Dom vam izgleda kao da je pala bomba? Ovih se stvari hitno trebate riješiti

Topliji dani savršeni su za čišćenje i oslobađanje prostora od nepotrebnog nereda koji se nakupio tijekom zimskih mjeseci i blagdana. To vrijeme treba iskoristiti za temeljitu reorganizaciju.

Iako čišćenje može izgledati kao veliki i zahtjevan zadatak, postoje jednostavni koraci koje možete poduzeti kako bi vaš dom postao uredniji i funkcionalniji.

Učinkovite metode za pospremanje doma

Ako niste sigurni odakle početi, stručnjaci imaju nekoliko korisnih savjeta koji vam mogu pomoći da lakše organizirate prostor. Uz male, ali učinkovite korake, možete postići veliku razliku, piše Real Simple.

Stvari koje niste nosili tijekom zime

Kupili ste jaknu za skijanje na sniženju, ali je nikada niste nosili i sada žalite zbog toga? Nema veze! Svi ponekad pogriješe. No, Heidi Ganser Lang, profesionalna organizatorica, preporučuje da je jednostavno darujete.

"Neće biti popularnija sljedeće godine pa ako je niste nosili ove zime, poklonite je," predlaže Lang.

Posvetite malo vremena temeljitom čišćenju ormara. Poklonite stvari koje su u dobrom stanju, ali možda više nisu vaš stil i napravite prostora za komade odjeće koje ćete s veseljem nositi ovog proljeća.

Foto: Freepik

Lijekovi kojima je istekao rok trajanja

Lang preporučuje da pregledate svoj ormarić za lijekove i bacite one kojima je istekao rok trajanja. Ako je istekao rok ili su gotovo prazni, neće vam pomoći kad vam bude zatrebalo.

"Provjerite rokove na lijekovima protiv alergija, kremama za sunčanje, sprejevima protiv insekata i drugim sličnim proizvodima. Zamijenite ih kako biste bili spremni kad god vam zatrebaju", dodala je.

Predmeti u 'zoni za odlaganje'

Svaka kuća ima barem jednu 'zonu za odlaganje', to je mjesto gdje sve bacate čim uđete u kuću. Od pošte do kaputa i cipela, na tom mjestu se brzo stvara nered koji može biti izazovno održavati. Corey Pence, menadžerica organizacije prostora u The Container Store, predlaže da se posvetite tom mjestu.

Preporučuje čišćenje stare pošte, poput računa koje već plaćate online i letaka koje vjerojatno nećete koristiti. Nemojte zaboraviti ni nered koji ostavljaju vaša djeca.

"Bacite papire iz škole koji nisu važni i riješite se olovaka bez gumica ili markera koji su presušili," kaže Pence.

Ako postoje stvari koje želite zadržati, predlaže kutije za uspomene za svako dijete ili događaj. "Ograničite sadržaj na jednu kutiju po kategoriji kako biste održali kolekciju urednom," savjetuje.

Oštećena oprema u garaži

Garaže ne služe samo za parkiranje automobila, ondje se pohranjuju sve stvari, od namještaja do alata i dodatnog WC papira. Pence naglašava da je važno posvetiti malo pažnje tom prostoru.

"Parkirajte automobil na drugo mjesto kako biste imali jasnu sliku što se nalazi u garaži. Provjerite jesu li ondje predmeti koje treba zamijeniti", predlaže.

Razmislite o tome da se riješite stvari poput plastičnih lopti za bazen, nepotpunih setova za kampiranje, klizaljki koje vam više ne odgovaraju ili bicikla koji je previše mali.

Foto: Freepik

"Pravilno ih pohranite na određeno mjesto. Ako to nije moguće, razmislite o dodavanju spremnika na zid ili zamjeni kutija kako biste ih sačuvali na sigurnom", poručuje Pence i dodaje da na kraju trebate pomesti pod.

Stari proizvodi iz smočnice

Vaša smočnica vjerojatno također treba čišćenje. Lang predlaže da je ispraznite, očistite police i bacite sve što je pokvareno.

"Iznenadit ćete se koliko možete eliminirati samo na temelju isteka roka", dodaje organizatorica.

Riješite se svega što nećete koristiti, poput tjestenine od leće koja vas nikada nije oduševila koliko ste mislili da hoće.

