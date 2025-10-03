Stručnjak upozorava: 'Oprez s produžnim kablovima, ovaj postupak značajno povećava rizik od požara'

Mnogi u svojim domovima svakodnevno koriste produžne kabele, često bez razmišljanja o posljedicama. No, stručnjaci upozoravaju da jedna uobičajena navika može predstavljati ozbiljnu opasnost — posebno tijekom hladnijih mjeseci.

Charanjit Mannu, direktor u kompaniji Elec Training, izdao je ozbiljno upozorenje o opasnostima povezivanja određenih kućanskih aparata na produžne kabele.

"Statistike su alarmantne. Često izlazimo na intervencije zbog požara uzrokovanih produžnim kabelima, jednostavno zato što ljudi ne razumiju koji su uređaji previše snažni za njih", rekao je.

Mannu je posebno istaknuo kuhala za vodu, grijalice i tostere kao glavne krivce koje uvijek treba uključivati izravno u zidnu utičnicu.

"Ova tri uređaja troše ogromnu količinu struje - daleko više nego što većina produžnih kabela može sigurno podnijeti. Tipično kuhalo za vodu koristi oko 3000 vata, električne grijalice mogu trošiti i više od 3000 vata, a tosteri obično koriste između 800 i 1500 vata", objasnio je.

Mogu se pregrijati

Stručnjak iz Wolverhamptona nadalje je upozorio da ovi uređaji velike snage mogu uzrokovati brzo pregrijavanje produžnih kabela.

"Kad se produžni kabel pregrije, plastično kućište se može otopiti i zapaliti okolne materijale. Mnogi ljudi dodatno pogoršavaju situaciju tako što namotaju kabel dok je u upotrebi, što koncentrira toplinu na jednom mjestu", upozorio je Mannu.

Dodao je kako se rizik znatno povećava kada se više uređaja velike snage koristi istovremeno na istom produžnom kabelu.

"Vidjeli smo slučajeve gdje su ljudi u kuhinji imali kuhalo za vodu, mikrovalnu pećnicu i toster spojen na isti produžni kabel. To predstavlja izuzetno veliki rizik od požara, jer ukupna snaga daleko premašuje ono što bilo koji kućni produžni kabel može sigurno podnijeti."

Pazite na jeftine produžne kabele

Mannu je također upozorio na opasnosti od jeftinih, nebrendiranih produžnih kabela, piše Express.

"Uvijek provjerite ima li produžni kabel koji kupujete odgovarajuće sigurnosne oznake i osigurače. Jeftini, neoznačeni modeli kupljeni na internetskim tržištima često nemaju osnovne sigurnosne značajke i mogu biti iznimno opasni", rekao je.

Prema podacima Londonske vatrogasne službe, jedan od najčešćih uzroka električnih požara je preopterećenje utičnica. Preporučuju korištenje isključivo produžnih kabela s ugrađenim osiguračem (inline) umjesto tzv. "kockastih" adaptera.

Vatrogasci također savjetuju da se produžni kabeli uvijek potpuno odmotaju prije uporabe, jer se namotani kabeli mogu brzo pregrijati i izazvati požar.

"Mnogi ljudi ne shvaćaju koliko je važan tip produžnog kabela koji koriste. Ti kockasti multi-adapteri su posebno rizični jer nemaju nikakvu zaštitu od preopterećenja", rekao je.

"Samo za privremenu uporabu"

Također je naglasio da bi se produžni kabeli trebali koristiti isključivo kao privremeno rješenje.

"Ako redovito koristite produžne kabele, to je znak da trebate ugraditi dodatne utičnice koje će postaviti kvalificirani električar. To je uvijek sigurnije nego dugoročno oslanjanje na produžne kabele", rekao je.

Pozvao je sve da redovito pregledavaju svoje produžne kabele u potrazi za znakovima oštećenja ili istrošenosti.

"Iscijepani kabeli, tragovi paljenja ili labavi spojevi su upozoravajući znakovi. Nikada ne pokušavajte popravljati oštećene kabele izolir trakom – uvijek ih odmah zamijenite", upozorio je.

Njegovo upozorenje dolazi nakon izvještaja vatrogasnih službi diljem Ujedinjenog Kraljevstva, koje bilježe porast električnih požara izazvanih preopterećenim i nepravilno korištenim produžnim kabelima, osobito tijekom hladnijih mjeseci kada se koristi više grijalica i ostalih uređaja.

