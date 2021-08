Čišćenje i održavanje doma je neizbježan posao, no postoje neki trikovi kojima si možemo olakšati i smanjiti vrijeme provedeno s krpom i usisavačem jer, realno, postoji i bolji način provođenja vremena od toga, zar ne?

REDUCIRAJTE STVARI

Znam, znam, opet govorimo o raščišćavanju. Ne morate biti minimalisti, ali što manje stvari imate, manje morate čistiti. Manje morate skupljati naokolo, manje prati, manje prašine čistiti. Tako dobivate više vremena u životu. Rješavanje viška stvari može biti zaista oslobađajuće, a vrijeme čišćenja smanjit ćete na pola.

ČISTITE USPUT

Da je korisno čistiti dok kuhamo smo već usvojili: pola posla odradimo dok se jelo krčka pa nam ostaje manje na kraju, a dodatan plus je i što je lakše čistiti dok je sve još svježe zaprljano. No, pokušajte uvesti naviku i da ne idete iz prostorije u prostoriju praznih ruku – uvijek postoji neka stvar koja ne pripada tu pa je ponesite sa sobom i vratite na mjesto dok odlazite na primjer, u kupaonicu. To će smanjiti količinu općeg nereda u domu, a održavat ćete red, a da to ni ne primjećujete.

UKLJUČITE UKUĆANE

Ako ste vi glavni i odgovorni za čišćenje u vašem domu, ne ljutite se već preuzmite ulogu menadžera i delegirajte zadatke. Čak i djeca mogu preuzeti dio zadataka na sebe, naravno, u skladu sa svojom dobi.

PRAVILO „20 MINUTA DNEVNO“

Učinkovitije je čistiti svaki dan pomalo nego raditi mjesečne ili godišnje akcije velikih pospremanja. Uključite i timer kako biste se motivirali, začudit ćete se koliko možete pospremiti u 20 minuta fokusiranog rada.

NAPRAVITE PLAN ČIŠĆENJA

Ovaj savjet je trebao ići na početku po važnosti, no ostavila sam ga za kraj jer ću se njime pozabaviti malo više. Plan čišćenja će vas rasteretiti svakodnevnog površnog trčanja iz sobe u sobu i čišćenja jednih te istih stvari iznova. Sigurno ste se već ulovili kako se hvatate za glavu i mislite „svaki dan ista priča, radim sve u krug!“ – upravo zato trebate izraditi svoj plan čišćenja koji će vas rasteretiti i zbog kojeg ćete zapravo manje, ali učinkovitije čistiti.

I spremanje kategorizirajte – bit će vam lakše!

Kako bi trebao izgledati taj plan čišćenja? Dat ću vam primjer, međutim, svatko bi ga za sebe trebao izraditi jer imamo drugačije potrebe i stavove o „čistome“. Moj prijedlog je da stvorite kategorije „dnevno“, „tjedno“, „mjesečno“, „tromjesečno“, „svakih šest mjeseci“ i „jednom godišnje“. Tako, na primjer, u dnevne zadatke možete ubrojati pospremanje kreveta, bacanje smeća, brzinsko brisanje kupaonskih površina, 15-minutno večernje pospremanje...i dodajte po svom nahođenju još neke dnevne rutine koje će vam olakšati tjedna čišćenja. U tjedne zadatke možemo nabrojati usisavanje, podove, posteljinu, mjesečno čišćenje ispod kauča, pranje perilica, tromjesečno možemo čistiti pećnicu, svakih šest mjeseci detaljnija dubinska čišćenja i tako dalje... ovo su samo neki od primjera koja bi svatko od vas trebao nadopuniti s obzirom na svoje želje i obaveze.

Ideja plana čišćenja nije robovanje već upravo suprotno – da vas rastereti svakodnevnog razmišljanja „što to još treba uraditi“. Raspored vam može smanjiti i vrijeme čišćenja tako što ćete raditi slične zadatke u isto vrijeme. Planiranje je pola posla.

Ništa manje važno nije ni čime čistite i kako organizirate svoja sredstva. Evo savjeta trima kućanstvima:

Obitelj s bebom

Prije:

Poslije:

Ovoj obitelji jako je važno da su sredstva kojima čiste kućanstvo što prirodnija. Ne zaboravite da puno toga možete očistiti sodom, octom, limunskom kiselinom... Sve više se okrećemo ekologiji i trudimo se udisati što manje kemije, a kad su mala djeca koja još pužu u pitanju, onda je neizmjerno važno da je što više toga prirodno. Važno je i kako su vam sredstva organizirana, odnosno, jesu li vam lako dostupna jer ćete tada puno lakše i brže čistiti. Ako prvo morate srediti ladicu sa sredstvima da biste počeli čišćenje, nećete se tako lako motivirati. Zato ladicu za sredstva uvijek držite urednom, da na prvu jasno vidite gdje je što i koliko čega imate.

Bračni par

Prije:

Poslije:

U većini domova, kao i kod ovog mladog para, sredstva za čišćenje pronalaze svoje mjesto u ormariću ispod sudopera. Međutim, ti ormarići su uglavnom duboki, teško dostupni i loše organizirani pa su onda i sredstva samo na hrpi. Teško se motivirati na čišćenje kad je sam ormarić u kaotičnom stanju, a ako ste rijetko kod kuće, vrijeme odmora želite koristiti za odmor, a ne za čišćenje. Pogledajte možete li umetnuti koju policu, dio police, pomoćnu policu, kukicu, spremnik koji će vaš prazan prostor dovesti u red. Čuda mogu napraviti jedna polica i nekoliko organizatora – u manje spremnike spremili smo spužvice i krpice za čišćenje, sitna pomagala, a u veće sredstva kategorizirana pa tipu i upotrebi. I to je to!

Samac

Prije:

Poslije:

Posjetili smo Marinu u njezinom domu a ona nam je rekla da je njezin glavni problem kod čišćenja to što nema svakodnevnu rutinu pa onda potroši cijelu subotu prijepodne čisteći. Detaljan plan čišćenja riješit će njezin problem potpuno. Zgodno je plan napisati i staviti na vidljivo mjesto, na frižider recimo, tako da je stalno podsjeća na dnevne rutine. Ako svakodnevno odvoji tek 15 minuta vremena da očisti neki dio malog stana, subota će joj moći ostati kao dan za odmor i druženje, neće biti potrebno raditi sve u jednom danu. A 15 minuta dnevno zaista nije mnogo.

Ključ je u rutini, ne u brzini. I nije loše s vremena na vrijeme spustiti standarde – čisto je dovoljno dobro, ne mora uvijek biti savršeno.

