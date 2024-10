Kao da je bomba pala! Organizatorica za Net.hr podijelila svoje trikove protiv nereda

Žudite za boljom organizacijom svog doma, a ne znate odakle krenuti? Ili ste jednostavno zamislili previše koraka odjednom i sama ideja vas je preplavila. No, čak i ako nemate urođeni smisao za organizaciju, možete napraviti neke promjene korak po korak kako biste se u prostoru u kojem živite i smatrate domom osjećali ugodnije. Neke od njih možete napraviti već i preko vikenda, ne zahtijevaju puno vremena, a učinit ćete veliku razliku.

''Kad razmišljamo o organizaciji doma, često se radi o želji za manje nereda i više reda. No, ključno je prepoznati da postoje dvije vrste nereda, onaj svakodnevni, površinski i onaj dublji, kronični nered'', objašnjava za Net.hr Mari Domazet, specijalistica za organizaciju doma , te dodaje ''prvi nered je onaj koji svi odmah primjećujemo. Nered koji nastaje tijekom dana. Od razbacanih igračaka po dnevnom boravku do posuđa na kuhinjskom pultu, ovaj nered je očit i često se brzo rješava, ali stalno se vraća. Drugi nered je skriveni, kronični nered. To su one gomile stvari koje se nakupljaju u ladicama, ormarima i na policama, predmeti koje rijetko koristimo, ali ih čuvamo 'za svaki slučaj'. Ovaj nered nas dodatno opterećuje jer, iako nije uvijek vidljiv, stvara osjećaj pretrpanosti i otežava održavanje svakodnevnog reda''.

Kronični nered nas guši

Sigurno većina nas prepoznaje problem o kojem organizatorica priča. Nije problem oprati posuđe, ali kako se riješiti tog nagomilanog kroničnog nereda koji nas ponekad guši, pa ga na kraju jednostavno izbjegavamo. ''Iako bi bilo logično započeti s rješavanjem kroničnog nereda, taj proces može biti iscrpljujući i dugotrajan. Zato mnogi od nas rješavaju samo površinski nered, što ostavlja osjećaj da se ništa suštinski ne mijenja'', kaže Domazet.

Ona za sve nas ima tri savjeta koja često dijeli s klijentima, a koja pomažu da dom odmah izgleda urednije. ''Smanjite broj stvari koje su na vidiku. U najfrekventnijem dijelu doma, poput dnevne sobe ili kuhinje, pokupite 30 stvari koje ne koristite i eliminirajte ih. Ovo će odmah osloboditi prostor i donijeti osjećaj svježine. Pronađite mjesto za stvari koje ga nemaju. Stvari koje nemaju stalno mjesto često završavaju razbacane. Odvojite vrijeme kako biste svakoj stvari dodijelili njeno 'mjesto'. Zatim ograničite unos novih stvari. Prije nego što unesete nešto novo u dom, zapitajte se: Trebam li to stvarno? Imam li već mjesto za ovu stvar?''.

I onda stiže vikend. Umorni smo od radnog tjedna, ali ipak želimo napraviti nešto u svom domu što preko tjedna ne stižemo. Ali kako da se ne premorimo, a da se osjećamo kao da smo napravili pomak. ''Vikendom je dobro napraviti jednu brzu čistku površina poput one iz prvog ključnog savjeta, te nadodati s vremenom ladice svaštarice i tako riješiti kritične točke u ormarima i kuhinji. Osim toga vikend je idealan za provjeru stanja s ulaznom poštom i papirima koji su se nakupili tijekom tjedna. Također, može se napraviti i brza čistka sadržaja torbe'', predlaže organizatorica doma.

No, donosi i ključan savjet. ''Jedan od ključnih savjeta za vikend je i planiranje kuhanja za nadolazeći tjedan. Kad imate plan i obavite nabavu namirnica, ostaje vam više vremena za svakodnevne obaveze, a organiziran hladnjak je samo bonus.''

Ljudima koji nisu spretni u organizaciji prostora čini se da su organizatori domova neki mađioničari, a slike njihovih domova i domova njihovih klijenata izgledaju im kao nedostižan san. No ne postoji neki čudotvoran odgovor niti postoji tajna koju organizatori domova od nas skrivaju. Stvari su zapravo prilično jednostavne.

''Pa zapravo nema nekih tajni, već samo postoji razlika u gledanju na stvari i nered. Mi, koji se bavimo organiziranjem zapravo u svakom neredu vidimo potencijal za red i uživamo u tom procesu. Vlasnici nereda su u skroz drugačijoj situaciju i zapravo osjećaju težinu i frustraciju u svemu jer se često dogodi da svaka njihova akcija i pokušaj da se izbore s tim količina stvari završi tako da odustanu i izgube motivaciju. Problem je što im izgleda kao da samo prebacuju s hrpe na hrpu.''

I Mari se ranije susretala s izazovom pretrpanog ormara, kaže, ''u početku je to bilo prilično frustrirajuće jer me previše odjeće ometalo u svakodnevnom odabiru i stvaralo osjećaj kaosa. Ali, kad sam krenula s postepenim smanjenjem količine odjeće, osjetila sam veliku promjenu. Redukcija stvari donijela je osjećaj prozračnosti i reda u mom ormaru, a istovremeno mi je olakšala svakodnevne rutine. Sada imam manje stvari, ali se osjećam bolje organizirano i imam više prostora za one komade koje zaista volim i koristim.''

Znači odgovor je zapravo jednostavan, ako želite uredniji dom, trebate manje stvari. ''Upravo i zbog tog osobnog iskustva, smatram da je smanjenje količine stvari ključno za stvaranje organiziranog i mirnog prostora u domu – to je proces koji može donijeti dugoročne rezultate'', zaključuje Mari Domazet koju detaljnije o ovoj temi možete poslušati u podcastu na ovom linku.

