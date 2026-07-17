Cijela kuća s namještajem u bunkeru ispod zemlje: 'Znam, zvuči kao mađioničarski trik'

U eri sve učestalijih i razornijih šumskih požara, inovativne tvrtke nude niz tehnoloških rješenja za zaštitu domova, od automatskih vodenih topova do zvučnih valova koji guše plamen. Ipak, jedna se ideja ističe kao posebno inovativna: kuća koja se, u slučaju opasnosti, u potpunosti spušta u podzemni, vatrootporni bunker.

Iako koncept nalikuje znanstvenoj fantastici, američka tvrtka HiberTec Homes predstavila ga je kao stvarno rješenje. "Znam, zvuči kao mađioničarski trik", priznao je poduzetnik Holden Forrest investitorima. Unatoč tome, investitorica Barbara Corcoran, koja je i sama izgubila dom u požaru, odlučila je uložiti milijun dolara, pod uvjetom da prva takva kuća bude izgrađena za nju, piše New Atlas.

Način funkcioniranja sustava

Tvrtka HiberTec Homes opisuje ovaj proizvod kao "prvi patentirani hidraulički sustav za kuće na svijetu". U slučaju opasnosti od požara, vlasnik putem mobilne aplikacije aktivira proces spuštanja. Cijela građevina, uključujući sav namještaj i imovinu, spušta se u betonski bunker unutar 15 minuta, dok zaštitni sustav tijekom procesa stvara vatrootpornu vodenu zavjesu. Prije spuštanja, patentirani mehanizmi automatski isključuju sve komunalne priključke – struju, vodu i plin. Nakon što se kuća sigurno smjesti pod zemljom, uvlačivi titanijski zaštitni pokrov zatvara otvor, štiteći objekt od vatre, dima i ruševina.

Sustav je dizajniran tako da primarno koristi gravitaciju, što mu omogućuje funkcioniranje i u slučaju nestanka struje, a opremljen je i rezervnim baterijama te ručnim mehanizmom za spuštanje. Potrebno je naglasiti da sustav nije namijenjen kao sklonište za ljude, već isključivo za zaštitu imovine. Stanovnici su i dalje obvezni pridržavati se naredbi za evakuaciju.

Visoka cijena inovacije

Unatoč tehnološkoj naprednosti, sustav podrazumijeva izuzetno visoku cijenu. Forrest procjenjuje početne troškove na približno 1000 američkih dolara (872 eura) po četvornom metru, što znatno premašuje troškove obnove kuća uništenih u požaru. Za usporedbu, obnova nakon nedavnih požara u Kaliforniji iznosila je između 600 i 800 dolara (523 i 697 eura) po četvornom metru. Čak je i gradnja novih, serijskih kuća dizajniranih da budu otporne na vatru cjenovno povoljnija, s troškovima od oko 700 dolara (610 eura) po četvornom metru.

Stručnjaci za sigurnost od požara pozdravljaju inovacije, ali ističu da su mnoga nova rješenja skupa i, što je još važnije, uglavnom neprovjerena u stvarnim uvjetima. Znanstvena provjera takve tehnologije odvija se u tri koraka: laboratorijsko testiranje, analiza pojedinačnih slučajeva nakon stvarnih požara te, naposljetku, statistička analiza na velikom broju objekata kako bi se utvrdilo smanjuje li tehnologija rizik na široj razini. Većina novih sustava još nije prošla ovaj rigorozan proces. Izražena je i zabrinutost da bi takva tehnologija mogla potaknuti neodgovorno ponašanje, poput ignoriranja naloga za evakuaciju. Forrest odbacuje tu mogućnost, tvrdeći suprotno: "Povjerenje koje dolazi sa spoznajom da će vam dom preživjeti zapravo smanjuje vjerojatnost da će stanovnici ostati kako bi ga branili."

U iščekivanju realizacije prvog ovakvog projekta, stručnjaci podsjećaju na postojanje znatno povoljnijih i provjerenih metoda za povećanje sigurnosti doma. Pokrivanje ventilacijskih otvora gustom metalnom mrežom radi sprječavanja ulaska žara i ugradnja višeslojnih prozorskih stakala otpornih na visoke temperature dokazano smanjuju rizik od uništenja.

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