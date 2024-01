Maddy Alexander-Grout je završila u dugovima od 46.500 eura u svojim ranim 20-ima jer je bila ovisna o kupnji.

Majka dvoje djece, koja sada ima 40 godina, promijenila je svoj život i trošenjem od samo 17,43 eura tjedno, uspjela je otplatiti svoj dug u pet godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maddy će ovaj mjesec odvojiti novac samo za osnovne troškove, kao što su hrana i računi. Vjeruje da će zbog svoje štedljivosti uštedjeti nevjerojatnih 348 eura.

Kako uštedjeti novac

"Ako nije nužno, onda se ne kupuje. Štedjet ću novac koji bih umjesto toga potrošila. Djeca su čangrizava zbog toga! Nisu navikli da ne radimo stvari koje bismo inače, poput odlaska u McDonald's, u čemu stvarno uživaju. Oni vole povremeno otići u McDonald's, ali rekla sam da više neće. Rekla sam im i da - ako to jako žele, mogu potrošiti vlastiti novac na to. To im pomaže da nauče vrijednost novca i da budu zahvalniji za stvari koje im kupujemo", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maddy, koja često dijeli savjete i trikove za uštedu novca na TikToku, rekla je da osim hrane, računa i brige o djeci - aktivnosti svoje djece, poput nogometnih treninga - smatra osnovnim troškom. "Na primjer, novac koji bih potrošila na ugradnju trepavica - stavit ću u kasicu. Ako me djeca traže da ih vodim u McDonald's - stavit ću taj novac u kasicu", objasnila je Maddy.

"Ovo je stvarno dobar početak godine. Za hranu sam tjedno izdvajala 17,43 eura oko tri godine dok nisam otplatila dugove. Postala sam opsjednuta žutom naljepnicom i kupnjom na akcijama te sam svoje dugove u potpunosti otplatila u roku od pet godina", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Planira ove godine uštedjeti 1162 eura

Maddy namjerava ove godine uštedjeti 1162 eura. Jedan od načina na koji to planira učiniti je da svaki dan odvoji jedan euro, što znači da će do kraja godine imati 365 eura. Objasnila je i drugi način na koji planira uštedjeti: "Izazov od 1 euro počinje tako da prvi dan uštedite jedan euro, a zatim se svaki dan povećava za još jedan. Dakle, zadnjeg dana u godini ćete uštedjeti oko 800 eura."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč tome što njezina djeca nisu baš zadovoljna njezinom štedljivošću, suprug James joj pruža veliku podršku. Dodala je kako i njezini prijatelji imaju puno razumijevanja te je čak počaste kavom pa ne propušta druženja. Maddy je stvorila vlastitu aplikaciju za uštedu novca 'Mad about Money' kako bi pomogla drugima koji se bore s prekomjernim trošenjem. Rekla je: "Ako se boriš s novcem, nemoj zabijati glavu u pijesak, radila sam to predugo. Suočavanje s novčanim problemima jedini je način na koji ih možete početi rješavati", piše The Sun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo možemo li uštedjeti kupujući smrznutu hranu. Svježe voće i povrće postaje luksuz?