite jeftiniji pištolj za masažu na internetu kako ne biste prljali svoje skupe", predložili su.