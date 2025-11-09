Riješite se mrlja na tepihu: Uz pomoć ova dva sastojka iz kuhinje, problem će nestati

Hladniji mjeseci idealno su vrijeme za druženja, no s većim brojem večera i gostiju u domu, raste i vjerojatnost od nastanka mrlja na tepisima. Bilo da su uzrokovane masnim priborom za jelo, crnim vinom ili jednostavno prljavim cipelama, mrlje na tepihu mogu biti frustrirajuće. Ipak, to ne znači da moraju ostati trajno.

Postoji brz i jednostavan način za uklanjanje mrlja s tepiha koji ne zahtijeva upotrebu agresivnih kemikalija niti vam oduzima sate dragocjenog vremena. Sve što vam je potrebno su soda bikarbona i voda — uz dodatak octa za one posebno tvrdokorne mrlje.

Prirodno rješenje iz vaše smočnice

Dva ključna sastojka za ovaj trik vjerojatno već imate u svojoj kuhinji. Riječ je o svestranoj sodi bikarboni i alkoholnom octu, koji zajedno čine moćno, a opet nježno sredstvo za čišćenje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za lakše i svježe mrlje

Ako je mrlja novijeg datuma ili manje intenzivna, dovoljna će biti jednostavna pasta od sode bikarbone i vode, piše Express.

Pomiješajte sodu bikarbonu s malo vode kako biste dobili gustu pastu. Nanesite pastu izravno na mrlju i ostavite da se potpuno osuši. Nakon što se pasta stvrdnula, temeljito usisajte područje. Mrlja bi trebala nestati.

Ovaj savjet djeluje i na mrljama na tapeciranom namještaju, no uvijek je preporučljivo prvo napraviti test na manje vidljivom dijelu tkanine kako biste bili sigurni da neće doći do promjene boje.

Za tvrdokornije i stare mrlje

Ako je mrlja jača, veća ili se već osušila, vrijeme je da u pomoć pozovete ocat.

Obilno pospite sodu bikarbonu preko cijele mrlje. U bočici s raspršivačem pomiješajte alkoholni ocat i vodu u jednakom omjeru. Poprskajte mješavinu preko sode bikarbone. Odmah će doći do kemijske reakcije i pjenjenja. Pustite da smjesa djeluje nekoliko minuta. Čistom krpom nježno potapkajte područje kako biste upili višak tekućine i prljavštine. Izbjegavajte trljanje kako ne biste oštetili vlakna tepiha. Pustite da se područje potpuno osuši, a zatim ga usisajte.

Kao i kod prethodne metode, nužno je prvo testirati postupak na skrivenom dijelu tepiha kako biste bili sigurni da mješavina neće pogoršati stanje.

Ovim jednostavnim i povoljnim trikom možete održavati svoje tepihe čistima i svježima tijekom cijele godine, bez potrebe za skupim sredstvima za čišćenje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo