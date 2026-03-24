Stalno ih koristite za čišćenje, a mogu imati 200.000 puta više bakterija nego WC školjka

Studije su pokazale da kuhinjske spužve mogu sadržavati 200.000 puta više bakterija nego daska na WC školjki

Prema riječima stručnjaka za kuhinju, ostavljanje vlažnih krpa za suđe ili spužvi zgužvanih pored sudopera stvara savršeno okruženje za razmnožavanje bakterija.

Studije su pokazale da kuhinjske spužve mogu sadržavati 200.000 puta više bakterija nego daska na WC školjki, jer su vlažne, tople i porozne. Istraživanja su također otkrila da je preko 90 posto kuhinjskih krpa kontaminirano bakterijama koje su opasne po život poput E. coli, a da se i dalje koriste, piše Express.

Simon Roberts, stručnjak za kuhinje u Vogue Worktops, upozorio je da ljudi nesvjesno šire bakterije po svojoj kuhinji kada čiste spužvama i krpama za suđe.

Bakterije i plijesan u kuhinji

"Krpe za suđe i spužve upijaju sve: ostatke hrane, masnoću, sokove od sirovog mesa i vlagu. Kada ostanu vlažne sa strane, bakterije se mogu brzo razmnožiti. Svaki put kada ponovno uzmete tu krpu i obrišete radnu ploču, potencijalno širite klice po kuhinji", rekao je.

Foto: Shutterstock

Simon je dodao da je područje oko sudopera posebno osjetljivo. "Prostor oko slavina i rubova sudopera već je izložen stalnoj vlazi. Dodavanje vlažne krpe povećava vlažnost na površini, što može potaknuti rast bakterija, pa čak i plijesni oko brtvila i spojeva", objasnio je.

Budući da radne ploče često izgledaju čisto nakon brisanja, mnogi vlasnici kuća pretpostavljaju da je površina čista, čak i ako krpa ili spužva zapravo nisu čiste.

Kako smanjiti nakupljanje bakterija?

Postoji nekoliko načina kojima možete smanjiti nakupljanje bakterija:

Ostavite krpu da se potpuno osuši između upotreba tako što ćete je objesiti preko slavine ili šipke.

Stavite krpe u perilicu na vrući program svakih nekoliko dana i zamijenite ih ako se puno koriste.

Dezinficirajte spužve tjedno tako što ćete ih nakratko staviti u mikrovalnu pećnicu ili ih provući kroz ciklus perilice posuđa.

Obrišite površine čistom, suhom krpom nakon upotrebe vlažne krpe ili spužve.

POGLEDAJTE GALERIJU

