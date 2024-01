Mnogi ljudi traže načine da uštede novac na računima za energiju, a uvođenje nekoliko jednostavnih promjena u kućanstvu može pri tome pomoći. Kada je riječ o vodi, neki trikovi mogli bi vam pomoći da poboljšate svoj bankovni saldo, piše Daily Star.

James Chapman, izvršni direktor tvrtke Bella Bathrooms, dao je odlične savjete vlasnicima kuća koji žele smanjiti potrošnju vode. Usred rastućih troškova života, to bi trebalo pomoći ljudima da ostvare značajne uštede.

James je ponudio neke jednostavne načine kako da izbjegnete rasipanje vode u svakodnevnom životu, a navodno možete uštedjeti i preko 200 eura.

Instalirajte vodokotlić s dvostrukim ispiranjem

James je naglasio da vodokotlić s dvostrukim ispiranjem štedi potrošnju vode. Kod "velikog ispiranja" troši se šest do devet litara vode, a kod "malog" tri do četiri litre). Tako kućanstva mogu uštedjeti do 50 posto vode po korištenju.

Investirajte u vodenu barijeru

Vodena barijera za kupanje smanjuje potrebu za vodom, štedeći otprilike 50 litara po kupanju ograničavanjem vode na manje područje prikladno za djecu.

Stručnjak James je ponudio neke jednostavne načine kako da izbjegnete rasipanje vode u svakodnevnom životu.

Odlučite se za tuš s regulatorom protoka vode

Nadogradnja na vodoučinkovitu glavu tuša može kućanstvu uštedjeti više od 100 eura godišnje. Ova ušteda dolazi od smanjene potrošnje vode i troškova energije za grijanje vode.

Zatvorite slavinu dok perete zube

Jednostavna, ali često zanemarena praksa – zatvaranje slavine tijekom četkanja zubi može uštedjeti više od 12 litara vode po pranju, što je jednako godišnjoj uštedi od oko 70 eura. James savjetuje korištenje vode samo za ispiranje četke i čišćenje umivaonika

Razmislite o ugradnji vodomjera

James je rekao da prelazak na vodomjer može dovesti do značajnih ušteda za mnoga kućanstva. Uštede mogu biti osobito značajne za one s nižom potrošnjom vode u usporedbi s prosjekom za veličinu njihovog doma te se potencijalno može uštedjeti na stotine eura svake godine.

Međutim, upozorava da bi za domove s velikom potrošnjom vode vodomjer mogao dovesti do većih računa.